Liebenswert unentschlossen

WÖRGL - So recht durchschlagen will die Begeisterung bei den Besuchern nicht. Dabei ist die Idee durchaus verlockend: nur einmal kurz die Straße überqueren und schon mittendrin sein. Doch wie attraktiv kann ein Skigebiet sein, in das im Zeitalter von Hochleistungsliften "Schlepper" führen?

Ein Geheimtipp: Das Skigebiet Markbachjoch / Lanerköpfl. Foto: Thomas Trinkl



Der Vorschlag von Michael Unger erweist sich nicht nur als gut, sondern als wunderbar. Keine Wartezeit am Schlepper. Dafür warten hinter der Bergkuppe leichte bis anspruchsvolle Pisten – und vor allem: fast leere Abfahrten. Die Nordlage sorgt zudem selbst an diesem sonnigen Tag für griffigen Schnee.

Es ist eine Art Geheimtipp innerhalb eines Geheimtipps. Tourismus-Obmann Michael Unger kennt dessen Wirkung – zum einen die des Skigebietes Markbachjoch / Lanerköpfl, zum anderen die der Wildschönau allgemein. Das Hochtal in den Kitzbüheler Alpen hat es noch nicht in das Bewusstsein allzu vieler Skifahrer geschafft. Wer auf der Inntal-Autobahn in Wörgl abbiegt, hat meist Größeres im Sinn: die Skiwelt Wilder Kaiser etwa oder das Alpbachtal.

In die Ruhe führt hingegen die kleine Straße in Richtung Wildschönau. Hat man den Pass erst einmal genommen, öffnet sich eine Gegend, die weicher und runder ist als die meisten Täler der Alpen. Die Offenheit der Gegend findet sich auch im Naturell ihrer Bewohner wieder. Zudem gibt die Landschaft schon seit Hunderten von Jahren das Leben in der Wildschönau vor. Felder und alte Bauernhäuser aus Holz säumen die Straße. Die Landwirtschaft hat hier noch immer einen großen Stellenwert. Doch auch der Tourismus hat seinen Weg ins Tal gefunden – "Immerhin hatten wir den ersten Schlepplift hier nach dem Krieg", erzählt Unger.

Thomas Fill möchte sich zwischen beidem nicht entscheiden müssen – zwischen seinem Blaumann und seinem roten Skianzug. Sein Weg führt ihn im Winter früh morgens erst in den Stall, um seine 25 Rinder und 30 Bergschafe zu versorgen, danach geht es auf den Schatzberg. Es ist das größere und bekanntere Skigebiet der Wildschönau, für das die meisten Gäste das Gebiet Markbachjoch / Lanerköpfl – im wahrsten Wortsinn – links der Straße liegen lassen.

Thomas Fill ist gerne sowohl Bauer als auch Skilehrer. Foto: Judith Kunz PR



Hier arbeitet der 44-Jährige als Skilehrer. Von einer seiner beiden Berufungen allein könnten er und seine Familie nicht leben. In der 15. Generation bewirtschaftet sie den Hof rund um das 300 Jahre alte Bauernhaus, in dem der 85-jährige Vater Johann noch mithilft. Fills ältester Sohn Martin ist bereits Jungbauer und lässt sich gerade zum Skilehrer ausbilden.

Die Familie lebt weitgehend autark. Die Tiere geben Milch für Emmentaler, Tilsiter, Bergkäse, Camembert oder Butter sowie Fleisch, der Hausgarten Obst und Gemüse. Ein Ferienhaus sorgt für ein Extra-Einkommen. Im Sommer bringt Thomas Fill seine Tiere auf die Hochalm.

"Das Futter ist hier oben besonders gut, deswegen sind die Tiere so gesund", sagt Konrad Hohlrieder, der auf der Gressensteinalm von Mitte Juni bis Mitte September die Tiere von 24 Bauern hütet und mit seiner Frau die Alm bewirtschaftet. Es ist kein leichtes Leben – schon gar nicht, wenn der Nebel tagelang in den Bergen hängt. Aber Hohlrieder kann sich kein anderes mehr vorstellen.

Gerne hätte er den Hof seiner Familie übernommen, "aber leider war ich der jüngste Sohn", erzählt der 62-Jährige. Auch den Winter verbringt er auf dem Berg – ebenfalls als Skilehrer. Und das seit 42 Jahren. "Im Winter freue ich mich auf die Gäste, im Sommer auf die Tiere", sagt er.

Nicht nur die Fills und die Hohlrieders halten die Tradition in der Wildschönau hoch. Noch 260 bewirtschaftete Bauernhöfe gibt es im Tal, manche Häuser sind über 800 Jahre alt. Die nächste Generation steht wie mit Martin Fill oft schon in den Startlöchern. "Die jungen Bauern sind gut organisiert. Sie sind stolz auf ihre Tradition und übernehmen die Höfe gern", sagt Tourismus-Chef Unger.

Doch auch die Moderne findet ihren Platz. Denn trotz aller Gemütlichkeit – ins Skigebiet wollen die Gäste am Morgen schnell. In diesem Sommer wird die Vierer-Gondel der Schatzbergbahn, die von Auffach ins Skigebiet führt, durch eine Achter-Gondel ersetzt. Das erhöht die Transportkapazität um gute 1000 Menschen – pro Stunde. 2650 Personen können damit stündlich auf den 1903 Meter hohen Schatzberg befördert werden. 17,5 Millionen Euro kostet die neue Bahn. Erst vor drei Jahren stemmte die kleine Region ein zwölf-Millionen-Euro-Projekt. Eine Gondel verbindet seitdem das Skigebiet mit dem benachbarten – zum "Ski Juwel Alpbachtal".

Mehr als 100 Kilometer Piste kommen so zusammen. "Das wollen die Gäste heute – obwohl dies selten erfahren wird", weiß Unger. Trotz allem bleibt auf dem Berg erhalten, was nach seiner Meinung das Tal ausmacht: das Familiäre und das Familienfreundliche. "Bei uns geht niemand verloren – zum einen, weil das Gebiet übersichtlich ist, zum anderen, weil sich die Lift-Mitarbeiter um die Leute sorgen." Und wer es gern noch übersichtlicher hätte, bleibt im Skigebiet Markbachjoch / Lanerköpfl – zu dem neben dem Schlepper von anderer Stelle aus natürlich auch noch Sessellift und Gondel führen.

Anja Kummerow