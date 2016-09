Kleine Ranger

In den Kärntner Nockbergen erleben Kinder lehrreiche Outdoor-Abenteuer

MALLNOCK - Etwas Mut gehört schon dazu, sich im Tal von den Eltern mit den Worten „Bis morgen Nachmittag“ zu verabschieden. Doch in der Gruppe finden die Kinder schnell zueinander. Und welcher Nachwuchs-Ranger hat schon Angst, nur weil er auf 1600 Metern Höhe ohne Mama und Papa mit Schlafsack auf dem Heuboden schläft?

Stefan Schmölzer zeigt seinen Schützlingen, wie man eine Wanderkarte richtig liest. © Michael Husarek



Es ist ein weiter Weg bis zur Lärchenhütte: Erst geht es dank der Nationalparkbahn Brunnach noch ohne jegliche Anstrengung nach oben. Doch dann dauert es nicht lange, ehe die ersten Schweißtropfen fließen. Denn bis zum Gipfel des Mallnock sind es rund 3000 Höhenmeter — für angehende Nachwuchsranger kein Pappenstiel. Am Gipfel haben alle acht Kinder und Jugendlichen dann ihr Gipfelerlebnis. Das freut auch den (echten) Ranger Stefan Schmölzer. Er nimmt eineinhalb Tage lang den Nachwuchs ab acht Jahren an die Hand.

Vor dem Einschlafen gibt es viel zu erzählent: Von der Tour mit den GPS-Geräten, bei der zwei bis drei Kinder sich anhand des Kompasses orientieren müssen, um alle paar Hundert Meter die in Plastikdosen gut versteckten neuen Koordinaten für die nächste Etappe zu finden. Eine Schnitzeljagd mit High-Tech, die in der wunderschönen Gebirgswelt der Nockberge umso mehr Spaß macht.

Warum die Nockberge in Kärnten so heißen, wissen die Naturforscher da schon längst: „Weil die sanften Bergkuppen wie Grießnocken ausschauen“, so Stefan. Stimmt: Wohin auch immer der Blick schweift, von schroffen Felsformationen keine Spur. Stattdessen große Almen, bis knapp unter die Gipfel von Kühen beweidet. Eine wunderschöne Kulturlandschaft, die von der Unesco zum Biosphärenreservat ernannt wurde. Und die dem Nachwuchs als Forschungslabor auf dem Weg zum Ranger-Diplom dient.

Das lehrreiche Outdoor-Abenteuer kann über die Feriendörfer Kirchleitn in St. Oswald gebucht werden und kostet 49 Euro. Darin inbegriffen ist die Brotzeit beim Wandern, die Nacht im Heu und das Ranger-Abendessen mit Stockbrot und Würstchen, die über dem Feuer gegrillt werden. Von den Kindern selbst, versteht sich.

Auch das Feuer wird ohne Hilfsmittel entzündet — kein Streichholz und kein Feuerzeug sind nötig, dafür umso mehr Geduld und ein gutes Team. Genau diese Tugenden vermittelt die Ranger-Ausbildung nebenher.

Jedes Essen wird gemeinsam zubereitet, jede Aktivität gemeinsam besprochen. Vor dem Frühstück auf der Lärchenhütte geht es erstmal in den Kuhstall: die Frühstücksmilch muss gemolken werden. Und zwar von den Kindern.

Hauptziel der bereits mit einem Tourismus-Preis ausgezeichneten Urlaubs-Ausbildung ist es, Kenntnisse über die Natur und das richtige Verhalten unter freiem Himmeln zu vermitteln. Deshalb wird auch keine Beere und keine Pflanze, die am Wegesrand steht und essbar ist, achtlos übergangen. Im Notfall dienen die Früchte der Natur schließlich als Nahrung.

Im Rahmen der spannenden Ranger-Ausbildung in den Kärntner Nockbergen für Kinder erreichen diese endlich einen Gipfel in 3000 Metern Höhe. © Michael Husarek



Der 33-jährige Ranger Stefan beobachtet seit Jahren, wie wichtig es gerade für Stadtkinder ist, das Leben draußen kennenzulernen. „Vielen ist das Gespür abhanden gekommen, was uns die Natur alles bietet.“

Unvergleichliche Ruhe zum Beispiel. Und im Gebirge auch Wasser in Hülle und Fülle. Jeder Bachlauf wird von Stefan genutzt, um die Kinder daran zu erinnern, ihre Trinkflaschen nachzufüllen — Wasser ist beim Wandern schließlich überlebenswichtig. In der Ranger-Ausbildung spielt es deshalb auch eine große Rolle: Spielerisch am Bachlauf entdecken die Kinder, wie kalt ein Gebirgsbach ist und wie kraftvoll er ins Tal fließt.

Am Ende erhalten alle ein Diplom, das ihre Ausbildung zum „Biosphärenpark Nockberge Kirchleitn Ranger“ bescheinigt. Und auf die im Tal geblieben Eltern warten viele spannende Geschichten von eineinhalb Tagen, die ganz ohne Smartphone, MP3-Player und Spielkonsolen (ausdrücklich nicht erwünscht bei der Tour) spannend und kurzweilig waren. Auch, weil echte Natur locker mit der Netzwelt mithalten kann.

Mehr Informationen:

Kirchleitn-Familien-Feriendorf,

www.kirchleitn.com

das diese Reise unterstützt hat.

Die Ranger-Ausbildung wird in Kooperation mit dem Biosphärenreservat Nockberge einmal pro Woche (Dienstag 9 Uhr bis Mittwoch 15 Uhr) angeboten und kostet für Bewohner der Almdörfer Kirchleitn 49 Euro. Mitmachen dürfen Kinder ab acht Jahren, auch Erwachsene sind als Begleitung erlaubt.

Michael Husarek