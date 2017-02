Südtirol: Hoch auf die Alm

Rund um Seis kann man prächtig Langlaufen und Skifahren - vor 0 Minuten

SEISER ALM - Wenn Otto Mauroner mit Filzhut, in Wolljacke mit glänzenden Hirschhornknöpfen und Knickerbocker-Hose seine alten Holzlatten anschnallt, dann zieht der Skilehrer auf der Seiser Alm alle Blicke auf sich. Er macht als Mitglied der Südtiroler Nostalgiegruppe mit Touristen eine Reise in die Pionierzeit der Wintersports.

Die Seiser Alm wird von der Sonne verwöhnt. Durchschnittlich scheint sie hier 300 Tage im Jahr. Alle Pisten und Loipen liegen auf über 1800 Metern Seehöhe. © Peter Ehler



Die Seiser Alm wird von der Sonne verwöhnt. Durchschnittlich scheint sie hier 300 Tage im Jahr. Alle Pisten und Loipen liegen auf über 1800 Metern Seehöhe. Foto: Peter Ehler



Die Bretter sind noch immer feinfasrig und biegsam. Ganz anders als die klassische Beckenbindung an den antiken Skiern. "Hier löst und dreht sich nichts. Entweder es bricht der Ski - oder eben das Bein", sagt der rüstige Senior schmunzelnd. Das alte Gwand zieht er meist nur noch für die Shows der Skischule und im Vorfeld des Weltcup-Rennens im benachbarten Gröden an.

Den Winter über bringt der Skilehrer Stammgäste auf die Piste, fährt mit ihnen die Traumtour Sellaronda um den Sellastock und erzählt seine Schwänke von früher dann launig in der Gondel. Denn die Seiser-Alm ist ein Traum in weiß: Winter-Eldorado für aktive Schneegenießer - romantisch, fantastisch und spektakulär eingebettet in den Dolomiten zwischen dem schroffen Schlernmassiv im Süden und dem Langkofel weiter hoch im Norden.

Wer mit Skilehrer Otto Mauroner zwischen Schlern und Langkofel unterwegs ist, bekommt so manche Anekdote von ihm erzählt. © Peter Ehler



Wer mit Skilehrer Otto Mauroner zwischen Schlern und Langkofel unterwegs ist, bekommt so manche Anekdote von ihm erzählt. Foto: Peter Ehler



So südlich der Sommer, so tief ist hier vor den Toren Bozens aber der Winter: Denn trotz ihres mediterranen Klimas gilt die Seiser Alm wegen ihrer Ost-West-Lage als Schneeparadies. "Die Langläufer haben das schon früh entdeckt", sagt Otto Mauroner. Viele Nationalmannschaften trainieren hier oft zwischen den Rennen oder gestalten die Vorbereitung auf die nächste Saison, da Loipennetz und Skipisten komplett über 1800 Meter Seehöhe liegen. Und während hier die weltbesten Athleten im Höhentraining ihre Ausdauerleistung verbessern, sind die Skihänge bis weit in den Frühling hinein aber auch ein ideales Trainingsgebiet für Anfänger und Familien.

1300 Kilometer Loipen

Für Langläufer stehen 80 Kilometer Loipen zur Wahl - teils doppelt oder vierfach gespurt, mit Extrapisten für Skater. Längste und anspruchsvollste Loipe des Hochtals ist die 15 Kilometer lange Jochloipe. Anfänger können auf einer zwei Kilometer langen Übungsspur ein Gefühl für das Langlaufen entwickeln. Start ist immer am Nordic Ski Center direkt an der Bergstation der Seiser Alm Bahn. Zusammen mit Gröden ist das Center zudem Teil des Langlauf-Karusells Dolomiti Nordicski, das eine Anbindung von 1300 Kilometer Loipen umfasst.

Auch Alpin-Skifahrer werden auf der Seiser Alm, die mit 56 Quadratkilometer etwa so groß wie der Starnberger See ist, mit hervorragender Infrastruktur und einer Riesenauswahl uriger Hütten verwöhnt. Die sonnigen und breiten Pisten der größten Hochalm Europas eignen sich vor allem für Genuss-Skifahrer und Familien. Auch Boarder und Freeskier-Sportler kommen voll auf ihre Kosten. Dafür sorgen die hippen Hindernisse und Kicker im neuen Snowpark, der auf einer Länge von insgesamt 1,5 Kilometern eine spannende Herausforderung darstellt. Mit dem benachbarten Grödner Tal bildet die Seiser Alm eine gemeinsame Skiregion mit 175 Pistenkilometern und gehört zum Gesamtangebot von Dolomiti Superski - dem größten Ski-Karussell der Welt.

Eine der schönsten Berglandschaften Europas

Auch Skifahrer und Snowboarder kommen am schnellsten mit der Gondelbahn von Seis aus auf die Bergstation am Compatsch, dem Zentrum der Hochalm. In nur 15 Minuten bringt die neue Umlaufbahn täglich rund 11 000 Wintersportler in die Höhen einer der schönsten Berglandschaften Europas. Von hier aus werden rund 60 Pistenkilometer von 23 Seilbahnen und Liften bedient.

Skilehrer Otto Mauroner erreicht sie einmal im Jahr wie die Wintersportpioniere von einst - wenn das Rennen um das "Blaue Band" ansteht. "Dann geht es früh um Fünf die zehn Kilometer zu Fuß auf den Goldknopf." Das Spektakel ist eine alpine Kombination aus Abfahrtslauf und Slalom und dem Einfallsreichtum einer Gruppe von jungen Männern zu verdanken, die den Wintertourismus nach dem Zweiten Weltkrieg wieder ankurbeln wollten.

Das Rennen bekam seinen Namen in Anlehnung an eine damaligen Wettfahrt der Luxusschiffe über den Atlantik, wobei das Schnellste mit einem "Blauen Band" ausgezeichnet wurde. Vor einigen Jahren wurde der legendäre Skiwettbewerb für die Nostalgiewochen wieder ins Leben gerufen und wird am Goldknopf - dem klassischen Abfahrtshang von damals - ausgetragen. Klar, dass Otto Mauroner am Start dabei - und bisher stets als einer der Schnellsten auch im Ziel gewesen ist.

Mehr Informationen:

Seiser Alm Marketing

www.seiseralm.it,

das diese Reise unterstützt hat.

Peter Ehler