Ihr Leserwunsch für Melbourne

Die Nürnbergerin auf Weltreise wartet auf neue Aufträge - vor 39 Minuten

MELBOURNE - Es ist wieder soweit: Sie können den nächsten Auftrag an unsere Nürnbergerin auf Weltreise loswerden. Diesmal dreht sich alles um Melbourne.

So kennen wir Melbourne: Eine beeindruckende Skyline und davor die Formel-1-Rennstrecke. Elke Zapf kann vielleich ganz andere Bilder aus der Stadt liefern. © Srdjan Suki (dpa)



Elke Zapf ist von Bali aus in die zweitgrößte Stadt Australiens geflogen. Dort kann sie wieder einen Leserwunsch erfüllen. Was soll sie ausprobieren? Wen soll sie treffen? Oder worüber soll sie berichten?

Machen Sie mit und schicken eine E-Mail bis Mittwoch, 11. Januar 2017, direkt an magazinaktion@pressenetz.de

gub