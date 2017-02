Schweißgeruch? Kein Zutritt an Bord

NÜRNBERG - Oft erwarten Pauschal-Reisende eine Rundum-Betreuung durch Reisebüro oder Veranstalter. Doch Urlauber, die gedankenlos, leichtsinnig oder rücksichtslos handeln, sind bei Problemen selbst schuld. Sie müssen sich verantworten und bleiben auf Kosten sitzen.

Es wäre reichlich übertrieben, wegen des üblen Geruchs von Mitreisenden gleich die Sauerstoffmasken von der Decke fallen zu lassen. Darum dürfen Stinker auch nicht an Bord. © Boris Rössler / dpa



Der Veranstalter muss zwar über notwendige Dokumente informieren. Aber die Beschaffung ist Sache des Urlaubers. Wer mit abgelaufenem Ausweis, ohne Visum oder ohne Pflichtimpfung zum Check-in-Schalter kommt, kann zurückgewiesen werden. Ebenso, wer betrunken, mit ansteckender Krankheit oder penetrantem Schweißgeruch an Bord eines Flugzeuges möchte.

Urlauber müssen ihre Reiseunterlagen rechtzeitig vor Ferienstart prüfen und Unklarheiten durch Rückfragen klären. Im Zweifelsfall gilt, was in der Reisebestätigung schriftlich zugesichert wird und nicht, was ein Reisebüromitarbeiter erklärt hat (LG Frankfurt am Main, 2-24 S 189/08). Wird ein Flug Monate im Voraus gebucht, sollte der Reisende vor Abflug prüfen, ob Flugzeiten geändert wurden. Lässt er das und verpasst die Maschine, trifft ihn ein Mitverschulden (AG Hamburg-Altona, Az.: 316 C 151/09). Das gilt auch, wenn er ohne Nachfrage auf fehlende Reiseunterlagen zu lange wartet und den Start in den Urlaub verpasst (AG Aschaffenburg, Az.: 112 C 2695/09).

Bei körperlich anspruchsvollen Trips muss man ehrlich sein und die eigene Fitness korrekt angeben. Denn wer etwa eine Berg-Tour bucht und sich vor Ort als unfit erweist, den darf der Reiseleiter ausschließen. Der Betroffene zahlt für Extrakosten selbst (LG Kempten, Az.: 53 S 244/09).

