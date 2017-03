Norwegen und der Alkohol: Eine schwierige Beziehung

Das Land verfolgt aus gutem Grund eine besonders restriktive Alkoholpolitik - vor 6 Minuten

OSLO - Wer bei "Moonshining" an eine esoterische Wellnessvariante denkt, liegt zumindest in Norwegen falsch. Dort steht der Begriff für die dunkle Seite der restriktiven Alkoholpolitik des Landes. Das Schwarzbrennen ist seit Mitte des 19. Jahrhunderts zwar verboten, lässt sich in einem dünn besiedelten Flächenstaat wie Norwegen aber nur schwer kontrollieren.

Vinmonopolet heißen die staatlichen Läden, in denen in Norwegen Alkohol verkauft werden darf. © Thomas Heinold



Vinmonopolet heißen die staatlichen Läden, in denen in Norwegen Alkohol verkauft werden darf. Foto: Thomas Heinold



Offiziell dürfen dort Getränke mit mehr als 4,7 Prozent Alkohol nur in Läden der staatlichen Gesellschaft "Vinmonopolet" verkauft werden, und das wird wegen der hohen Steuer auf solche Getränke meist ein teurer Spaß. Zudem haben diese Läden an den Abenden und an Sonn- und Feiertagen nicht geöffnet, man kann sich auch nicht spontan an einer Tankstelle versorgen, denn dort dürfen alkoholische Getränke überhaupt nicht verkauft werden. Leichtere Biere mit maximal 4,7 Prozent gibt es in Supermärkten, aber das kann von Gemeinde zu Gemeinde variieren.

Das "Vinmonopolet" ist das Ergebnis eines jahrzehntelangen Engagements der protestantisch geprägten Bewohner (75 Prozent der Einwohner gehören der evangelisch-lutherischen Kirche an) Norwegens gegen den Alkoholmissbrauch. Seinen Gipfel fand es in der Prohibition der Jahre 1919 bis 1926, die aber wegen der Zunahme des Schmuggels und des "Moonshinings" wieder aufgegeben wurde. Stattdessen wurde der Alkohol durch eine hohe Besteuerung extrem verteuert, eine Maßnahme, die aber mit dem zunehmenden Wohlstand in der reichen norwegischen Gesellschaft an Wirksamkeit verliert.

Acht bis neun Euro für ein kleines Bier

Noch in den 1960er Jahren musste ein Arbeiter im Schnitt eine Woche für den Preis einer Flasche Aquavit arbeiten, "weshalb Normalverdiener sich dieses norwegische Nationalgetränk nur an hohen Feiertagen wie Weihnachten leisten konnten", erläutert Gotmar Rustad, Aquavitexperte, Hobbyschauspieler und Kulturpreisträger der Gemeinde Loiten, die für ihre Aquavitbrennerei Løiten Brænderi über Norwegens Grenzen hinaus bekannt ist. Heute reiche hingegen oft schon der Gegenwert einer Arbeitsstunde, um sich eine Flasche Schnaps leisten zu können.

Bilderstrecke zum Thema Kultur und Natur im norwegisch-schwedischen Grenzland Wer nach Skandinavien reist, kann eine Vielfalt entdecken, die sich oft erst auf den zweiten Blick erschließt. Gerade im norwegisch-schwedischen Grenzland ballen sich besonders viel Kultur und spekatkuläre Natur.



Trotzdem: Norwegen zählt mit 4,4 Litern Jahreskonsum reinen Alkohols pro Kopf weltweit zu den Ländern mit dem niedrigsten Alkoholkonsum (Deutschland: 10,2 Liter pro Kopf), die Preise für alkoholische Getränke sind im Vergleich zu den skandinavischen Nachbarländern Schweden und Finnland, die auf diesem Gebiet eine ähnlich restriktive Politik verfolgen, deutlich höher. Für den Norwegen-Reisenden bedeutet das, dass er in einem gehobenen Hotel für ein 0,33-Liter Bier zwischen umgerechnet acht und neun Euro bezahlen muss, manchmal auch deutlich mehr.

Thomas Heinold