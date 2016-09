Endlich mal im Bier baden

Immer mehr Prager Spas bieten einen skurrilen Wellness-Trend an - vor 48 Minuten

PRAG - Kleopatra hat angeblich in Eselsmilch gebadet, Comic-Milliardär Dagobert Duck badet am liebsten in seinen Talern, die Reichen und Schönen tun es dem Vernehmen nach in Champagner. Und für Biertrinker wurde in der tschechischen Hauptstadt Prag der Biergenuss auf eine neue Stufe gehoben. Rund ein halbes Dutzend so genannter Bier-Spas hält ein besonderes Wellnessangebot vor: das Baden im Bier.

Diese Frau sitzt in einem Zuber, der mit Blubberwasser, Hopfen, Hefe und Malz gefüllt ist. © Karsten-Thilo Raab / srt



Der Wellness-Branche geht es nicht mehr so gut wie früher, viele Trends sind ausgelutscht. Also lässt man sich immer neue Skurrilitäten einfallen, um Kunden zu locken. Das Bierbad treibt das auf die Spitze.

Ganz richtig ist die Bezeichnung Bierbad sicher nicht. Denn hier schwimmt niemand in einem Becken, in das zuvor flaschen- oder fassweise Bier entleert wurde. Vielmehr handelt es sich um als Holzbadewannen getarnte Whirlpools, in deren sprudelndes Wasser eine grünliche Mischung aus Hopfen, Hefe und Malz eingerührt wird.

„Das Bierbad wirkt vitalisierend, regeneriert die Haut und regt den Stoffwechsel an", beteuert Ivana im feinsten Englisch. Die Mittzwanzigerin aus der Ukraine ist im Grand Relax Spa in Prag eine Art Mädchen für alles und bereitet nach vorheriger Anmeldung das Bierbad vor.

Zuerst reicht Ivana zur Begrüßung ein Glas Wasser mit ein paar Orangenscheiben darin. Dabei scheinen ihr die skeptischen Blicke nicht zu entgehen: „Um den bestmöglichen Erholungseffekt zu erzielen, ist es wichtig, viel zu trinken — und zwar nicht nur Bier“. Dann teilt sie einen Fragebogen aus, um sicher zu gehen, dass die Badegäste keine gesundheitlichen Probleme oder Unverträglichkeiten gegen die Inhaltsstoffe des Bierbades besitzen. Sie empfiehlt, nach dem Bad nicht zu duschen, damit die vitalisierende Wirkung des Bierbades zu spüren ist.

In den Umkleidekabinen liegen Handtücher, Bademäntel, Einmal-Unterwäsche und Badeschlappen bereit. Unter der Dusche wartet ein spezielles, mit Bier angereichertes Duschgel zur Einstimmung, während aus den Musikboxen sanfte Chill-out-Töne erklingen.

Dann führt Ivana die kleine Gruppe vom Umkleidetrakt in den eigentlichen Wellnessbereich. Der mit Bruchsteinmauern verkleidete Raum ist dezent abgedunkelt und nur mit Kerzenlicht beleuchtet. Zur Dekoration gehört neben Regalen mit Bierflaschen und gestapelten Holzbierkisten auch eine mannshohe, geschnitzte Figur eines biertrinkenden Mönchs sowie Körbe mit Hopfen und geschrotetem Malz. Drei große Holzzuber stehen bereit.

Ivana fühlt noch einmal, ob die Wassertemperatur auch angenehm ist, dann schüttet sie die grünliche Mischung in die Wanne.

Im Zuber ein Bier zapfen

In deren Mitte befindet sich ein Brett, auf dem große Bierhumpen bereit stehen. Direkt neben der Wanne funkelt ein Zapfhahn — nur eine Armlänge entfernt. „Hier kann sich jeder so viel Bier zapfen, wie er mag“, sagt sie. Tatsächlich macht die hopfige Duftnote des warmen Wassers Durst, und in der halben Stunde in der Wanne strömt munter das Bier erst ins Glas und dann die Kehlen herunter. Das Bier entspannt nicht nur die Muskeln, sondern lockert auch die Zunge. Entsprechend schnattern die Badegäste fröhlich aufgeregt vor sich hin.

Ivana reicht jedem ein großes Leintuch. Nun geht es in einen abgedunkelten Nebenraum, wo es sich alle ins Leinen eingewickelt der Länge nach auf einem geheizten Bett bequem machen dürfen. Um das Schmoren im eigenen Biersaft noch zu verstärken, hüllt Ivana alle noch in eine wärmende Schafswolldecke. Und natürlich holt sie für alle, die noch immer durstig sind, ein Frischgezapftes.

Bier, Wärme und Dunkelheit machen die Augenlider schwer. Bevor man einschlafen kann, endet nach 30 Minuten die Behandlung. Für den Nachhauseweg bekommt jeder noch eine Bierflasche und ein Erinnerungsfoto. So kann das Spa noch von innen nachwirken.



Prager Bier-Spas:

Grand Relax Spa & Wellness, Na Porící 1052/42 110 00 Praha 1-Florenc, Tschechien, www.grandrelax.eu.

Das Bier-Spa kostet umgerechnet rund 70 Euro pro Person und Stunde.

Ein weiterer Anbieter in der Prager Innenstadt ist Pivní Lázne Spa Beerland, Žitná 658/9, 110 00 Praha 1, www.pivnilaznespabeerland.cz.

Auch hier liegen die Kosten für das Bier-Spa bei etwa 70 Euro die Stunde.

Karsten-Thilo Raab