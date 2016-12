Eine Haut wie ein Bilderbuch des Lebens

AUCKLAND - Tätowierungen sind für mich wie Lebensgeschichten“, sagt Gordon Toi. „Wenn ich jemanden ohne Tattoo sehe, frage ich mich: Hat er keine Geschichte, die er mir erzählen kann?“ Der vom Unterschenkel bis zum Kinnbart tätowierte Maori streicht sich über den reich verzierten Oberarm. Gordon Tois Haut kann viele Geschichten erzählen.

Die Geschichte ihres Lebens tragen immer mehr Maori wieder auf dem Körper. Foto: Stefan Wermuth /Reuters



„Mein erstes Tattoo ließ ich mir mit 18 Jahren stechen“, sagt der 52-Jährige. „Ein europäisches Tattoo: ein Adler mit einem Herz in den Klauen. Wie bescheuert!“ Längst ist der Fehltritt unter einem Drachen verschwunden. Damals, als Gordon Toi, seine Haut erstmals verzieren ließ, wurde Ta moko, die Körperkunst von Neuseelands Ureinwohnern, herablassend belächelt. „Als ich klein war, kann ich mich nur an ein paar alte Frauen erinnern, die noch das traditionelle Kinntattoo hatten.“ Das hat sich grundlegend geändert.

Vor Tois Tätowier-Studio „House of Natives“ in Aucklands geschäftigem Vorort Mangere begrüßen sich zwei Jungen mit dem Hongi, dem traditionellen Nasenkuss. Hier im Süden des größten Ballungszentrums Neuseelands leben überdurchschnittlich viele Maori, neueingewanderte Polynesier und Asiaten.

Drinnen im Studio lässt sich gerade eine brasilianische Mitarbeiterin eines Kreuzfahrtschiffs den Oberschenkel vom Knie bis unter den String-Tanga tätowieren. Sie hat sich für ein traditionelles Maori-Motiv mit mehreren ineinander rankenden Koru-Symbolen entschieden. Koru wird in Neuseeland der sich entrollende Silberfarnwedel genannt. In der Kunst der Maori steht die stilisierte Farnspirale für einen Neuanfang, für Frieden und Harmonie.

Anfänge als Holzschnitzer

„Als ich Ende der 80er Jahre begonnen habe, Ta moko zu lernen, war darüber kaum etwas bekannt“, sagt Toi. Seine Künstlerkarriere begann er als Holzschnitzer. Am Maori-Kunstinstitut von Rotorua entstanden seine ersten Werke aus Holz und Stein. „Bald begann ich, in den Depots verschiedener Museen die Relikte unserer Vorfahren zu studieren“, erzählt er. „Ich erkannte, dass jede Skulptur eine individuelle Form und Maserung, ihr ganz eigenes Gesicht hat. Jede hat eine einzigartige Geschichte.“

Der Übergang von Holz zu Haut war für Toi ein natürlicher. „Beide Materialien haben eine Maserung, beide sind wie geschaffen dafür, eine Geschichten zu tragen.“ Ta moko unterscheidet sich von anderen Formen der Tätowierung dadurch, dass sie nicht mittels vieler kleiner Stiche aufgetragen wird, sondern mit Kratz- und Schabwerkzeugen, mit denen eine Art Hautrelief erzeugt wird. Heute werden allerdings verstärkt moderne Tätowiertechniken angewandt. Auch Toi arbeitet in erster Linie mit modernen Werkzeugen. Die Körperkunst der Maori aber ist die alte geblieben. Sie findet sich auch auf einigen anderen polynesischen Inseln wieder.

Als Hawaiki bezeichnen die Maori das geheimnisvolle Land, aus dem ihre Ahnen einst in Kanus nach Neuseeland gekommen waren. Noch heute rätseln Anthropologen, Sprachwissenschaftler und Archäologen, ob es sich dabei um die Gesellschaftsinseln, um Savai’i, die Hauptinsel Samoas, oder gar um das tausende Kilometer entfernte Hawaii handelt. Fest steht: Aus Ostpolynesien kommend, sind die Maori wahrscheinlich im 13. Jahrhundert nach Christus im damals unbewohnten Neuseeland gestrandet.

„Jahrhundertelang wurde die Kultur der Maori von Kolonisierung und Religion unterdrückt“, sagt Toi. „Inzwischen erlebt die alte Kunst eine wahre Renaissance. Immer mehr Leute wollen ein Ta moko und werden so zu Botschaftern in aller Welt.“ Er selbst wirkte als Schauspieler und Künstler an den Kinofilmen „Das Piano“ und „Whale Rider“ mit. Neben US-Schauspielerin Holly Hunter ist er als grimmiger Einheimischer zu sehen.

Vor der Ankunft der Europäer trugen fast alle hochrangigen Maori Tattoos. Beispiele von kunstvollen Gesichtstätowierungen finden sich in den Gemälden des böhmischen Malers Gottfried Lindauer, der 1874 nach Neuseeland auswanderte. In der Auckland Art Gallery hängen heute nicht weit von Lindauers Krieger-Porträts die Werke moderner neuseeländischer Künstler. Etwa die von Gordon Walter, der in seinen Koru-Serien als einer der ersten Maler traditionelle Maori-Motive mit geometrischer Abstraktion verband und damit einen wesentlichen Beitrag zu einer eigenständigen neuseeländischen Moderne leistete.

Allgegenwärtiger Farn

Koru ist zum Symbol für das neue Selbstbewusstsein der Neuseeländer geworden. Ob als Spirale oder entfaltetes Blatt: Der Silberfarn ist allgegenwärtig – längst nicht mehr nur als Motiv auf den Oberarmen und Waden der Maori und der hippen Jugend Aucklands. Mit der Pflanze identifizieren sich Neuseeländer ganz unterschiedlicher Herkunft und Gesellschaftsschichten.

„Die Inspiration der Maori war immer ihre natürliche Umgebung und ihre spirituelle Erfahrung“, sagt Toi, „Pflanzen, Vögel, Fische, Wind, Regen, die Kraft des Ozeans – in der Körperkunst werden sie alle zu Symbolen auf einem Lebensweg“. Auf seinen Oberarmen ragen Anspielungen an Fregattvögel, Hammerhaie und Hundezähne ineinander. Sie stehen für seine Herkunft und Veränderungen im Leben.

Wer das Neuseeland kennen lernen möchte, das die Maori einst entdeckten, als sie mit ihren Kanus in Aotearoa, dem „Land der langen weißen Wolke“ strandeten, erkundet am besten die Südinsel. Im Kahurangi-Nationalpark im wilden Nordwesten hat sich der ursprüngliche Farnwald fast wie zur Zeit der ersten Eroberer erhalten.

Wer es abenteuerlicher mag, steigt auf die schneebedeckten Gipfel in Fiordland, im Mount Aspiring-Nationalpark oder erklimmt gleich den majestätischen Mount Cook, mit 3724 Metern der höchste Berg des Landes. Noch weltabgeschiedener erscheint das ungezähmte Stewart Island, die drittgrößte Insel ganz im Süden des Landes. Hier kann man tagelang entlang menschenleerer Küsten wandern und in einen der dichtesten Urwälder Neuseelands eintauchen.

Nicht selten landen begeisterte Neuseeland-Touristen vor ihrer Rückreise noch schnell in einem der Tätowier-Studios wie dem von Gordon Toi. Euphorisch von all den neuen Eindrücken und Begegnungen lassen sie sich vor ihrer Abreise zurück in den Alltag noch ein Stück neu entdeckter Lebensgeschichte in die Haut stechen. Es braucht längst keine Kanus mehr, um die Kunst der Maori bis ans Ende der Welt zu tragen.

Win Schumacher