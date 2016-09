Fischfang mit Fliege

Im Osttiroler Defereggental ist das ein echter Herbstgenuss - vor 55 Minuten

PATSCHERALM - Vor allem im Herbst, wenn es nicht mehr so heiß ist und die Alpen nicht mehr so überlaufen sind, findet man Entspannung beim Fliegenfischen in den Bergen. Ein ideales Revier dafür ist die Schwarzach und ihre Nebengewässern im Osttiroler Defereggental.

Ein Angler steht in der Schwarzach bei St. Jakob. © Mark Johnston



Ein Angler steht in der Schwarzach bei St. Jakob. Foto: Mark Johnston



Denn die Wildflusslandschaft wurde völlig der Natur überlassen. Darum findet man dort ruhige, aber auch turbulente Abschnitte, natürliche Verzweigungen, Inseln, Wasserfälle, Verengungen, Aufweitungen und Kiesbänke — alles Eigenschaften, die Angler so lieben. Die Hochgebirgsseen und die zahlreichen Nebenbäche bei St. Jakob oder der Patscheralm kann man prima von beiden Seiten mit dem Auto anfahren. Die Gewässer lassen sich durchgehend befischen, der Uferbewuchs ist unregelmäßig und bietet jedem Fischer den erwünschten Platz, ob er nun vom Felsen oder versteckt hinter Bäumen fischt.

Der örtliche Aufsichtsfischer Michael Jesacher-Schneider weist seine Gäste persönlich in das rund 25 Kilometer lange Revier an den hochalpinen Bächen und Seen ein und gibt Tipps für eine erfolgreiche Fischerei auf Bach-und Regenbogenforellen, Saiblinge und Äschen. Außerdem gibt er regelmäßig Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene und verkauft in seinem kleinen Laden die nötigen Ausrüstungsgegenstände.

Fischereilizenzen erhält man unter anderem im Jesacher Hof, der auch verschiedene Fliegenfischerpauschalen anbietet.

Informationen:

Tourismusinformation St. Jakob

www.defereggental.org

Marc Johnston