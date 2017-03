Kultur im Grenzbereich

Wo Norwegen und Schweden aufeinandertreffen, warten vielfältige Museen - vor 8 Minuten

OSLO - Wer nach Skandinavien reist, kann eine Vielfalt entdecken, die sich oft erst auf den zweiten Blick erschließt. Insbesondere gilt Norwegen als neues Musterland im Norden, Oslo zum Beispiel erlebt einen beispielhaften Bauboom und ist derzeit die am schnellsten wachsende Hauptstadt Europas. Doch es gibt noch viel mehr zu sehen.

Im Opernhaus von Oslo wird Benjamin Brittens „War Requiem“ aufgeführt. © Thomas Heinold



Im Opernhaus von Oslo wird Benjamin Brittens „War Requiem“ aufgeführt. Foto: Thomas Heinold



Das von Tarald Lundevall entworfene und 2008 eröffnete Opernhaus - dessen Dach begehbar und Teil eines öffentlichen Platzes ist - ist nur ein herausragendes Beispiel für spektakuläre Architekturprojekte in der City. Ab 2019 soll sich das heiß diskutierte neue Museum für Edvard Munch, den bekanntesten norwegischen Maler der Moderne, dazugesellen.

Oslo ist aber auch ein hervorragender Ausgangspunkt für Reisen in die weitläufige Grenzregion zwischen Norwegen und Schweden. Sie ist zwar landschaftlich nicht so spektakulär wie die Fjorde im Westen oder die ausgedehnten Gebirgsgegenden. Dafür gibt sie aber einen tiefen Einblick in die Kultur beider Länder und den umfassenden gesellschaftlichen Wandel, den sie seit Industrialisierung, Nachkriegszeit und digitaler Revolution durchleben.

Bilderstrecke zum Thema Kultur und Natur im norwegisch-schwedischen Grenzland Wer nach Skandinavien reist, kann eine Vielfalt entdecken, die sich oft erst auf den zweiten Blick erschließt. Gerade im norwegisch-schwedischen Grenzland ballen sich besonders viel Kultur und spekatkuläre Natur.



In Mårbacka, dem Anwesen in der schwedischen Region Värmland, in dem Selma Lagerlöf (1858 - 1940) geboren wurde und das sie nach dem Gewinn des Literaturnobelpreises 1909 zu einem repräsentativen Landsitz umbaute, bündeln sich diese Entwicklungslinien wie in einem Brennglas. Lagerlöf war eine moderne, sozial engagierte, für Emanzipation und Frauenwahlrecht kämpfende Frau, die ihr Leben selbst in die Hand nehmen wollte.

In ihrer Literatur aber griff sie die alten, nur mündlich überlieferten Anekdoten aus ihrer Heimat auf, vermischte sie mit fantastischen Begebenheiten, kombinierte Realität mit Sagenstoffen: Mit der Bewahrung des Alten erschuf sie einen völlig neuen Ton in der schwedischen Literatur. Heute ist Mårbacka längst selbst zu einem Museum geworden, die Einrichtung wurde so konserviert, wie sie zur Zeit des Todes von Lagerlöf war. Aber in Nebengebäuden des Anwesens schlagen Ausstellungen Brücken zur Bedeutung von Lagerlöfs Büchern in der Neuzeit.

Kunst im Kuhstall

Und nicht sehr weit weg, im Västanå-Theater, dramatisiert ein kleines und engagiertes Team um den künstlerischen Leiter Leif Stinnerbom im einstmals längsten Kuhstall Schwedens viele der Novellen Lagerlöfs. Daneben spielt man Klassiker von Shakespeare und Ibsen, aber auch Mozarts "Die Zauberflöte", weil Musik und Tanz sowieso ein wichtiger Bestandteil der Inszenierungen sind - ebenso wie ein starker Bezug zur nordischen Mythologie.

Im norwegischen Løten, gut 100 Kilometer nordöstlich von Oslo, kann man am Geburtsort von Edvard Munch erfahren, welchem Spannungsfeld der Maler ausgesetzt war. Im dortigen Munch-Zentrum, einem kleinen Museum, wird das protestantisch-ländliche Milieu nachgezeichnet, aus dem er stammte.

In seinem Skizzenbuch schulte der junge Munch an der Beobachtung der Menschen aus dem Ort sein malerisches Können - lange bevor er als einer der Pioniere des Expressionismus in grellen Farben und exaltierten Formen die Emotionen während des Malens in den Vordergrund rücken ließ.

Der Oslofjord ist ein Naherholungsgebiet. © Thomas Heinold



Der Oslofjord ist ein Naherholungsgebiet. Foto: Thomas Heinold



Løten blieb für Edvard Munch in vielen Sommern seiner Jugend ein Zufluchtsort. Das einfache, an der Natur orientierte Landleben war ein wichtiger Gegenpol zum Bohèmeleben in Oslo, Paris und Berlin. Es half ihm, nicht gänzlich den inneren Halt zu verlieren. Einige Originale des norwegischen Meisters kann man in der Privatgalerie Würth in Hagan bei Oslo betrachten. Die Niederlassung ist Teil eines Netzes von 15 Galerien mit Schwäbisch Hall als Zentrum, in dem aus einer der größten privaten Kunstsammlungen Europas unterschiedlichste Wechselausstellungen bestückt werden.

Mehr noch als moderne Kunst werden vor allem frühere Lebens- und Arbeitsformen in Norwegens und Schwedens Museen dokumentiert. Das Norsk Skogmuseum in der Nähe der Stadt Elverum versammelt auf seinem weitläufigen Gelände nicht nur 92 historische Holzhäuser der Umgebung und dokumentiert auf einem Freiluftpfad das harte Leben der Waldarbeiter. Es lässt auch jene Minderheiten zu Wort kommen, die bei der Gründung des norwegischen Nationalstaats zum Teil unterdrückt wurden und gibt einen Einblick in die wechselhafte Geschichte des noch jungen norwegischen Nationalstaats.

Wie dieser im Jahr 1814 zur damals liberalsten Verfassung kam, kann bei einem Besuch im historisch korrekt restaurierten Anwesen Eidsvoll nachempfunden werden: Mehrere Wochen lang hatten sich dort 112 Vertreter der norwegischen Gesellschaft versammelt, um die Verfassung auszuarbeiten.

Hier wurde die "Blücher" versenkt

Auf der Insel Oscarsborg mit der gleichnamigen Festung südlich von Oslo zeigen die Norweger ihren Stolz auf ihre widerständige Haltung gegenüber den Deutschen im Zweiten Weltkrieg. Im Oslofjord gelang es ihnen 1940, das damals modernste deutsche Kriegsschiff, die Blücher, zu versenken.

Dass die Gewässer rund um Oslo zuvor über Jahrhunderte dazu dienten, Baumstämme zu Bauholz, dem lange Zeit wichtigsten Rohstoff des Landes, zu verarbeiten, kann in Fetsund Lenser, dem größten Flößereimuseum Norwegens erlebt werden. Man erfährt viel über die Flora und Fauna dieses einmaligen Ökosystems, man balanciert auf schwankenden Stegen aus Baumstämmen über den Fluss, oder man kann mit einem der restaurierten Dampfschiffe fahren - ein Erlebnis, das auch das Ørje-Kanalmuseum zwischen restaurierten historischen Schleusen bietet.

Die weltweiten Wirkungen schwedischer Industriegeschichte dokumentiert hingegen das Alfred-Nobel-Museum in Karlskoga, dem Wohn- und Arbeitssitz von Nobels Testamentsvollstrecker Ragnar Sohlmann. Man erfährt dort, auf welch verschlungenen Wegen aus Alfred Nobel, dem erfolgreichen Geschäftsmann und Erfinder des Dynamits, der Stifter der berühmten Nobelpreise wurde - und welche wichtige Rolle die österreichische Schriftstellerin Bertha von Suttner dabei spielte.

Neben der musealen Bewahrung und Aufbereitung von Natur und Industriegeschichte gibt es im norwegisch-schwedischen Grenzland noch einige renommierte Handwerksbetriebe und Manufakturen, die sich mit qualitativ hochwertigen Produkten ihren Platz in der heutigen Ökonomie gesichert haben. Die Klässbols Leinenweberei wurde sogar zum schwedischen Hoflieferanten ernannt und bestückt das jährliche Nobel-Dinner mit edlem Leinen.

Im Magnor Glassverk werden hochwertige Gläser gefertigt, die Løiten Brænderi in Løten exportiert ihren hochwertigen, in Sherry-Eichenfässern gelagerten Aquavit in alle Welt; im alten Firmengebäude gibt es heute nicht nur eine Kerzenmanufaktur, sondern auch eines der beliebtesten Buchantiquariate Norwegens.

Mehr Informationen: Visit Sweden

www.visitsweden.com Visit Värmland

www.visitvarmland.se Visit Østfold

www.visitoestfold.com Tel.: (00 47 / 95) 08 66 80 Visit Elverumregionen

www.visitelverumregionen.no Tel.: (00 47/ 4 00) 2 88 80 Visit Akershus

www.akershus.com/en Tel.: (00 47/ 9 07) 7 27 15 Sie alle haben die Pressereise unterstützt.

Tipps für Unterkünfte:

Elchfleisch und ein Feuer am Kamin in hölzernen Häusern - dafür stehen die skandinavischen Gastronomiebetriebe. Bei einer Tour ins norwegisch-schwedische Grenzgebiet kann man einige der schönsten Häuser besuchen. Hier einige Beispiele:

Einen sehr guten Ruf in der Region Elverum geniesst das Scandic Elgusta, insbesondere für seine raffinierte und regional geprägte Küche, in der Spezialitäten mit Elchfleisch im Mittelpunkt stehen. Was nicht verwundert, ist Hotelchefin Nina Bogerud Caspari doch selbst eine passionierte Elchjägerin. Die Zimmer des Hotels bieten modernen Komfort, zahlreiche Sportmöglichkeiten in der Umgebung sind dank der guten Verkehrsanbindung schnell erreichbar.

Am exponierten Ort befindet sich das Fredriksten-Hotel auf der gleichnamigen Festung, die über der Stadt Halden liegt und als norwegische Enklave in Südschweden im Laufe der Jahrhunderte heftig umkämpft war. Die zahlreichen Gefechte finden in ihren Niederschlag in der Gestaltung des Hotels, einer ehemaligen Kaserne, die umfassend renoviert und modernen Hotelstandards angepasst wurde. Jedes Zimmer ist anderen norwegischen Helden aus einschlägigen Schlachten gewidmet, Bilder von Kanonen aus allen Epochen sind im Hotel präsent, dafür ist die Aussicht auf die Stadt Halden sehr verlockend. Wer mehr über die kriegerische Vergangenheit der Festung und den rätselhaften Kopfschuss-Tod des schwedischen Königs Carl XII. im Jahr 1718 wissen will: Die Fremdenführer geizen nicht mit Anekdoten. Im Restaurant "Den Gamle Kommandant" kann man in authentischer Festungsatmosphäre rustikale Küche genießen.

Ein Kleinod ist das Hotel Losby Gods mit seinem Golfplatz in einem Waldgebiet südöstlich von Oslo. Der historische Kern, ein Landhaus von 1850, wurde so weit wie möglich stilecht rekonstruiert, ein weitläufiger Neubau aus dem Jahr 1999 macht das Haus nicht nur für Golfspieler zu einem begehrten Ziel. Auch Nostalgiker kommen auf ihre Kosten: Im Altbau warten stimmungsvolle Räumlichkeiten im Stil des 19. Jahrhunderts auf die Gäste, die Natur der Umgebung bietet neben Golf für Wandern, Radeln, Tennis, Reiten, Bootsfahrern und Langlauf im Winter ein weites Betätigungsfeld.

Historisches Flair durchweht das Landhotel Ulvsby Herrgard in der schwedischen Gemeinde Sunne. Wegen seiner idyllischen Lage am Frykensee wurde das Anwesen schon im 17. Jahrhundert von Königin Kristina zum Sitz des lokalen Polizeichefs bestimmt. Ein besonders feierfreudiger Vertreter unter ihnen inspirierte die in der Nähe aufgewachsene schwedische Literaturnobelpreisträgerin Selma Lagerlöf für die fiktive Figur Scharling in ihrem Debütroman "Gösta Berling". Die vergitterten ehemaligen Zellen im Keller des Hotels werden heute für Feierlichkeiten aller Art vermietet, dazu gibt es ein reichhaltiges Kulturprogramm. Vor allem aber bietet die Lage am See viel Raum für entspannende Spaziergänge. Die Zimmer in den einstöckigen Nebengebäuden versetzen die Gäste atmosphärisch ins 19. Jahrhundert, es wird gehobene, regional geprägte Küche serviert. In langer Familientradition steht das Skaslien Guesthouse in Kirkenaer, ein Kleinod ländlich geprägter Gastlichkeit mit exzellenter Küche, bei der Gemüse und Kräuter aus dem hauseigenen Garten kommen. Es liegt verkehrsgünstig in der Nähe der schwedischen Grenze und wird gern von deutschen Touristen, die von Süden kommend mit dem Auto durch Norwegen fahren als Anfangs- oder Endpunkt ihrer Rundreise genutzt.

Thomas Heinold