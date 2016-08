Neugotik pur: Die Bibliothek in der Yale Universität in New Haven (Connecticut). Vereinzelt lesen hier Studenten in den Bankreihen Bücher. Wer sie betritt muss mucksmäuschen still sein. Am Ausgang kontrollieren Sicherheitskräfte die Taschen nach Büchern. Connecticut gehört zu den sechs US-Bundesstaaten, die Neuengland bilden. Und wer hier als Tourist unterwegs ist, lernt viel über die amerikanische Geschichte. © Alexander Brock