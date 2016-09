In Maltas blauem Spalt

VALETTA - Wir haben uns von jedem Besatzer zu jeder Zeit das Beste genommen und ihn dann wieder rausgeschmissen“, sagen die Malteser und zeigen Humor für ihre lange, wechselvolle und nicht immer lustige Geschichte. Die begann vor 7200 Jahren mit der ersten Besiedlung, und noch heute kann man bei Xaghra auf Gozo die ältesten freistehenden Gebäude der Welt besichtigen. Oder aber man steigt in die wundervollen Gewässer rund um die Insel herab.

Ein Taucher erkundet die Billinghurst-Höhle. Foto: Gerald Nowak



Von der Antike übers Mittelalter, die Renaissance, den Barock bis zur englischen Kolonialzeit nutzten alle Herrscher die strategische Lage des Inselstaates zu ihren Gunsten. Im 16. Jahrhundert haben die Malteser Ritter erst die scheinbar übermächtige türkische Flotte niedergerungen und anschließend den Grundstein für eine der fotogensten Barockstädte Europas gelegt. Valetta ist heute Weltkulturerbe. Von jeher wurde auf den Inseln der warme, weiche Sandstein von hier verbaut, und so leuchten die Gebäude je nach Sonnenstand mal hell golden, mal leicht rosa.

Heute ist Malta ein kultureller Schmelztiegel, die streng katholische Bevölkerung spricht eine ganz eigene Sprache. Aus dem Maltesischen hört man viel Arabisch heraus, aber auch Italienisch, Französisch und Englisch, immerhin war Malta 164 Jahre lang bis 1964 britische Kolonie.

Weil die Engländer schon früh sportlich tauchten, war Malta eines der ersten Tauchreviere. Die ersten kommerziellen Tauchbasen öffneten bereits in den 1960er Jahren ihre Tore, als Königin Elisabeth II. noch als offizielles Staatsoberhaupt galt.

Malta und seine Nachbarinsel Gozo sind so reich an Kultur, dass es eine Schande wäre, hier ausschließlich zum Tauchen herzukommen. Doch die Dichte an guten Tauchbasen ist ebenso hoch wie deren Qualität in Bezug auf Sicherheit, Ausbildung und Service. Außerdem bedienen die extrem klaren Gewässer und abwechslungsreichen Tauchgründe wirklich jeden Geschmack.

Tauchgang ins U-Boot

Neben verspielten Felslandschaften, deren zarter Pflanzenbesatz im Flachwasser das Sonnenlicht einfängt, können Taucher an jeder Menge Wracks in allen erdenklichen Tiefen einen kleinen Adrenalinrausch bekommen. Oder sie folgen an Steilwänden in Tunneln und Höhlen ganz entspannt dem Geschehen im Meer.

Einige der Tauchplätze sind einzigartig. Zwischen Malta und Gozo steht auf weißem Sandboden eines der wenigen betauchbaren U-Boot-Wracks überhaupt. Ganz ohne menschliches Drama wurde die „Stubborn“ im Jahr 1946 als Übungsziel zur Unterwasserortung absichtlich versenkt. Ihr guter Zustand und der dichte Bewuchs machen sie zu einem äußerst attraktiven Ziel für erfahrene Taucher.

Die Um El Faroud ist ein leicht zu betauchendes Wrack vor Malta. Foto: Gerald Nowak



Die „Um El Faroud“ im Südwesten der Hauptinsel ist für alle Wrackenthusiasten erreichbar. Der 110 Meter lange ehemalige libysche Öltanker wurde zwar bei einem Sturm in zwei Teile geteilt, doch da die Aufbauten schon bei zwölf Metern Tiefe beginnen, kann fast jeder den fischreichen Platz umrunden. Für das Betauchen des Schiffsinneren ist wie bei allen Wracks natürlich etwas Erfahrung vorauszusetzen. Weitere kleinere Schiffs- und Flugzeugwracks sättigen den Wrack-Appetit rund um Malta.

Die nördlich gelegene Schwesterinsel Gozo gilt als der Gemüsegarten des kleinen Staates. Weite Felder erstrecken sich rund um die mittelalterliche Zitadelle der Inselhauptstadt Victoria und um die weithin sichtbare Kirche von Xewkija mit ihrer mächtigen Rundkuppel. Neben einigen künstlich versenken Schiffswracks punktet Gozo aber vor allem mit wunderschönen natürlichen Tauchplätzen.

Das „Azure Window“, ein riesiger Felsbogen, ist eines von Gozos Wahrzeichen und der Tauchplatz darunter einer der schönsten des Mittelmeeres. Er beginnt mit einem Schritt vorwärts ins „Blue Hole“. Der türkisblaue Topf lädt bei glatter See sogar zum Baden und Schnorcheln und ist durch ein großes Loch mit dem Meer verbunden. Besonders beeindruckend ist es, durch das große Fenster zu tauchen und dessen Silhouette über sich schimmern zu sehen. Dicht daneben liegt der „Inland Sea“, eingeschlossen von den Felswänden hinter der Küste. Ein schmaler Felsspalt, der sich unter der Wasserlinie fortsetzt, verbindet das Gewässer mit der offenen See. Eine Bootsfahrt durch den etwa 80 Meter langen Spalt ist eine beliebte Touristenattraktion. Taucher kennen die Passage eher von unten und werden von den Ausflugsbooten begleitet.

Eine Höhle wie eine Kathedrale

Bei Marsalforn ist die Küste von zahlreichen Höhlen durchlöchert wie ein Schweizer Käse. Zu den schönsten Tauchplätzen dort zählt die „Cathedral Cave“. Ihr Eingang befindet sich nur wenige Meter unter der Oberfläche und ist damit sogar für ambitionierte Schnorchler zu erreichen. Die große Höhle befindet sich zur Hälfte über der Wasserfläche und bekommt durch mehrere Löcher in der Höhlendecke Licht, während die Wasserfläche von unten hellblau leuchtet. Die Stimmung ist in der Tat sakral.

Typisch Malta: Bunte Fischerboote liegen im Hafen von St. Julian's. Foto: dpa



Auf Gozo gibt es nur wenige große Hotelanlagen. Urlauber wohnen überwiegend in individuellen Boutiquehotels, Apartments und vor allem in Farmhouses. Diese sind die ganz besondere Spezialität der Insel. Hinter trutzigen Kalksteinmauern verbergen sich kleine Urlaubsparadiese mit ländlichem Charme und meist toller Aussicht.

Mehr Informationen:

Malta Tourism Authority Frankfurt

www.visitmalta.com

Anreise:

Air Malta (www.airmalta.com) fliegt ab Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg, Berlin, München, Wien und Zürich mehrmals pro Woche je nach Abflugort in zwei bis drei Stunden nach Malta, ebenso Lufthansa ab Frankfurt und München sowie Ryanair ab Köln, Berlin und Nürnberg.



Elektrizität:

Die Stromspannung beträgt 240V einphasig und 50 Hertz, dreipolige 13 Ampere Steckdosen. Adapter sollten mitgebracht werden.



Essen und Trinken:

Die maltesische Küche ähnelt der Süditalienischen. Die meisten Restaurants auf Gozo haben eine ausgezeichnete Fleisch- und Fischkarte, Kaninchen (Fenek) ist die Inselspezialität. In größeren Ortschaften gibt es Lebensmittelgeschäfte und Supermärkte, in denen man sich günstig selbst versorgen kann. Hervorragend sind die einheimischen Schafs- und Ziegenkäse, auch Wein und Bier kosten vergleichsweise wenig. Eine durstlöschende Erfindung der Malteser ist Kinnie, ein nichtalkoholisches Erfrischungsgetränk, das man am besten eisgekühlt genießt.



Gesundheit:

Die medizinische Versorgung ist gut, das Saint Luc Hospital auf Malta und das Craig Hospital auf Gozo haben einen sehr guten Ruf. Da das Leitungswasser aus Meerwasserentsalzungsanlagen stammt, kann es fast überall getrunken werden.



Währung: Euro



Klima & Reisezeiten:

Mediterran mit Höchstwerten von 29 - 33 Grad. Wassertemperatur im Frühjahr 6 - 18 Grad, im Sommer bis 26 Grad.

Sibylle Gerlinger