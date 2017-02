Sparprogramm im teuren Australien

MELBOURNE - Australien ist sehr schön, abe richtig teuer. Diese Erfahrung hat auch unsere „Nürnbergerin auf Weltreise" gemacht. Deshalb musste sie lächeln, als sie den Wunsch von Leser Benedict Schlag las. Der Student überlegt, ein Auslandssemester in Melbourne zu verbringen. Und weil sein Budget begrenzt ist, wünscht er sich Tipps für tollen Sachen dort, die kostenlos sind. Elke Zapf hat fünf solcher Tipps zusammengestellt.

Die Flinders Street Station in Melbourne: Straßenbahnfahren ist im Zentrum der zweitgrößten Stadt Australiens kostenlos. © Elke Zapf



Tipp 1: Straßenbahn fahren

"Free Tram Zone" ist die gesamte Innenstadt von Melbourne. Wer also ein Hotel oder Hostel im Zentrum hat, kann den ganzen Tag mit der Straßenbahn herumfahren und sich die wichtigsten Sehenswürdigkeiten im Herzen der Stadt anschauen. Einfach an der Flinders Street Station oder am Federation Square starten und zu einem Museum, zur State Library, zum Hafen oder zum Bummeln in der Fußgängerzone fahren. Besonders urig ist die "City Circle Tram", eine historische Straßenbahn, die im Halbstundentakt an allen wichtigen Sehenswürdigkeiten vorbeifährt und sie per kurzer Ansage vom Band auch vorstellt.



Tipp 2: In Museen gehen

Melbourne hat eine großartige Museumslandschaft - und der Eintritt ist meist kostenlos. Zum Beispiel in den Kunstmuseen der "National Gallery of Victoria" (NGV) oder im Filmmuseum "Australian Centre for the Moving Image" (ACMI). Natürlich gibt es dort auch große aktuelle Ausstellungen, die mindestens 20 Euro Eintritt kosten, aber die Dauerausstellungen sind immer kostenlos und auch sehr sehenswert.

Tipp 3: Street Art anschauen

Auch in den Straßen von Melbourne gibt es kostenlos jede Menge Kunst zu sehen. Die australische Metropole gilt als Hauptstadt der Street Art, denn viele Straßen sind ganz offiziell für Graffitis freigegeben. Sehr schöne Beispiele der bunten und oft auch politischen Straßenkunst finden sich in den vielen kleinen Laneways in der Innenstadt. Zum Beispiel in der Hosier und der Rutledge Lane oder in der Caledonian Lane. Einfach durchbummeln und fotografieren!

Tipp 4: Picknick machen und Wasser trinken

Australier nutzen jede freie Minute, um nach draußen zu gehen. Zum Baden, Surfen, Grillen oder Picknicken. Deshalb gibt es auch im Central Business District von Melbourne immer wieder Rasenflächen, die zum Entspannen einladen. Also einfach Brot, Käse und einen Apfel kaufen und es sich bequem machen. Trinkwasser gibt es überall kostenlos aus speziellen Wassersäulen. Und wer ins Cafe geht, bekommt zum Kaffee immer auch ein Glas "water from the tap" dazu.

Tipp 5: Aufs Land fahren und wild campen

Ein ganz besonderes Erlebnis bietet sich im Umland von Melbourne kostenlos an: wildes Campen. An vielen Stellen - vorher unbedingt im Internet informieren - darf man kostenlos sein Zelt aufschlagen und kann die Natur genießen. Manchmal gibt es dort sogar Picknicktische und öffentliche Toiletten, so dass es an nichts fehlt.

Gudrun Bayer/Elke Zapf