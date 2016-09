Heavy Metal mit Butler

HAMBURG - Hochseekreuzfahrten waren noch vor 15 Jahren eine Nische im Reisemarkt und richteten sich vor allem an begüterte Senioren. Inzwischen sitzen in dieser Nische fast zwei Millionen Urlauber — so viele Deutsche haben im vergangenen Jahr Urlaub auf einem Hochseekreuzfahrtschiff gemacht. Deutschland ist damit zum größten Markt dieser Branche in Europa aufgestiegen, die Briten sind überholt. Bis 2020 dürften sogar drei Millionen deutsche Passagiere auf Kreuzfahrt gehen. 14 Millionen Deutsche sind laut einer Erhebung an einer Kreuzfahrt interessiert. Dass die Zahl der Passagiere jährlich wächst, liegt nicht allein am Fernseh-Traumschiff. Heute verknüpft eine moderne Kreuzfahrt Lifestyle mit Vielfalt und Komfort für alle Generationen zu einem früher unerreichbaren Preis-Leistungs-Verhältnis.

Immer aufwändiger werden Schiffstaufen inszeniert. Nur wer maximal auf sich aufmerksam macht, bekommt genug Passagiere für die riesigen Dampfer. Foto: colourbox.de



Der Reiz: Alles fing mit dem ZDF-Traumschiff an: Seit 30 Jahren rauscht es über die Fernseh-Weltmeere und macht den Deutschen Lust auf Kreuzfahrt. Generationen von Fernsehzuschauern verbinden mit dieser Art des Reisens Herz, Schmerz und Wunderkerzen beim Captain’s Dinner. Allerdings ist die Wirklichkeit längst eine andere: Die schwimmenden Grandhotels gibt es zwar noch. Die Mehrzahl der Schiffe ist aber heute so leger wie eine Ferienanlage an Land. Wie ein schwimmendes Hotel, nur deutlich größer: Bis zu 4000 Gäste haben auf einem modernen Kreuzfahrtschiff Platz, der Massentourist ist längst eingezogen.

Während die einen am Swimmingpool die Sonne genießen, blicken andere vom Balkon aufs weite Meer. Rund um die Uhr locken überbordende Büfetts in einem halben Dutzend Restaurants und mehr — wer Diät halten will, hat es an Bord nicht leicht.

Der Dresdner Tourismuswissenschaftler Bernhard Jans hat den Reiz der Kreuzfahrt ergründet: „Die schwimmenden Urlaubs-Resorts verführen den Gast mit einem Angebot, das in dieser Breite kein Landhotel bieten kann: Erholung bei Lachsfrühstück und Sekt, dann wahlweise leichtes Aquajogging oder Yoga für Einsteiger, anschließend vielleicht eine Partie Golf und der Sundowner-Cocktail bei Livemusik, bevor es abends zur Show geht. So fließen die Tage dahin, selbst wenn mal kein Landausflug lockt.“

Die Trends: Immer größer, immer ungewöhnlicher, immer spezieller: Bei mehr als 290 Hochseeschiffen, die aktuell in Deutschland angeboten werden, müssen sich die zehn neuen Schiffe, die 2016 erstmals in See stachen, schon einiges einfallen lassen, um aufzufallen. Und das ist gar nicht leicht, denn jede erfolgreiche Innovation wird sofort von den Wettbewerbern übernommen.

Etwa das All-inclusive-Konzept: Zunächst von den Groß-Reedereien belächelt, findet es immer mehr Anhänger. Mittlerweile gibt es sogar schon Premium All-inclusive, bei dem selbst die Trinkgelder im Preis enthalten sind. Fast überall ermöglichen zumindest Getränkepakete eine verlässliche Kostenplanung.

Und in kaum einem der Schiffsneubauten fehlt ein Spa-Bereich, meist 2000 Quadratmeter und mehr groß. Wer davon nicht genug bekommen kann, bucht am besten gleich eine Spa-Kabine mit direktem Zugang zu den Wohlfühl-Wonnen.

Immer mehr Gäste wollen auch auf hoher See mit den Lieben daheim in Kontakt bleiben und die Nachbarn mit den Bildern des letzten Landausflugs neidisch machen. Praktisch alle neuen Schiffe sind mit schnellem WLAN ausgerüstet.

Singles, Omas mit Kind, beste Freundinnen, Heavy-Metal-Fans: Jede noch so kleine Zielgruppe wird gesondert umworben. Das Durchschnittsalter der Gäste wird nebenbei immer niedriger. Wer heute noch von schwimmenden Altersheimen spricht, der sollte sich einfach mal ein modernes Familienkreuzfahrtschiff mit Kinderklub und Riesenrutschen ansehen. Neueste Idee: Angebote für Mehrgenerationenfamilien vom Kleinkind bis zur Uroma.

Nach Jahren der Demokratisierung der Kreuzfahrt bieten die Reedereien für Reiche auch Fluchten in die Noblesse. Wer mag, bucht Butlerservices und Concierge-Dienste, mietet sich auf einem Spezialdeck mit eigenem Pool und Direktzugang zur Wellnessanlage ein oder wählt seinen Lieblingstisch im Lieblingsrestaurant aus. Zum Landausflug geht’s dann mit dem eigenen Taxi.

Udo Lindenberg begibt sich ebenfalls gern auf Kreuzfahrt. Dann nimmt er zahlende Fans mit, die dem Star hautnah sein dürfen, Konzert inklusive Foto: Christian Charisius / dpa



Die Ziele: So einfallsreich sich die Reedereien bei der Schiffsausstattung geben: Bei den Reiserouten liebt es der Kunde klassisch. Die beiden mit Abstand beliebtesten Kreuzfahrtziele sind das westliche Mittelmeer sowie Nord- und Ostsee. Dabei geht der Trend gerade Richtung Norden, denn die Anreise ist kürzer.

Den Winter verbringen die meisten Schiffe in der Karibik und lassen ihre Gäste weiße Sandstrände genießen, dazu Cocktails und tropisch-warme Abende, während in Europa Kälte und Winter herrschen. Im Trend liegen aber auch Kreuzfahrten um die Kanarischen Inseln und vor den Küsten Asiens. Auffällig viele Passagiere wagen sich inzwischen ins Eismeer auf Expeditionskreuzfahrten zu Pinguinen und Eisbären.

Aber längst suchen Kreuzfahrtstammgäste ihre nächste Reise nicht mehr nach den angelaufenen Häfen aus, sondern das Schiff selbst wird zum Ziel. An Bord werden ihre Ferienträume erfüllt, egal ob Slowfood-Kulinarik, Bord-Hängematte, Salsakurs oder Rollschuharena — jeder findet, was er im Urlaub sucht.

Das passt in die Planungen der Kreuzfahrtmacher, die das Ziel ausgerufen haben, für jedes Urlaubserlebnis und für jeden Geldbeutel schon bald die passende Kreuzfahrt anbieten zu können.

Hans-Werner Rodrian