Nur keinen Stress beim Schneeschuhwandern

LEOGANG - Nur die eigenen Schritte knirschen im tiefen Schnee, der Atem bläst weiße Dampfwolken in den blauen Himmel. Es ist ganz still an diesem eisigen, sonnigen Morgen im Salzburger Land. Nur wenige hundert Meter vom bunten Pistenvergnügen entfernt zeigt sich der Wintersportort Leogang von einer ganz anderen Seite: Statt rasanter Talfahrten und Einkehrschwünge steht bei einer geführten Schneeschuhwanderung das Naturerlebnis im Mittelpunkt.

Auf der Sonnenseite des Pinzgaus: Von Leogang aus kann man mit Schneeschuhen über tiefverschneite Wiesen und durch Wälder zu Almen und Aussichtspunkten wandern. © Clara Grau



"Das kann wirklich jeder", beruhigt Markus Mayrhofer die Teilnehmer, die noch nie mit den ovalen Plastikschuhen durch den Tiefschnee gestapft sind. Die Technik – man muss etwas breitbeinig gehen – habe man nach wenigen Schritten drauf. Und jeder dürfe so langsam laufen, dass er nicht außer Atem gerät. "Wir haben keinen Stress", sagt er mit einem Lachen.

Im einem Sportgeschäft, das die Schneeschuhe verleiht, hat der Berg- und Skiführer zuvor gezeigt, wie man die Riemenbindungen auf die eigene Schuhgröße einstellt und die Schuhe festzurrt. "Wichtig ist festes Schuhwerk, also Berg- oder Winterstiefel. In weichen Schuhen hat der Fuß keinen Halt", sagt er.

Zu Beginn der Wanderung verteilt der 48-Jährige Skistöcke und führt die Gruppe dann über einen Hang auf der Südseite des Tales. Die Plastikteller an den Füßen sorgen für Auftrieb. Das Gehen auf dem weichen Untergrund wird so fast mühelos. In steileren Passagen erleichtern ausklappbare Metallbügel das Steigen.

Wie Edelsteine glitzern Eiskristalle in der Größe von Zwei-Euro-Stücken in der Morgensonne. In der sternenklaren Nacht hat der Frost die Luftfeuchtigkeit in Eis verwandelt. Was schön aussieht, kann aber auch Gefahren bergen – zumindest wenn Neuschnee fällt, berichtet Mayrhofer.

Entspannt über tief verschneite Wiesen

Legt sich Schnee auf die eisigen Plättchen, verwandeln die sich gerne in eine Rutschbahn. Die Lawinengefahr steigt. An diesem sonnigen Wintertag besteht aber keine Gefahr, von einer Schneewalze überrollt zu werden. Ganz entspannt und gemächlich geht es über tief verschneite Wiesen und durch Wälder zu einem Aussichtspunkt oberhalb von Leogang.

Von hier aus hat man einen guten Überblick auf die Lifte und Gondelbahnen des "Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn". Mit 70 Anlagen und 270 Kilometern präparierter Abfahrten ist es eines der größten Skigebiete in Österreich. Rund 135 000 Personen bringen die 22 Sessel-, 19 Schlepplifte und 29 Seilbahnen in der Stunde auf die Pisten.

Rund um Leogang gibt es überwiegend leichte und mittelschwere Abfahrten. Der kleine Ort positioniert sich als familienfreundliches und ruhiges Wintersportziel. Wer mehr Trubel und Party bis tief in die Nacht bevorzugt, fährt nach Saalbach-Hinterglemm. Die Freerider toben sich im Tiefschnee rund um Fieberbrunn aus.

Die Gruppe passiert ein eingeschneites Dorf bei Leogang. © Clara Grau



Dass Gäste eine ganze Woche lang Abfahrtsski fahren möchten, sei mittlerweile selten, berichten Gastgeber im Ort. Auch Selina Hörl vom Tourismusverband bestätigt, dass das Interesse an Aktivitäten abseits der Piste steigt. Der Verband bietet deshalb im Winter täglich ein "Wintererlebnis-Programm" an.

Neben geführten Schneeschuh- und Winterwanderungen kann man auch Langlaufen oder Skitourengehen ausprobieren oder einen Ausflug mit dem Pferdeschlitten unternehmen. Für Aktivurlauber, die sich lieber alleine ins Abenteuer stürzen, gibt es kostenloses Kartenmaterial und jede Menge Ausflugstipps.

Wer sich für eine geführte Tour entscheidet, erfährt Interessantes über die Region. Bei einer Pause auf der Bank vor einer Almhütte erklärt Markus Mayrhofer die Berge, die rund um den kleinen Ort in den Himmel ragen. Die Leoganger Steinberge mit dem 2634 Meter hohen Birnhorn als höchster Erhebung waren lange Zeit das Trainingsrevier für Bergpioniere.

Ziel für Kletterer aus aller Welt

So bereiteten sich etwa Hermann Buhl und Kurt Diemberger, Fritz Wintersteller und Marcus Schmuck an den hohen Felswänden auf die Erstbesteigung des über 8000 Meter hohen Broad Peak im zentralasiatischen Karakorum im Jahr 1957 vor. Bis heute sind viele der Gipfel ein Ziel für ambitionierte Kletterer.

So hoch hinaus will die kleine Wandergruppe nicht. Sie zieht es in Richtung des Saalwaldes. Zu diesem Forst, der etwa ein Drittel der Gemeindefläche bedeckt, kann der Bergführer ebenfalls Wissenswertes berichten: Eine vor 600 Jahren geschlossene "Salinenkonvention" erlaubt es, dass bayerische Waldarbeiter hier Holz schlagen dürfen. Im Gegenzug steht den Salzburgern ein Salzabbaurecht auf bayerischem Boden zu.

Aussichtspunkt auf einer Hütte über Leogang © Clara Grau



Der Staatsvertrag, der einst zwischen dem Wittelsbacher Ludwig der Kelheimer und dem Salzburger Erzbischof Eberhard II. von Regensburg geschlossen wurde, ist bis heute gültig. Mayrhofer, der neben seinem Beruf als Bergführer auch Naturholzmöbel herstellt, lobt die nachhaltige Forstwirtschaft der Bayern. Die natürlich gewachsenen Wälder gefallen auch dem Wild: Sogar ein Luchs hat sich hier niedergelassen.

Nach etwa drei Stunden erreicht die Gruppe wieder Leogang. Die Schneeschuhe sind schnell abgeschnallt, die Eindrücke von der winterlichen Berglandschaft bleiben aber weitaus länger im Gedächtnis.

