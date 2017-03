Stark im Team über Grenzen hinweg

Vier Regionen eint ihre besondere Gästekarte - vor 8 Minuten

FÜSSEN - Die vier Regionen Allgäu, Ammergebirge, das "Blaue Land" um Murnau und Kochel am See und die Gegend um das Tannheimer Tal in Tirol gehen engagiert einen zukunftsträchtigen Weg. Statt sich eifersüchtig selbst in den Vordergrund zu stellen und den Versuch zu starten, beim Marketing die anderen zu übertrumpfen, arbeitet man über die Grenzen von klassischen Tourismusregionen und auch von Nationalstaaten hinweg zusammen.

Im Allgäu vereinen sich echtes Hochgebirge und die Reize einer sanften Voralpenlandschaft. © Allgäu Tourismus



Im Allgäu vereinen sich echtes Hochgebirge und die Reize einer sanften Voralpenlandschaft. Foto: Allgäu Tourismus



Angesichts des langfristigen Trends zum Urlaub im eigenen Land ein bemerkenswertes Konzept, das deshalb auch von der EU als beispielgebend mit unterstützt wird. Das Angebot "KönigsCard" bietet den Gästen – mit einem Schwerpunkt auf Familien – lukrative Vergünstigungen bei zahlreichen Attraktionen in dieser Voralpenregion.

Die "KönigsCard" mit ihren mehr als 250 Erlebnisangeboten aus Natur, Kultur, Sport und Freizeit ist eine All-inclusive-Gästekarte. Erhältlich ist sie kostenlos für die gesamte Dauer des Urlaubs, sofern der Gast in einem gekennzeichneten Partnerbetrieb übernachtet. Die Karte hat Seilbahnen und Lifte wie etwa in Oberammergau, Reutte, Pfronten und Nesselwang ebenso im Angebot wie Bäder und Badeseen, beispielsweise den Forggensee, den Staffelsee oder das architektonisch sehr ambitionierte Erlebnisbad in Oberammergau.

Alles im Portfolio

Es gibt diverse Angebote für Kutsch- oder Schlittenfahrten, Kräuterwanderungen, "Krimitouren" oder den Besuch auf einem Pferdehof. Die reiche Kultur- und Museenlandschaft ist prominent vertreten – vom berühmten Franz-Marc-Museum in Kochel mit seinen umfassenden Werken der Maler-Gruppe "Der blaue Reiter" um Wassily Kandinsky, Franz Marc und Gabriele Münter bis hin zum sehr sehenswerten Museum im Füssener Stadtschloss und der museumspädagogisch vorbildlich gestalteten Burgenwelt Ehrenberg in Reutte / Tirol. Dazu kommen in der gesamten Region bestens angelegte und gepflegte Wander- und Sportmöglichkeiten, viele davon auch für Familien mit kleinen Kindern geeignet.

Mehr Informationen:

www.koenigscard.com, www.ammergauer-alpen.de, www.dasblaueland.de, www.fuessen.de.

Die KönigsCard GmbH hat diese Reise unterstützt.

Peter Abspacher