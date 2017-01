Nachts auf den Mount Fuji

TOKIO - Fremde Sprachen, malerische Schriftzeichen und leuchtende Reklametafeln: Für Touristen ist Japan wie die Reise in eine neue Welt. Es gibt so viel zu bestaunen, jeder Ort hat seinen ganz eigenen, besonderen Charme. Und um davon so viel wie möglich zu sehen, stürzt man sich am besten mit dem Rucksack mitten ins Getümmel.

Der Mount Fuji im Hintergrund, die Wolkenkratzer von Tokio im Vordergrund: Japan hat als Reiseland vielfältige Attraktionen zu bieten. Foto: Kazuhiro Nogi / afp



Der Reiserucksack sitzt straff auf den Schultern, die Zehen wippen in den Wanderschuhen. Das nächste Ziel ist noch ungewiss, doch das ist gut so. Gerade die Unabhängigkeit ist der große Reiz am Backpacken. Auch Japan wird als Ziel für flexibles und günstiges Herumreisen immer attraktiver.

Die Hauptinsel Honshu beispielsweise ist der ideale Ort dafür. Japans Top-Reiseziele befinden sich zum Großteil dort und sind auch einfach zu erreichen. Einen guten Startpunkt für den Backpacker-Trip markiert dabei Tokio mit seinen zwei internationalen Flughäfen. Inmitten von Wolkenkratzern und Reklametafeln taucht man hier direkt ein in den japanischen Alltag. Die Hauptstadt verzaubert mit ausgefallenen Farben und Formen, hält die verrücktesten Dinge bereit. Ein nachmittäglicher Kaffee zum Entspannen? Na klar, Butler, Roboter oder Dienstmädchen servieren ihn mit Deko und Showeinlage. Oder doch lieber ein knallbuntes Eis in 200 Metern Höhe? In Tokios Betongiganten kein Problem.

Schon geht es weiter. Flugs den Backpack auf den Rücken geschnallt und ab in den Shuttle-Bus oder Schnellzug. Nach Tokios Großstadttrubel bietet sich ein Bad am Stadtstrand Yokohamas an. Vor den Umrissen von Fabriken und Vergnügungsparks können hier die platt gelaufenen Füße ins warme Wasser gehalten werden. Oder zieht es das Reiseherz statt ans salzige Meer doch eher in luftige Höhen? Der 3776 Meter hohe Gipfel des Mount Fuji ist ganzjährig mit Schnee bedeckt. Besonders beliebt ist auch bei den Einheimischen die Besteigung bei Nacht – denn trotz Minusgraden ist der Sonnenaufgang über den Wolken atemberaubend.

Ein Grund, in Japan zu backpacken, sind die vielen sehenswerten Städte, die sehr einfach zu erreichen sind. Den richtigen Zug oder das gebuchte Hotel zu finden, ist kein Problem, denn die freundlichen Japaner helfen immer gerne weiter.

Ein Besuch in Osaka darf nicht fehlen. „Osaka ist die Küche Japans!“, ist die einstimmige Meinung der Japaner. Der perfekte Zwischenstopp, um sich ordentlich den Bauch vollzuschlagen. Überdimensionale Suppenschüsseln oder gebratene Krabben an den Fassaden weisen den Weg. In Nara hingegen werden der große Rucksack gegen eine Sonnenbrille und die Wanderschuhe gegen Flip Flops ausgetauscht, denn hier urlauben die Touristen mit freilaufenden Sikahirschen.

Auch Kyoto lohnt einen Besuch, da es in Japans ehemaliger Hauptstadt die schönsten Tempel zu bestaunen gibt. Goldene Pavillons und idyllische Parks lösen hier wahre Blitzlichtgewitter aus.

Wer Lust auf eine besondere Backpacker-Erfahrung hat, sollte sich in einem der vielen Kapselhotels einquartieren – darin wird Japans allgemeines Platzproblem zum unvergesslichen Schlaferlebnis. Jeder Gast bekommt eine von hunderten über- und nebeneinander gestapelten Schlafwaben zugeteilt, in die genau eine einzige Matratze passt. Bequem sind sie trotzdem.

Ebenso komfortabel sind die Shinkansen. Sie gehören zu den schnellsten Zügen der Welt, schaffen 320 Kilometer in einer Stunde. Allerdings sprengen sie möglicherweise die Backpacker-Kasse. „Der Shinkansen ist teuer, aber dafür immer pünktlich!“, loben die Mitarbeiter an den Bahnhöfen die schnittigen Transportmittel. Sie bieten genügend Platz für die prallgefüllten Reiserucksäcke und machen auch kurze Abstecher bis ins westliche Hiroshima rentabel. Die düstere Vergangenheit der Stadt ist inzwischen Teil ihrer Kultur, die Radioaktivität verschwunden. Museen und Denkmäler erinnern an den Atombombenabwurf von 1945. Auch die Tempelinsel Miyajima ist von dort aus mit der Fähre erreichbar.

Beim Backpacken in Japan gibt es also nicht nur viel zu sehen, es gestaltet sich auch einfach und unkompliziert. Jede Stadt bietet genügend bezahlbare Hostels, die auch kurz vor der Anreise noch gebucht werden können. Mit dem Japan Rail Pass spart man sich außerdem viele Reisekosten.

Marina Hochholzner