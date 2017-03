Island - ein Paradies für Individualisten

DJÚPIVOGUR - Nach Island im Winter? Unser Autor hat das gewagt und sich auf Schneemassen und Dunkelheit eingestellt. Lange hell war es dann tagsüber tatsächlich nicht. Aber Schnee fand er keinen. Dafür sehr interessante Menschen.

Bryndis Reynisdóttir hat gut lachen – sie lebt in Djúpivogur, einem Ort zum Runterschalten, der sich dem „Cittaslow“-Gedanken verschrieben hat. © Christian Mückl



Svavar Pétur Eysteinsson, 40, ist seinen Landsleuten als Popsänger namens Prins Póló bekannt. Benannt nach einer polnischen Keksmarke. Der einzigen ausländischen Süßigkeit, die er als Kind bekam. Im Nachhinein betrachtet hätte er sich auch Prinz Steckrübe nennen können. Oder Seine Hoheit Kartoffel. Aber der Erfolg im Gemüsefach war zu Beginn der Musikkarriere nicht zu erahnen.

Der Prinz ist Popstar, Biobauer und Herbergsvater in einem. Momentan baut er mit seiner Frau Berglind den alten Schafstall zu einem Hostel um. "Wir essen eh kaum Fleisch", sagt Berglind. "Die Schafe sind gut woanders untergebracht. Ich grüße sie täglich beim Vorbeifahren." Der Prinz und seine Braut nennen ihren Bauernhof "Farm Havari". Übersetzt: "Chaos-Farm". Hier gedeihen ihre zwei Kinder, drei und sechs Jahre alt, mit Hündin Pila naturbelassen wie die Steckrüben. Und neben Eiderenten oder Kartoffeln entstehen Songs. Zufall, dass das hier geschieht?

Ost-Island ist ein Paradies für Individualisten. Die Natur steht alles andere als stromlinienförmig im Wind. Djúpivogur ist ein 447-Seelen-Nest an der Atlantikseite des 35 Kilometer langen Berufjördur-Fjords. Im April 2013 hat das kleine Fischerdorf Größe bewiesen. Es hat sich als erste Kommune Islands zur "Cittaslow"-Idee bekannt. Die "Cittaslow"-Bewegung stammt aus Italien. Sie will in Zeiten der Globalisierung Zeichen gegen Hast, Naturausbeutung und Gleichmacherei setzen. In Djúpivogur, dem idealen Ort zum Runterschalten, ist ein Ziel der sanfte Tourismus in Einklang von Mensch und Natur. Damit die Uferschnepfen, Papageientaucher und Odinshühnchen auch was davon haben, wenn die Leute dahergereist kommen.

Versteinerte Toblerone

Sichtbar wird die organisierte Entschleunigung etwa an der Mole, durch Kunst wie die 34 großen "Graniteier in der Frohen Bucht". Sie verweisen auf Brutvögel. Wenige Schritte weiter steht man im Aromawind auf Küstenpfaden. 1000 Meter überragt die Bergpyramide Búlandstindur die Kulisse wie eine versteinerte Toblerone.

Island als Reiseland boomt. Es gibt zweistellige Prozentzahlen Zuwachs bei den Gästen. Der letzte Sommer muss der Hit gewesen sein. Jetzt entdecken selbst im Winter immer mehr die vulkanisch bedingten Reize von Lavaland. Anders als die südliche Region um die Hauptstadt Reykjavík mit dem dampfenden Dauerbrenner, der Blauen Lagune, haben die einsame Schönheit der Region Austurland bislang nur wenige wachgeküsst.

Dabei ist der Osten die geologisch älteste Ecke Islands. Wettergeschliffene Küstenfelsen, Mondlandschaften. Grüne Wiesen am Fjord. Die Lavastrände sind wie Grillkohle schwarz, dafür die Berge weiß wie Naturjogurt. Und beschreibt die Straße eine komische Kurve, war beim Bau gewiss eine Elfe oder ein Troll im Spiel. Sie haben gegen die Teermaschine gewonnen. Ganz bestimmt.

"Wir respektieren die Landschaft. Mythen gehören dazu", sagt Berglind Einarsdóttir über das Leben und Leben lassen, über Geister und Begeisterung für das wildreiche, raue Land. Ihr Mann ist Bürgermeister von Djúpivogur und Jäger. Nahe der Atlantikwellen haben sie ein Wohnhaus aus Holz gebaut, wo sie Zimmer vermieten. Mit Gästen teilen sie den Tisch: "Uns ist aufgefallen, wie oft Leute ein, zwei Wochen durch Island reisen, ohne Kontakt zu den Einheimischen".

Dabei gibt es Orte zum Kennenlernen. Seit 2011 ist das unabhängige Künstlerhaus "Fish Factory" in Stödvarfjördur etwas Neues im Osten. Die Begründerin Rósa Valtingojer (34) setzt so viele Recyclingstoffe ein wie möglich. Austauschkünstler beleben die Ateliers. Der US-Musiker John Grant war von dem Ort am Wasser und dem Idealismus hier so angetan, dass er gratis ein Musikstudio entwarf.

Natürlich trifft man an diesem Rand der Welt auf Nordlicht-Junkies. Dank Apps sind sie von Herbst bis April alarmiert. In Fáskrúdsfjördur gehen sie mitten in der Nacht los. Nach der Spätschicht im Fosshotel. Das grüne Tanzkleid des Himmels vor tiefblauem All flattern zu sehen, soll süchtig machen. Andere pflanzen Bäume: Denn Wälder sind in Island rar.

Ein Fest für Frische-Freaks

Als Bio-Farmer Eymundur Magnússon vor 30 Jahren anfing, auf der Halbinsel Vallanes bei Egilsstadir seinen Zauberwald anzulegen, lachten Nachbarn ihn aus. Heute ist es er, der gut lachen hat. Der Holzschnitzelpfad duftet wie ein Nadel-Aufguss in der Sauna und das neue Blockhaus ist fertig.

Was Eygló, Magnússons Frau, den Gästen auftischt, ist ein Fest für Frische-Freaks. Suppen, Chutneys, Rohkost – auch die Gerste gedieh, wie sie soll. Dank polarnaher Äcker "das coolste Getreide der Welt". Sagt der Biobauer. Er lächelt. Nur die Sache mit den Kühen ist da noch. Denn zunächst hielt der 62-Jährige Tiere. Lange vorbei. "Aber ich wache immer noch auf und denke: Mist! Melken vergessen." Urlaubsgäste sind pflegeleichter. Wobei die Kühe bei einem wie Eymundur bestimmt nicht viel zu meckern hatten. Wenn schon: Wer am Lagarfjót-See atmet, muht auf hohem Niveau.

