Kanada feiert sich selbst

CHARLOTTETOWN - 2017 begeht Kanada, der zweitgrößte Flächenstaat der Erde, seinen 150. Geburtstag. Geschichtsträchtige Orte, die für die Gründung der Konföderation entscheidend waren, warten mit spannenden Geschichten und großer Kulisse auf Touristen.

Ein Höhepunkt der Jubiläumsfeiern steigt am 1. Juli in Ottawa. © Michael Juhran



Die Niagarafälle im Sommer: Kanadier und US-Amerikaner freuen sich einträchtig an Bord der Hornblower Cruises über den Regenbogen, der sich mit seinen prächtigen Prismafarben über die berühmten Wasserfälle gelegt hat. Es wird gelacht, gejubelt und immer wieder klicken die Fotoapparate. Wenigen ist bewusst, welche Rolle die Niagara-Halbinsel in der Geschichte beider Länder gespielt hat.

Vor 200 Jahren tobte vom Erie- bis zum Ontariosee ein unbarmherziger Krieg zwischen den jungen Vereinigten Staaten auf der einen und England, kanadischen Truppen sowie vorwiegend irokesischen Verbündeten auf der anderen Seite. Der im Juni 1812 von den USA erklärte Krieg und die folgenden Invasionen legten die Saat für ein vereinigtes Kanada.

Dort, wo am Ende des Krieges 1815 auf beiden Seiten niedergebrannte Siedlungen das Leben fast unmöglich machten, ragen jetzt rund um die Wasserfälle Hotels in den Himmel, reihen sich Spielcasinos an Restaurant- und Imbissketten. Und folgt man dem Niagara-Fluss weiter, so haben weiße Villenkomplexe längst die Holzhäuser von einst ersetzt.

„In den USA lebten damals bereits etwa 7,7 Millionen Menschen, in den kanadischen Kolonien vielleicht 500.000. Deshalb waren die ersten Siege gegen die Eindringlinge ein entscheidender Beitrag zur Stärkung des Selbstvertrauens und zum Entstehen eines Nationalgefühls“, erklärt Dan Laroche im Fort George in Niagara-on-the-Lake.

Fort George war Zeuge des stetigen Hin und Her an der Frontlinie. Dabei wurde unter anderem Toronto von den USA eingenommen und niedergebrannt, im Gegenzug verwüsteten Briten und Kanadier das Weiße Haus in Washington. Im Friedensvertrag von Gent 1814 einigte man sich auf die Rückkehr zum Status quo vor dem Krieg.

Doch der Krieg hatte Briten und Kanadier wachgerüttelt. 1860 kam es von US-Seite zu Überfällen irischer Siedler auf kanadisches Territorium, die von den Briten Zugeständnisse in Irland erpressen wollten. Schließlich sorgte der Bürgerkrieg in den USA von 1861 bis 1865 erneut für Unsicherheit, der Ruf nach einer kanadischen Konföderation wurde lauter.

1864 trafen sich erstmals Vertreter der maritimen Kolonien Nova Scotia, New Brunswick (Neu Braunschweig) und Prince Edward Island mit den Abgesandten des seit 1841 vereinigten West- und Ostkanada (heute Ontario und Québec) in Charlottetown, der Hauptstadt von Prince Edward Island. Das Parlamentsgebäude, in dem John A. Macdonald gemeinsam mit George-Etienne Cartier die anderen Konferenzteilnehmer von der Idee einer größeren kanadischen Konföderation überzeugte, wird gerade renoviert. Aber nur wenige Schritte entfernt zeigt das „Confederation Centre of the Arts“ eine interaktive Ausstellung zum 150. Jubiläum.

Umkämpftes Grenzgebiet: die Niagarafälle. Auf der einen Seite: die USA. Auf der anderen: Kanada. Foto: Günter Distler



Schlendert man heute durch Charlottetown, so ist die Erinnerung an die Konferenz allgegenwärtig. Dort, wo damals die Delegationen mit ihren Schiffen anlegten, wandeln jetzt Kreuzfahrtpassagiere an Schautafeln entlang, die mit historischen Fotos des großen Ereignisses gedenken. Die gerade einmal 7000 Einwohner zählenden Stadt überrascht mit touristischen Angeboten, die man eigentlich nur in Großstädten erwartet: einem beeindruckenden Hafen, interessanten Museen, einer gemütlichen Innenstadt voller Spezialitätenrestaurants, Bars und kleinen Theatern, großzügigen Sportanlagen und Wanderwegen sowie einer angesehenen Universität.

Einen Monat nach Beendigung der Konferenz in Charlottetown trafen sich die Delegationen im „United Canada´s House of Assembly“ in Québec erneut, um die verfassungsrechtlichen Grundlagen für eine „Dominion of Canada“ auszuarbeiten. Diesmal war auch Neufundland dabei. Leider vernichtete 1883 ein Großfeuer die damalige Tagungsstätte, und man muss schon etwas suchen, um an der Côte de la Montagne die kleine Freilicht-Ausstellung auszumachen, die jetzt den historischen Platz markiert.

Auf der Londoner Konferenz 1866 einigten sich die Provinzen Kanada, Nova Scotia und New Brunswick mit der britischen Regierung auf weitgehende Unabhängigkeit. Mit Inkrafttreten des „British North America Act“ am 1. Juli 1867 wurde die Kanadische Konföderation mit Ottawa als Hauptstadt gegründet. 1857 hatte Königin Victoria die Stadt als Metropole auserwählt, da ihr die großen Städte zu nah an der Grenze zu den USA lagen.

Damals unglaubliche 4,5 Millionen Dollar kostete der Bau des Parlaments, in dem man noch heute die Arbeitszimmer der beiden großen Väter der Konföderation John A. Macdonald und George-Etienne Cartier besuchen kann.

Hunderttausende Kanadier versammeln sich jährlich am 1. Juli auf dem Platz vor dem Parlament, um den Nationalfeiertag mit einer Parade der Royal Canadian Mounted Police, einer Ansprache des Premiers und kulturellen Highlights auf der großen Bühne zu feiern.

Die gesamte Hauptstadt verwandelt sich dann in eine Partyzone. Parks werden zu Vergnügungsmeilen und Live-Musik-Zentren. Aus manchen Museen klingt Techno, Straßenkünstler sorgen für Aufläufe, Familien und Freunde treffen sich zum Grillen im Garten, und am späten Abend lässt man den Tag mit einem nicht enden wollenden Abschlussfeuerwerk ausklingen. Jedes Jahr meint man, dass die Feierlichkeiten nicht mehr zu überbieten seien, doch bereits seit Monaten arbeitet ein Vorbereitungskomitee an einem Szenario, das zum 150. Jubiläum am 1. Juli 2017 jeden Besucher Ottawas vom Gegenteil überzeugen soll.

Mehr Informationen:

Veranstaltungskalender für die Feierlichkeiten findet man auf den offiziellen Internetseiten der Provinzen:

www.ontariotravel.net/en/plan/events-calendar

www.tourismpei.com

www.quebecoriginal.com/en-ca/listing/events

oder auf der website:

http://canada.pch.gc.ca/eng/1468262573081

Weitere Tipps:

Anläßlich des 150. Jubiläums werden auch alle Nationalparks, historischen Plätze und maritimen Schutzgebiete das ganze Jahr über gratis zugänglich sein.

www.pc.gc.ca/eng/voyage-travel/admission.aspx

Mehr als 40 traditionelle Segelschiffe treffen sich vom 18. bis 23. Juli in Québec City zum Rendez-Vous Naval 2017

www.rdv2017.com/en/

Michael Juhran