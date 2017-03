Schlösser und mehr am Forggensee

Hohenschwangau, Füssen und ein Stausee: Das Allgäu ist vielfältig - vor 6 Minuten

NEUSCHWANSTEIN - Ein derart starker Magnet wie Neuschwanstein zieht die Gäste in großer Zahl nur relativ kurz an und gibt sie dann gleichsam weiter zum nächsten "Romantic Highlight" wie Rothenburg oder Heidelberg. Dass in unmittelbarer Nähe zu Neuschwanstein nicht ganz so auffällige, aber ebenso lohnende Attraktionen warten, bekommen viele dieser Kurzbesucher gar nicht wirklich mit.

Einen Ausflug wert: Schloss Hohenschwangau. © Füssen Tourismus und Marketing / www.guenterstandl.de



Einen Ausflug wert: Schloss Hohenschwangau. Foto: Füssen Tourismus und Marketing / www.guenterstandl.de



Natürlich, der obligatorische Trip nach Neuschwanstein. Oder sich lieber doch nicht einreihen in jene rein rechnerisch knapp 5000 Besucher, die jeden Tag nach einem generalstabsmäßig getakteten Plan dieses im schönsten Wortsinn etwas verrückte Märchenschloss des Königs Ludwig II. besuchen? Auf solche Gedanken mag kommen, wer die bunt gemischten wartenden Gruppen vor dem steil aufragenden Architekturwunder und im Vorhof des Schlosses erblickt. Sicher: Geduld ist da nicht nur in der "Hochsaison" gefragt. Aber der stufenreiche Weg durch die Prunkräume und die abenteuerlich an den Fels geklebten Türme und Türmchen lohnt sich eben trotz des gelegentlich ausgeprägten Gewusels.

Man braucht nur mit Neuschwanstein-Besuchern zu reden, die vor Jahrzehnten als Buben und Mädchen diese Weltattraktion einmal bei einer Klassenfahrt gesehen haben und seither nicht wieder. Beim zweiten oder dritten Mal sieht man manches eben neu und genauer. Dass ausgerechnet dieses Märchenschloss mit seinen jährlich gut 1,5 Millionen Besuchern nach dem Willen des Königs Ludwig auf keinen Fall für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden sollte, nimmt sich da wie eine Ironie aus. Keine sechs Wochen nach dem bis heute mysteriösen Tod des Märchenkönigs 1886 im Starnberger See kamen die ersten "Touristen" ins Allgäu, um Neuschwanstein zu besichtigen. Und über inzwischen 130 Jahre ist dieser Strom nie abgerissen.

Hohenschwangau ist nicht so überlaufen

Ein derart starker Magnet wie Neuschwanstein zieht die Gäste in großer Zahl nur relativ kurz an und gibt sie dann gleichsam weiter zum nächsten "Romantic Highlight" wie Rothenburg oder Heidelberg. Dass in unmittelbarer Nähe zu Neuschwanstein nicht ganz so auffällige, aber ebenso lohnende Attraktionen warten, bekommen viele dieser Kurzbesucher gar nicht wirklich mit. Das Schloss Hohenschwangau etwa, gegenüber von Neuschwanstein gelegen, ist bei weitem nicht so überlaufen und glänzt mit kunsthistorischen und architektonischen Stärken ein wenig im Verborgenen – zu Unrecht.

Gleiches gilt für die mehr als sehenswerte Altstadt von Füssen, die von stolzen Bürger- und Handelshäusern geprägt ist, von prächtigen Häuserzeilen am hier noch naturnahen und gelegentlich wilden oberen Lech. Die frühere Kreisstadt hat über die Jahrhunderte von wichtigen Handelswegen über die Alpen profitiert, die hier entlang Richtung Oberitalien oder in die Zentren wie Augsburg und Nürnberg führten. Die alten Fassaden mit ihren steinernen Darstellungen von Musikinstrumenten erzählen von der noch nicht lange zurückliegenden Zeit, als Füssen ein bedeutendes Zentrum der Geigen- und vor allem der Lauten-Bauer war. Auch für Besucher, die nicht unbedingt eine Affinität zur Alten Musik haben, ist die optisch und didaktisch überlegt präsentierte Instrumentensammlung des städtischen Museums ein Erlebnis.

Wenige Kilometer hinter der Grenze zu Österreich lockt die Burgenwelt Ehrenberg – in einem Taleinschnitt nahe Reutte inmitten eines wildromantischen Wandergebiets gelegen – vor allem Familien mit einer Präsentation der Welt der Ritter und sogar der Zeit des Römischen Kaiserreiches. Rüstungen, Szenen des Lebens in der mittelalterlichen Burg, ein römisches Kettenhemd, Schaubilder und sehr kurzweilig gestaltete Filme und halten auch die Kleinen bei der Tour durch das aufwendig gebaute Museum aus altem Gemäuer und klug dagegengesetzt modernen Elementen bei der Stange.

Besuchermagnet Nummer 1 in Deutschland: Schloss Neuschwanstein. © dpa



Dieses so gar nicht museale Museum kommt der Neugier und dem Wissensdurst gerade junger Besucher sehr entgegen. Und wem es wirklich zu lang wird im Museum, der hat draußen mit einer aufregenden Wanderung von der Schaufestung Schlosskopf durch den Zauberwald bis zum herrlich gelegenen Bogenschießplatz eine Alternative und Ergänzung zur Hand. Alle Angebote sind in der KönigsCard enthalten. Wer eher Wassersport oder Badespaß genießen will, der hat beim Stand-Up-Paddling am Forggensee – mit Blick auf das architektonisch herausragende, freilich wirtschaftlich nicht ganz so glorreiche Festspielhaus und in der Ferne auch auf Neuschwanstein – Gelegenheit dazu. Gefallen daran finden ebenfalls vor allem Kinder und Jugendliche. Auch deshalb, weil die Erwachsenen als Anfänger auf dem Wasser viel häufiger unfreiwillig im kühlen Nass landen als der Nachwuchs, der meist nur kurz mit dem Gleichgewicht auf dem wackligen Surfbrett zu kämpfen hat.

Gut abgekühlt bietet sich eine Radtour um den Forggensee an, durch hübsche Dörfer, vorbei an Wiesen und Wäldern, zwischendurch ein bisschen anstrengend an ein paar sanften Anstiegen und immer wieder belohnt durch reizvolle Einblicke in die Allgäuer Kulturlandschaft. Gut erreichbar ist, ein wenig abseits vom Forggensee, eine Besonderheit im Angebot der KönigsCard: Das Honigdorf Seeg mit seinem hübschen kleinen Zentrum für Bienen und Bienenkultur. Aus einer privaten Initiative entstanden, gibt die Einrichtung einen spannenden Einblick in die uralte Tradition der Bienenzucht und der fundamentalen Bedeutung der Bienenvölker für die gesamte Natur.

Blumensamen für die Mini-Wiese

Kinder (und die Eltern auch) bekommen am Ende ein Tütchen Blumensamen mit – ausreichend für einen Quadratmeter "Mini-Blumenwiese", etwa im heimischen Garten. Wenn nur ein Teil der Besucher diese Blühzonen für die Bienen anlegt, ist für den dringend notwendigen Lebensraum dieser Art viel getan.Und in Seeg kann man, mit etwas Glück, auch der ehemaligen Weltklasse-Skiläuferin Irene Epple oder ihrem Ehemann Theo Waigel über den Weg laufen, die dort ihren Wohnsitz haben.

Bei einem Besuch des Ponyhofs Prem kann man in der geheimnisvollen Landschaft des Premer Moors auf eine Schnitzeljagd der besonderen Art gehen. Eltern und Kinder erhalten auf dem urigen und zugleich bestens gepflegten Bauernhof mit seinen weitläufigen Stallungen eine kurzweilige Einweisung in die Geologie und Geschichte dieser speziellen Landschaft. Ist der "Jagdinstinkt" der ganzen Familie geweckt, geht es, unterstützt von einem GPS-Gerät, los.

Hausherrin auf dem Ponyhof ist die Krimi- und Bestsellerautorin Nicola Förg. Wenn diese ebenso kluge wie temperamentvolle Autorin am Lagerfeuer von der Welt ihrer Phantasiefiguren und von manch sagenhaften Geschichten aus dem Allgäu erzählt, sind kleine wie große Zuhörer ganz Ohr. Sozusagen ein königliches, in diesem Fall auch angenehm gruseliges Vergnügen.

Mehr Informationen:

www.koenigscard.com, www.ammergauer-alpen.de, www.dasblaueland.de, www.fuessen.de.

Die KönigsCard GmbH hat diese Reise unterstützt.

Peter Abspacher