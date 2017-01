Frühstart in Rottweil

Die schwäbisch-alemannische Fasnet erlebt ihren ersten spektakulären Höhepunkt - vor 34 Minuten

ROTTWEIL - Dieses Schauspiel bietet sich nur alle drei bis vier Jahre, beim sogenannten Narrentag. Schon einige Wochen vor dem Beginn der eigentlichen Fasnet treffen sich mehr als 2000 Narren aus Rottweil, Elzach, Oberndorf und Überlingen zum Aufmarsch der vier Traditionszünfte. In diesem Jahr findet der Narrentag am 21. und 22. Januar in Rottweil, der ältesten Stadt Baden-Württembergs, statt.

Der Federhannes gehört zu den typischen Rottweiler Narrenfiguren. © Patrick Seeger / dpa



Der Federhannes gehört zu den typischen Rottweiler Narrenfiguren. Foto: Patrick Seeger / dpa



Stockdunkel ist die Stadt. Tausende Zuschauer warten gespannt. Da kommen sie! Peitschen knallen, Fackeln lodern, Tausende Schellen und Glocken erklingen im Rhythmus der Narrenmärsche. Die Narren – Männer, Frauen und Kinder – springen mit zähnefletschenden Larven, grimmigen Teufelsmasken, aber auch lieblichen Barocklarven und kehligen „Ju-hu-hu-hu-Rufen“ durch das Schwarze Tor in Rottweil. Es herrscht eine seltsame Atmosphäre, eine Mischung aus Andacht und Ausgelassenheit. Die bunt bemalten und bestickten Gewänder, die archaische Musik, die unbändige Lebensfreude ergreifen Narren und Zuschauer gleichermaßen.

Entstanden ist der Viererbund der Narren aus Rottweil, Elzach, Oberndorf und Überlingen vor über 60 Jahren aus einem „Familienzwist“. Unterschiedliche Auffassungen über Traditionen und Brauchtum mit der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte führten 1952 zur Trennung. Die Abtrünnigen schlossen sich zusammen und bewahren seither die Fasnet in ihrer ursprünglichen Form. Strenge Hüter der Traditionsfasnet sind die Narrenzünfte. Mit narrensicherer Disziplin wachen sie über die Einhaltung der Kleiderordnungen, die Herstellung der Kostüme und Masken sowie den Ablauf der Fasnetveranstaltungen. Denn jede Zunft hat ihre ganz speziellen Riten, Kostüme und Masken.

Weitere Informationen:

Samstag, 21. Januar:

11 Uhr Narrenbaumaufstellen auf dem Kapellenhof,

19 Uhr Nachtumzug mit Schuttigfeuer auf der Hauptkreuzung.

Sonntag, 22. Januar:

9.30 Uhr Narrenmesse in der Kapellenkirche

14 Uhr großer Umzug

Tourist-Information Rottweil

www.rottweil.de

Narrenzunft Rottweil

www.narradag.de

Sybille Boolakee