Skifahren in Frankreich, das fanden die deutschen Winterurlauber vor allem nach den Olympischen Spielen 1992 in Albertville sehr faszinierend. Mittlerweile zieht es immer weniger Deutsche in die Savoyer Alpen. Eigentlich schade, wie diese Bilder aus dem Skigebiet La Plagne zeigen.

Thailand – das ist mehr als Massentourismus. Fernab von überlaufenen Urlaubsorten sind hier menschenleere Strände, beeindruckende Landschaften, alte Traditionen und besondere Hotels zu finden. Der Süden des Landes ist für deutsche Urlauber nun etwas leichter zu erreichen: die thailändische Fluggesellschaft Thai Airways bietet einen Direktflug von Frankfurt auf die Insel Phuket an. Drei Mal pro Woche geht es ohne Umsteigen in zehneinhalb Stunden in die Sonne. Von Dezember bis Anfang April dauert die Hochsaison in Thailand.