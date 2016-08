Klangwolken über Linz

LINZ - Im Jahr 2009 war das oberösterreichische Linz Europas Kulturhauptstadt. Nicht alles, was damals angestoßen wurde, ist geblieben. Eines aber schon: die Musik.

Viel zu sehen und zu hören: Linz hat allen Sinnen etwas zu bieten. © colourbox.de



Donauufer, nahe dem südlichen Kopf der Nibelungenbrücke. Der breite Strom wälzt sich träge in seinem Bett. Leises Geplätscher gegen die Pfeiler. Dann aber! Eine Tram rollt auf die Brücke, hartes Geratter oben, donnernder Hall unter dem Steg, dessen Eisenstreben als Resonanzkuppel wirken. Vögel flüchten himmelwärts, vermutlich tauchen auch die Fische tiefer. Dann hat der Querverkehr freie Fahrt und der Lärm verändert sich zu einem an- und abschwellenden Brausen.

Wenige Schritte entfernt döst der Linzer Hauptplatz mit seinem barocken Fassadenensemble in der Sonne. Punkt 11, 14 und 17 Uhr erklingt das Glockenspiel. Die Passanten bleiben lauschend stehen. Sollten sie aber nicht, meint der Linzer Komponist Peter Androsch. Den größten Zauber entfaltet das Carillon, wenn man in die halb überdeckte Gasse zwischen den Häusern der Nummern 15 und 16 schlendert. Jeder Meter der Passage moduliert die Töne, die Bogendecken werden zu Hallkammern.

Genug Platz für Geräusche

Der Hauptplatz mit seinem „kinematografischen Klangpanorama“ ist eine der akustischen Lieblingsbühnen von Peter Androsch. Der riesige rechteckige Platz bietet den Stadtgeräuschen jede Menge Raum, um sich zu entfalten, zu mischen und wieder abzuklingen. Die leise Basismelodie bildet das Plätschern des Neptunbrunnens. Im Kulturhauptstadtjahr 2009 kümmerte sich Peter Androsch um den akustischen Auftritt der Stadt. „Hörstadt“ hieß das Projekt. Manches davon ist verebbt wie Donauwellen. Aber in der Touristeninformation gibt es noch immer gratis die Broschüre „Hörstadt“ mit zwei Dutzend „Hörenswürdigkeiten“, die sich ganz individuell entdecken lassen.

Städte buhlen vor allem um die Gunst des Auges. Schau mich an, scheinen sie zu schreien. Hör mir zu, wispert Linz. Schließ die Augen und sperr die Ohren auf! In der Passage zwischen Hauptplatz und Promenade tupft der Regen eine zarte Tropfenperkussion auf das Glasdach. Die Absätze der Passanten schlagen dazu einen lauteren Takt. Wer auf der „Promenade“ dahinter angelangt ist, kann in einer Linzer Institution einkehren und dem sanft strömenden Gemurmel in den Sitzgrotten des Café Traxlmayr lauschen. Und dazu die Kaffeemaschinen zischen hören und das leise Knirschen, wenn man in den Topfenstrudel beißt.

Oder man steigt die Hofgasse zum Schloss hinauf, lässt so Schritt für Schritt die Stadtklänge schwächer, eingeebneter hinter sich zurück.

Allerlei akkustische Wunder

Der Walkürenritt der Straßenbahnen über die Nibelungenbrücke führt zum Ars Electronica Center. Wer sich nicht nur auf den Hörsinn beschränken will, sollte mindestens einen halben Tag für dieses Zukunftsmuseum kalkulieren, in dem sich die eigene Stimme visualisieren lässt und man im „Soundlab“ allerlei akustische Wunder erleben kann. Zurück geht es am besten zu Fuß über die Brücken der Donau. Wenn man auf der richtigen Seite läuft, also im Wind steht, werden alle Geräusche verweht, die Stadt rauscht nur mehr unbestimmt im Hintergrund.

Diese Ohrenkur braucht es, denn es wartet noch das neue Musiktheater, 2013 als modernstes Opernhaus Europas eröffnet. Das tönende Haus liegt direkt am Volksgarten und auch die Preise sind demokratisch. Da passt es, dass Carmen nicht im folkloristisch strapazierten Sevilla spielt, sondern eine besetzte Hochhaus-Bauruine in Caracas zum Ort der Handlung wird.

Nicht nur Blechbläsern wie diesen kann man in Linz lauschen, die ganze Stadt ist eine Symphonie. © Claudia Diemar



Bevor die allabendliche Vorstellung beginnt, gibt es im Musiktheater drei Stunden lang gratis etwas auf die Ohren. In Kooperation mit dem Ars Eletroncia Center wurde ein „Klangfoyer“ auf mehreren Stockwerken geschaffen, ein Parcours mit zig Installationen, die den Hörsinn spielerisch schärfen und die Schwellenangst vorm Opernbesuch in luftige Töne auflösen sollen.

Zurück aus der Gegenwart, hin zu den Renaissance- und Barockfassaden zwischen Altem Markt und Landhaus. Wie wäre es mit Mozart auf Knopfdruck, wortwörtlich, nämlich im Durchgang von der Gasse Altstadt zu einem der schönsten Renaissancehöfchen von Linz? 1783 weilte Mozart unter der hiesigen Adresse als Gast des Grafen Thun, und komponierte als Dankeschön mal eben seine Linzer Symphonie.

„Im Gegensatz zu Mozart kam Bruckner aus bettelarmen Verhältnissen und entsprechend ernst tönt seine Musik“, erklärt Austria Guide Eva Hofer. Das Brucknerhaus am Donauufer dient seit rund vierzig Jahren als Konzerthaus mit grandioser Akustik. Wenige Jahre später entstanden die „Linzer Klangwolken“.

Eine simple Idee zunächst. Man forderte die Linzer dazu auf, während der Übertragung von Brucknerkonzerten das Radio auf die Bank des geöffneten Fensters zu stellen und selbst zum Beschaller öffentlichen Raums zu werden: Bruckner als Gassenhauer sozusagen. Heute wabert die Klangwolke alljährlich im September; während des Brucknerfestes, als komplexes Licht- und Ton- Spektakel über den Donauwiesen. Freimusik für alle und die Donau als Spiegel von Klängen und Illuminationen. Doppelt geschwelgt hält besser.

So bunt gibt sich also Linz, das nur als „graue stinkende Arbeiterstadt“ bekannt war, bis es die Würden als Kulturhauptstadt erlangte, wie Frau Hofer erklärt. Währenddessen passiert das Schiff „Linzerin“ gerade das Donauknie, wo sich das riesige Werksgelände der Voestalpine mit seinen Essen, Hochöfen und Werkhallen dehnt. Plötzlich steigt fauchend eine gigantische weiße Dampfwolke aus einem der Schlote in den Himmel. Finale furioso und Schlussakkord!

Mehr Informationen:

www.linztourismus.at

Termine:

Linzer Klangwolken 10. und 17. 9.

Brucknerfest 13. 9.-29.10.2016

Claudia Diemar