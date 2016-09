Ganz weit draußen

MILDURA - Endlose Wüste oder Schroffe Berge mit tosenden Wasserfällen? In Australien liegen diese Extreme oft dicht beieinander. Vor allem im Bundesstaat Victoria erlebt man die Gegensätze hautnah.

Pfade führen in den Grampians hinunter zu einem Wasserfall. Foto: Matthias Niese



Hier gibt es Kakadus, Kängurus und Jahrtausende alte Fußabdrücke. Und dann dieser Gegensatz: Eine leere grüne Flasche, außen mit Sand beschmiert, steht auf dem Boden. Daneben zwei aufeinandergestapelte ausrangierte Fernsehgeräte auf einem runden Korbtisch. Die Glasscheibe im kleineren Apparat schimmert matt, im unteren Gerät fehlt sie mitsamt dem elektronischen Innenleben. Stattdessen hocken zwei knuddelige Teddybären im Kasten. Hinter dem Stillleben steckt ein Schild im Sand, das den Platz als Rastplatz ausweist — mitten im Nirgendwo.

Wir sind auf dem Weg von Mildura, einer Kleinstadt am Ufer des Murray-Flusses mit seinen fruchtbaren Auen, zum Mungo-Nationalpark. Dort wurden die ältesten Spuren menschlichen Lebens außerhalb des afrikanischen Kontinents entdeckt. Rund 40 000 Jahre alt sollen die Überreste der Mungo-Frau und des Mungo-Mannes sein, deren Gebeine 1969 und 1974 gefunden wurden.

Wem die Überbleibsel dieser australischen Ureinwohner gehören — der Wissenschaft oder den Aborigines — darüber gibt es bis heute Streit. Wie auch darüber, wem das Land des inzwischen zu einer Sandwüste verödeten Mungo-Sees zusteht, das den Kern des Nationalparks bildet.

Für Graham Clarke, einen Aborigine vom Stamm der Paakantyi, der uns an diesem Tag begleitet, steht außer Frage, dass der Nationalpark den Aborigines gehören muss. „Unser Volk ist schon seit Jahrtausenden hier“, sagt er. „Vor ungefähr 15 000 Jahren ist der Mungo-See ausgetrocknet, damals haben mehrere Flüsse ihren Lauf verändert“, erklärt er. In der Willandra-Seenregion, zu der der Mungo-Nationalpark gehört, wurden auch Hunderte von Fußspuren in den lehmigen Uferbereichen des früheren Sees entdeckt, einige sind 23 000 Jahre alt.

Im Mungo-Nationalpark stapft man heute durch Sanddünen, klettert auf Sandhügel und durchschreitet Sandcanyons. Und stoppt im sehenswerten Nationalpark-Besucherzentrum, das über archäologische Funde und geologische Besonderheiten informiert.

Mitten im Nichts weist dieser originell aufgestapelte Sperrmüll auf einen Rastplatz an der Sandpiste hin. Der Aborigine Graham Clarke führt in dieser Gegend durch die Heimat seiner Ahnen. Foto: Rainer Heubeck



Besonders beeindruckend sind die wallartigen Sanddünen am Rande des ehemaligen Sees. Diese formen über mehrere Kilometer einen zerklüfteten Halbkreis und haben den Namen „Wall of china“ bekommen, Chinesische Mauer. Wenn die Abendsonne ihr weiches Licht auf den Wall legt, leuchtet er in zarten Ocker- und Brauntönen. An vielen Stellen ragen pyramidenartige Sand- und Lehmhügel meterhoch empor und wirken wie riesige Maulwurfhügel. Wir sitzen im Sand, genießen die Stille. Spüren die Wärme der Sonnenstrahlen auf der Haut. Als wir eine Stunde später auf der Staubpiste zurück nach Mildura sind, fühlen wir uns, als würden wir von einer Zeitreise zurückkehren.

Am nächsten Tag erleben wir die Weite Australiens schon wieder, fahren knapp 400 Kilometer von Mildura bis zum Halls Gap Lakeside Tourist Park, den wir erst im Dunkeln erreichen. Deshalb sind wir am nächsten Morgen umso überraschter: Die baumreiche Mittelgebirgslandschaft der Grampians ist ein starker Kontrast zur wüstenähnlichen Sanddünenlandschaft des Mungo-Nationalparks.

In der Wüste leben fast nur nachtaktive Tiere. In Halls Gap frühstücken wir stattdessen mit weißen Kakadus und grauen Wallaby-Kängurus, die bis an die Tische kommen. Kakadus sind das Totemtier der Grampians. Kyle Lemon, unser Guide für diesen Tag, hat Vogelfutter mitgebracht. Er kann sich der Tiere kaum erwehren. Ein Kakadu sitzt auf seiner rechten Schulter, zwei weitere auf seinem rechten Arm. Angst oder Scheu scheinen den Vögeln fremd zu sein.

Von diesem Felsbalkon hat man einen grandiosen Blick in die weite Landschaft der Grampians. Foto: Matthias Niese



Die Berglandschaft im Grampians-Nationalpark ist vulkanischen Ursprungs, Wanderwege führen zu grandiosen Aussichtspunkten und Wasserfällen. Im Kulturzentrum, dem Brambuk Aboriginal Cultural Centre, werden die Bräuche der Ureinwohner vorgestellt und bewahrt. Darunter der Schöpfungsmythos der hiesigen Aborigines. Er ist eine phantastische Geschichte, in der Adler, Krähen, Frösche und Emus eine wichtige Rolle spielen. Sie alle haben im Glauben der Ureinwohner die gewaltige Landschaft des Kontinents erschaffen.

Mehr Informationen:

Tourism Australia, www.australia.com/de-de

Anreise: Thai Airways bietet täglich Flüge über Bangkok nach Melbourne, die Flugzeit liegt – inklusive der Umsteigezeit in Bangkok – meist zwischen 21 und 24 Stunden. Von Melbourne nach Mildura, dem Zugangsort zum Mungo-Nationalpark, sind es etwa 550 Kilometer, von Mildura aus noch etwa 100 km auf einer zum Großteil ungeteerten Piste.

Einreise/Reisezeit: Für die Einreise nach Australien braucht man ein kostenloses e-visitor Visum. Antrag online unter www.border.gov.au/Trav/Visa-1/651-. Das Visum ist zwölf Monate gültig und berechtigt zu einem Aufenthalt von maximal drei Monaten. Die besten Reisezeiten für den Mungo-Nationalpark und für die Grampians sind der australische Frühling von September bis Dezember und der australische Herbst von März bis Juni.

Infos: Die deutschsprachige Website zu Melbourne & Victoria www.visitmelbourne.com/de bietet weitere Informationen zur Region.

Rainer Heubeck