Die Flinders Street Station in Melbourne: Straßenbahnfahren ist im Zentrum der zweitgrößten Stadt Australiens kostenlos. Das hat die "Nürnbergerin auf Weltreise" herausgefunden. Und es ist damit die erste Antwort auf die Frage von Student Dominic Schlag. Er wollte wissen, was er in Melbourne erleben kann, ohne viel Geld dafür auszugeben. © Elke Zapf