Letzte Rettung für kleine Schweinswale

Die Umweltorganisation Sea Shepherd zerstört vor Mexiko illegale Netze

SAN FELIPE - Im eigentlichen Leben ist Ariane Fitzgerald Redakteurin und schreibt seit fast zehn Jahren für die Nürnberger Nachrichten. Doch da gibt es noch ihr zweites Leben, fernab von Job und Familie. Ein Leben als Ökoaktivistin. Zwei Monate lang war sie jetzt wieder in dieses Leben gereist. Auf einem Schiff von Sea Shepherd hat sie als Crewmitglied im Golf von Kalifornien gegen das Aussterben der Schweinswale gekämpft. Und hat aufrüttelnde Bilder mitgebracht.

Die Sam Simon war zwei Monate lang das Zuhause von Ariane Fitzgerald. Foto: Sea Shepherd / Ariane Fitzgerald



Zusammen mit 46 Helfern aus zwölf verschiedenen Ländern kämpfte die 37-jährige Redakteurin auf den beiden Schiffen Sam Simon und der Farley Mowat dafür, dass der Vaquita - ein grauer Schweinswal mit hübschen schwarzen und weißen Ringen rund um die Augen - nicht ausstirbt. Dafür suchen die Umweltaktivisten Tag und Nacht nach illegalen Fischernetzen, ziehen sie aus dem Wasser, zerstören sie und übergeben sie der mexikanischen Navy.

Im gesamten Golf von Kalifornien ist die Artenvielfalt durch Überfischung bedroht. Die Sea-Shepherd-Crew interessieren aber nicht die lokalen Fischer, die Tag für Tag legal mit ihren Booten hinausfahren, sondern die illegalen Netze innerhalb des Meeresschutzgebietes, die nachts aus purer Gier ausgelegt werden.

Die Sea Shepherd Conservation Society hat sich dem Schutz der Meere und ihrer Bewohner verschrieben. Sie geht gegen Walfang und illegale Fischerei vor. Ins Leben gerufen wurde sie 1977 von Paul Watson, einem Mitbegründer von Greenpeace. Bei allen Aktionen legt Sea Shepherd Wert darauf, dass kein Leben in Gefahr gerät. Auf den mittlerweile neun Schiffen der Organisation arbeiten Freiwillige aus der ganzen Welt.

Das Gebiet im Norden des Golfs von Kalifornien vor Mexiko gilt als Meeresschutzgebiet, in dem Fischen mit Netzen verboten ist. Dennoch werden Netze ausgelegt, um Totoabas zu fangen. Der Totoaba gehört zu den Umberfischen, wird bis zu zwei Meter lang und 100 Kilogramm schwer. Er trägt den Beinamen "Kokain des Meeres", erzählt Oona Loyolla, die Kapitänin der Sam. Für seine Schwimmblase werden in China mehr als 20.000 Dollar pro Kilo gezahlt. Er ist ebenso vom Aussterben bedroht wie der Vaquita, der als "Beifang", also unabsichtlich, in den Netzen landet.

"Es macht mich wütend, dass die Menschen so langsam sind und es erst einsehen, wenn es schon zu spät ist", sagt Kapitänin Oona. "Unser Planet ist ein magischer Ort, an dem alles zusammenarbeitet. Er ist wie eine fragile Maschine. Nimmt man ein Stück heraus, kann die Maschine nicht mehr funktionieren. Wenn wir den Planeten zerstören, zerstören wir uns selbst."

Die 33-jährige Französin, die seit Jahren auf Sea-Shepherd-Schiffen lebt, hat die neuesten Zahlen von den mexikanischen Behörden bekommen: Demnach sollen gerade einmal 30 Vaquitas übrig sein. Und dabei verenden jedes Jahr um die 80 der kalifornischen Schweinswale in illegalen Netzen. Die Sea-Shepherd-Aktion im Golf von Kalifornien heißt zurecht "Operation Milagro" - Operation Wunder.

Ariane Fitzgerald/Gudrun Bayer

