Schiff ahoi zur Raketenbasis!

SANKT PETERSBURG - Der Landgang endet um Mitternacht bei Tageslicht. Auf dem Pooldeck steigt die Sankt-Petersburg-Party mit Wodka und Borschtsch für die zurückkehrenden Ausflügler. Ostsee-Trips zählen zu den beliebtesten Kreuzfahrten der Deutschen. Das liegt auch an sehr speziellen Landausflügen, die tief in die kommunistische Vergangenheit der Ostblock-Staaten hineinführen.

Reichlich Retro: Wer einen der skurrilen Landausflüge bucht, muss schon mal seinen Bus selbst anschieben. Foto: Christian Schreiber



Wer etwa mit der Mein Schiff 4 auf Tour geht, darf sich zum Beispiel im Wohnzimmer einer russischen Kleinfamilie zum Kaffeetrinken einnisten. Oder auch im estnischen Tallinn mit einem alten Russen-Bus zum ehemaligen KGB-Gefängnis und zum Denkmal-Friedhof für Stalin und Co. tuckern und die alte kommunistische Raketen-Station nahe der lettischen Stadt Klaipeda besuchen.

Kaum hat das Schiff in St. Petersburg angelegt, füllen sich die großen Busse mit den Teilnehmern für die unvermeidliche "Stadtrundfahrt" oder aber die Fahrt zum "Katharinenpalast und den Gärten von Peterhof". Wir hingegen machen es uns in einem Minivan bequem und fahren vom Hafen in die Innenstadt. Unser Ausflug läuft unter der Rubrik "Klein und Mein" und ist mit 39 Euro nur unwesentlich teurer als die Klassiker. Die Gruppe ist überschaubar und kommt deutlich schneller voran als die großen Busse.

In der Nähe der Isaakskathedrale steigen wir aus, stapfen in die Galeriestraße und entern Haus Nummer 29, wo wir im zweiten Stock von Anastasia Maslennikova in deren eigener Wohnung empfangen werden. Sie hat alle verfügbaren Tische ins Wohnzimmer gehievt, Pfannkuchen gebacken, selbst gemachte Marmelade bereitgestellt und gießt Kaffee ein.

Schon tauchen erste Fragen auf: Ob sie denn glücklich sei? "Ja, wir haben ein gutes Leben", antwortet Anastasia, deren Oma aus Deutschland stammt. Wie hoch die Miete ist? "Die Wohnung gehört uns, die Eltern haben sie nach der Gorbatschow-Reform bekommen." Sie antwortet unbedarft und macht einen offenen und freundlichen Eindruck. Nur politische Fragen würgt sie ab, indem sie ins Russische flüchtet.

Besuch im fremden Wohnzimmer

Dann führt Anastasia Maslennikova durch die Wohnung, zeigt stolz die aufgeräumten Kinderzimmer und die kleine Fitness-Ecke mit Sandsack. Der Besuch dauert rund 90 Minuten und liefert einen interessanten Einblick ins russische Leben — schließlich erfährt man auch, dass die private Kinderbetreuung sehr teuer ist und der Staat das Heizmaterial nicht mehr subventioniert.

Wer zum ersten Mal in St. Petersburg ist, bucht kaum einen derartigen Ausflug, bei dem er die Zeit in einem fremden Wohnzimmer verbringt, anstatt die Kunstsammlungen und Kirchen zu bestaunen. Aber die Reedereien müssen auf ein Luxusproblem reagieren: Eine stattliche Zahl von Gästen hat die Route bereits absolviert, reist aber erneut, um ein neues Schiff oder eine andere Flotte kennenzulernen.

In St. Petersburg kommt ein spezielles Problem hinzu: Wer das Schiff auf eigene Faust verlassen will, benötigt ein Visum. Das muss man Wochen vorher beantragen, außerdem kann es mit 100 Euro und mehr recht teuer sein. Zudem ist es schwierig, die Stadt auf eigene Faust zu erkunden, weil selbst Taxifahrer selten englisch sprechen und die wenigsten Touristen kyrillische Wegweiser und Straßenschilder verstehen. Hingegen profitiert man bei einem Reederei-Ausflug von einem pauschalen Gruppen-Visum. Für die Dauer des Landgangs befindet man sich legal in Russland, erhält einen Stempel in den Pass, muss aber mit der Gruppe zurückkehren.

Stanislav Lomunov führt die Gäste in russischer Militärkluft durch Tallinn. Foto: Christian Schreiber



St. Petersburg ist aktuell der einzige von europäischen Reedereien angelaufene Kreuzfahrt-Hotspot, der mit ebenjener Visa-Problematik zu kämpfen hat. Eine Alternative sind lediglich geführte Ausflüge von lokalen Agenturen. Wir haben vor der Reise Kontakt zu Sergej Martschukov aufgenommen, der "Petersburg hautnah" gegründet hat, ihm unsere Pass- und Reisedaten übermittelt und eine Sightseeing-Tour gebucht. Und in der Tat funktioniert alles reibungslos. Die russischen Beamten lassen uns mit dem zuhause ausgedruckten Tourticket, das in diesem Fall das Visum ersetzt, passieren. Gleich danach nehmen uns die Mitarbeiter von Martschukov in Empfang und führen uns für den vereinbarten Preis von 99 Euro einen Tag lang durch die Stadt.

Verglichen mit St. Petersburg ist die estnische Hauptstadt Tallinn ein Kinderspiel. Der Bordausweis genügt, um den Hafen zu verlassen, und die historische Altstadt ist nur ein paar Minuten Fußweg entfernt. Unser Alternativ-Ausflug "Tallinn in der Sowjetzeit" nimmt auf dem Kai volle Fahrt auf. Stanislav Lomunov, der sich in eine alte, viel zu große russische Militärkluft geworfen hat, lässt einen Gast mit USA-T-Shirt Liegestütze machen und den Rest in Reih und Glied marschieren. Das ist irgendwo zwischen Klamauk und peinlich und in den ersten Minuten auch grenzwertig. Aber der 35-jährige Este besitzt eine charmant-witzige Art, sodass man sich nach den ersten kleinen Schikanen an den Pseudo-Drill gewöhnt hat.

Damit der stotternde Uralt-Bus aus UdSSR-Produktion starten kann, müssen alle anschieben, dann geht es los zur kommunistischen Rundfahrt. Auf dem Weg zum ehemaligen KGB-Gefängnis gibt es ein russisches Frühstück. Wodka und Essiggurke kommen gut an. Dazu präsentiert Lomunov Bilder ehemaliger Führer. "Wir haben sie alle weggesungen", sagt er und erklärt die friedliche Revolution.

Lieder aus Protest gegen Moskau gesungen

Aus Protest gegen Moskau haben sich Ende der 1980er-Jahre Zehntausende in Estland versammelt und gemeinsam Lieder angestimmt. "Bei uns ist kein einziger Tropfen Blut geflossen." Am Ende der Tour steuert die Gruppe den Statuen-Friedhof beim Heimatmuseum an, wo zahlreiche kommunistische Dickschädel liegen. Ein Junge steigt auf den Kahlkopf von Stalin und lässt sich in Siegerpose fotografieren.

Wer glaubt, das lässt sich nicht mehr toppen, muss nur auf das Ausflugsprogramm für Klaipeda blicken, wo die Tour zur unterirdischen Raketenbasis "inmitten der landschaftlichen Idylle des Nationalparks Zemaitija" führt. Einheimische Spezialisten gehen im Auftrag der Reedereien auf die Suche nach derartigen Zielen. "Wir haben die Agentur gebeten, für uns etwas auf die Beine zu stellen, das die anderen nicht kriegen", erklärt Mark Rettig, Ausflugs-Manager der Mein Schiff 4. "Die Raketenbasis bleibt bei den Teilnehmern hängen, sorgt für Gesprächsstoff und macht Gäste anderer Reedereien auf uns aufmerksam."

Zumindest beim Abendessen ist dieser Ausflug das Top-Thema auf dem Schiff. Die Teilnehmer berichten aufgeregt von den 40 Stufen hinab in den Untergrund. Dorthin, wo ab 1963 vier R-12-Nuklearraketen stationiert waren. Selbstverständlich hat das Ganze Museums-Charakter, uniformierte Puppen sitzen hinter Glaswänden und die Wände sind mit Propaganda-Plakaten tapeziert. "Man kriegt ein Gefühl dafür, wie bedrohlich der Kalte Krieg damals war", findet eine Urlauberin aus Mainz. "Was da bei einem einzigen Knopfdruck alles passiert wäre...

