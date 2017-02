Endlich Skifahren in Frankreich

LA PLAGNE - Okay. So also fühlt es sich an, wenn ein Traum zur Wirklichkeit wird. Einer, in dem es zwar nicht um etwas ganz Großes oder gar Überlebenswichtiges ging. Aber einer, der mich jahrzehntelang begleitet hat. Seit in den 1980er Jahren der erste meiner Freunde aus dem Kreisjugendring vom Skifahren in Frankreich zurückgekommen war – und vor Begeisterung gar nicht mehr aufhören konnte zu erzählen.

Unten im Tal steht der Nebel, oben in Plagne Aime scheint die Sonne, der Blick auf den Mont Blanc ist frei – und trotz der vielen großen Hotels ist auf den Pisten von La Plagne jede Menge Platz. © Gudrun Bayer



Von der unendlichen Weite, dem tiefen, federleichten Schnee, den Orten, die eigentlich nur Liftstationen mit Übernachtungsmöglichkeit waren. Morgens der Erste auf der Piste, abends der Letzte; sich müdefahren bis jeder Muskel zittert; Skifahren, Essen, Schlafen, Skifahren, Essen, Schlafen . . .

Ein Traum eben, wenn man jung und sportbegeistert ist.

Warum ich es dann nie dorthin geschafft habe, in die damals sagenhaften Trois Vallées, nach Albertville oder nach Tignes? Mal fehlte das Geld, dann waren die Plätze in der Gruppe schon voll, dann waren zeitlich keine ganzen Skiwochen mehr drin, und dann verblasste der Traum irgendwie auch ein bisschen.

Jetzt also hatte es sich doch noch ergeben. Zufällig. Ein paar Tage in La Plagne, einer Gemeinde im Département Savoie, bestehend aus zehn Ortsteilen. Nur drei davon traditionelle Alpendörfer, die anderen sieben zwischen 1961 und 1990 extra als Skistationen gebaut. Und damit ein paar Tage in einem Skigebiet mit über 220 Pistenkilometern und über 110 Liftanlagen, von denen eine bis auf 3226 m hoch führt. Mit einem Gletscher – und mit beeindruckend-freier Dauer-Aussicht auf den Mont Blanc, dem höchsten Berg der Alpen und der EU.

Irgendwann während dieser Tage, als mein Blick nach dem Aussteigen aus einem Sessellift mal wieder an diesem aus der Ferne gewaltig und doch zerbrechlich erscheinenden Bergmassiv hängen bleibt, nehme ich mir ein paar Sekunden Zeit zum Fühlen.

Ist da jetzt Zufriedenheit, weil ich endlich, endlich den französischen Schnee spüre? Ist da Begeisterung? Sogar Glück? Oder ist da – das könnte ja passieren, weil die Realität meist eben doch ernüchtert nach einem Traum, der sich auf die Erzählungen anderer gründet – Enttäuschung?

„What’s up, madame?“ Was ist los, Frau? François Allemoz, unser Ski-Guide, stört mich beim Sinnieren. Allez! Die nächste Schneerinne wartet. Der 58-Jährige weiß, wo es auch in Wintern mit wenig Niederschlag abseits der Piste gut geht. Schließlich ist er in der Saison fast täglich hier unterwegs. Nicht jeden Stein kennt er, gelegentlich geben unsere Skier dieses verräterische, gänsehaut-erzeugende Kratzgeräusch von sich; aber vor den meisten Brocken, Wurzeln und Eisplatten warnt uns François zuverlässig.

Abends beim Steak- und Entenbrust-Grillen am offenen Feuer in einer extra dafür gebauten finnischen Hütte ist mehr Muße. Gelegenheit zum Muskeln-Auszitternlassen und zum Analysieren. Zum Überlegen, ob sich meine Vorurteile nun bestätigt haben. Denn davon hatte ich jede Menge. Positive und negative.

1. Französische Skigebiete sind riesig.

Oh ja, das sind sie. La Plagne, Les Arcs und Peisey-Vallandry etwa haben sich zum „Paradiski“ zusammengeschlossen. 128 Lifte mit 261 Pisten, die 425 Kilometer ergeben; wer das abfahren will, hat zu tun. Die Pisten sind breit, die Hänge sind weit, damit wirkt alles nochmal größer.

2. Französische Skigebiete sind nur etwas für Sportcracks, nichts für Familien.

Eindeutig nein. Hier findet jeder das passende Gelände und den passenden Lift. Über die Hälfte der Pisten im Paradiski sind blau. Überall wuseln Kinder herum. Es gibt aber auch anspruchsvolle Steilhänge, Rinnen und Waldstrecken. Und oben am Gletscher, direkt unter dem Gipfel des 3417 Meter hohen Bellecôte, werden die Pisten absichtlich nicht mehr präpariert. In Plagne Aime hat sich ein Zentrum für behinderte Skifahrer angesiedelt. Mit verschiedensten hier ertüftelten Sportgeräten genießen sie in Zweierteams zusammen mit einem speziell ausgebildeten Skilehrer das Gleiten. Oft langsam, manchmal zum Staunen schnell.

3. In Frankreich liegt immer Schnee in Massen.

Nein. Claude Schneider, vor 30 Jahren der Liebe wegen aus dem Elsass nach La Plagne gezogen, verantwortlich für die tägliche Analyse der Schneelage und der Lawinengefahr, erklärt: „In den letzten Jahren gab es zu Beginn der Winter kaum Niederschlag.“ Im März und April kamen die Massen dann zwar, aber für den Tourismus ist das verflixt spät. Immerhin sorgt die Höhe dafür, dass das, was fällt, lange liegen bleibt. In der laufenden Saison gab es laut Schneider in La Plagne bis Mitte Januar nur zwei Tage mit Schneefall. Das genügte, um alle Lifte zu öffnen, aber nicht, um bis zum Bauch im Tiefschnee zu versinken. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass der Winter nochmal nachlegt. Damit stehen die Vorzeichen gut für traumhafte Bedingungen an Ostern.

4. Das Essen in französischen Skigebieten ist fantastisch.

Jaaaaa. „Wir mögen keine Selbstbedienungsrestaurants“, sagt Guide François, während er zum Abschluss der Mittagspause eine Runde Pastis und Génépi bringen lässt, den einheimischen Kräuterlikör, der aus der Ährige Edelraute gemacht wird und um den sich allerhand Geschichten ranken. Sicher: Auch in La Plagne gibt es typische Skigebiets-Essstationen, in denen jeder sein beladenes Tablett selbst von der Ausgabestelle zum Tisch balancieren muss. Aber die Qualität des Essens ist generell hoch; und wer speisen will wie Gott in Frankreich, hat reichlich Gelegenheit.

5. Franzosen sprechen keine Fremdsprachen.

Jein. Sie sprechen zumindest wenig – selbst in einem Skigebiet mit fast 40 Prozent ausländischen Gästen. Und das betrifft nicht nur Deutsch, sondern auch Englisch. Immer noch.

6. Französische Skigebiete sind technisch top-modern.

Das war einmal. So manchem Sessellift und so mancher Gondelbahn sind die Jahrzehnte anzumerken. Schnell geht anders. Und die Halterungen für die Skier stammen aus Zeiten, in denen die noch schmal und lang waren. Wobei das durchaus Charme hat. Doch den Verantwortlichen wie etwa Xavier Feuillant, dem Leiter des Tourismusbüros von La Plagne, ist klar: „Wir müssen nach und nach einiges erneuern.“ 200 Millionen Euro sollen in die Liftsanierung in den nächsten fünf Jahren fließen.

7. Die Hotels in französischen Skigebieten sind riesige, hässliche Klötze.

Oh, darüber gäbe es viel zu schreiben. Es gibt sie in La Plagne, diese typischen Bettenburgen direkt an der Piste. Etwa den zwölfstöckigen Club Med in Plagne Aime mit 340 Gästezimmern oder Plagne Bellecôte, das von Weitem betrachtet scheinbar nur aus einem einzigen Gebäude besteht und den Spitznamen „Staumauer“ trägt. Sind sie hässlich? Das ist Geschmacksfrage. Jedenfalls sind sie Zeugnisse der Baustile der letzten 40 Jahre. Es gibt aber auch die anderen Unterkünfte, klein und fein wie das „Le Cocoon“ mit nur sieben Gästezimmern in Plagne 1800 oder die alten Bauernhäuser in Champagny-en-Vanoise. Jedenfalls will La Plagne weiter bauen in großem Stil. „Wir haben festgestellt, dass bei uns nicht genug Luxusunterkünfte existieren“, sagt Tourismuschef Feuillant. 8000 Gästebetten sollen in den nächsten fünf Jahren zu den bestehenden 55.000 dazukommen. Die meisten davon in Plagne Aime, wo „die Skistation von morgen“ entsteht.

8. Skiurlaub in Frankreich ist teuer.

Eigentlich jein. Die Skipässe liegen preislich im Bereich von Österreich oder Südtirol. Unterkünfte gibt es in jeder Kategorie. Ins Geld geht das Essen: günstiger als in der Schweiz, aber deutlich teurer als in Österreich und Südtirol. Und ins Geld geht die Anreise.

9. Es ist richtig weit nach Frankreich.

Ja. Wer mit dem Auto fährt, muss von Nürnberg nach La Plagne rund 860 Kilometer herunterspulen. Mit dem Flugzeug lauten die Etappen Nürnberg – München, München – Genf, dann noch zweieinhalb Stunden Shuttle-Bus. Das lohnt sich nur für einen langen Urlaub.

Seit zwei Wochen bin ich nun zurück. Hatte Zeit, nachzudenken und nachzufühlen. Doch, Skifahren in Frankreich ist anders. Ein Erlebnis. Mein Traum hatte recht. Damals, in den 1980ern, als Teenager, hätte es mich sicher noch mehr beeindruckt. Aber auch so waren es erholsame Wintersport-Tage mit ein paar richtigen Glucks-Glücksmomenten. Vielleicht klappt es ja irgendwann mal wieder . . .

Mehr Informationen:

La Plagne Tourisme

www.la-plagne.com

France Montagne, Vereinigung für den Tourismus in den französischen Alpen

www.france-montagnes.com

Beide haben diese Reise unterstützt.

Gudrun Bayer