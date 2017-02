Unter ganz vielen Menschen

Als Tourist in China muss man Massen ertragen können - vor 1 Stunde

JIANGSU - Ich bin einer von vielen, aber nie war ich einer von so vielen. Touristen gibt’s in China genug, die meisten kommen aus dem eigenen Land. Allein rund um Chinas Nationalfeiertag am 1. Oktober sind 400.000 000 Chinesen unterwegs. Da hält weltweit keiner mit. Wieso das wichtig ist? Weil Chinesen Ranglisten lieben. Also: ein Urlaub in Jiangsu — in Listenform.

Das Wasserstädtchen Tongli, das "Venedig Südchinas", wie es die Einheimischen nennen. Dort nehmen Vögel schon einmal eines der alten Boote in Beschlag. © Timo Schickler



Das Wasserstädtchen Tongli, das "Venedig Südchinas", wie es die Einheimischen nennen. Dort nehmen Vögel schon einmal eines der alten Boote in Beschlag. Foto: Timo Schickler



1. Nanjing! Nie gehört? Wieso auch, in der Hauptstadt der südöstlichen Provinz Jiangsu leben schließlich nur über zehn Millionen Menschen. Hier reihen sich Wohnhochhäuser aneinander. Nanjing aber ist mehr: Zehn Mal schon war es chinesische Hauptstadt, das wechselte dort im Zuge verschiedener Dynastien. Wer sich davon aber ein Bild machen will, muss raus aus der Stadt.Zum Beispiel ins Ming-Xiaoling-Mausoleum, das größte kaiserliche Mausoleum Chinas. Auf dem zwei Kilometer langen Heiligen Weg begleitet mich hier ringsum nur Grün – und alle 30 Meter zwei steinerne Statuen, die den Seelenweg säumen. Sie führen zum Grab des Kaisers Hongwu, dem Gründer der Ming-Dynastie. Das ist bis heute reine Natur – versteckt hinter einem gigantischen Seelenturm. Seelenswert!

2. Auch im 200 Kilometer entfernten Suzhou ist es schwer, den Hochhäusern zu entfliehen. Außer in Tongli. Die von Reisfeldern eingerahmte kleine Stadt, scheint in der Zeit stehen geblieben. Weil kein Haus mehr als zwei Stockwerke hoch ist – und weil in dem Wasserstädtchen nur 12 000 Menschen leben, wie in einer Art Museum. 30 Millionen Touristen kommen jedes Jahr, um eine Tour auf den Kanälen zu unternehmen.

Bilderstrecke zum Thema Unter Milliarden Chinesen Ich war schon immer einer unter vielen, aber noch nie einer unter so vielen. Nicht nur das macht China zu einer Herausforderung, auch die vielen Wohnhochhäuser und Straßen, die die lange und beeindruckende Historie dieses Landes mitunter verstecken. Wer aber genau hinsieht, entdeckt viel Grün im Großstadtdschungel Jiangsus - darunter auch viele beeindruckende Menschen.



3. Wer in China gehobener speist, kriegt eines erst zum Schluss auf den Teller: Reis. Den essen Chinesen üblicherweise zuhause; im Lokal sollte er dagegen nicht aufgegessen werden (außer man ist nicht satt). Aber nach den zahlreichen südchinesischen Spezialitäten – "haarige" Krabben, gekochte Ente oder Dim Sum – ist das selten der Fall. Wer die Region Jiangsu nicht ohne eine Portion Reis verlassen will, sollte in eine Garküche gehen. Dort gibt’s zu Fleisch oder Meeresfrüchten oft ordentlich Beilage, neben viel Gemüse versteht sich.

4. Grün gibt’s aber auch in der Stadt nicht nur auf dem Teller, sondern in zahlreichen Gärten, sowohl in Suzhou (Empfehlung: der "Garten des bescheidenen Beamten") als auch in Nanjing. Ja, China kann grün, dem Smog, den Autos (allein in Nanjing fahren drei Millionen) und den Hochhäusern zum Trotz.

Vier Menschen, die typisch für Jiangsu sind

1. Linda, 23, Studentin, nutzt die Szenerie mit Wasser, Lotusblumen und traditionellen Häusern im "Garten des bescheidenen Beamten" in Suzhou für ein Kunstprojekt: Sie zeichnet es nach. Dass ihr Bild keinen einzigen Menschen zeigt, verwundert angesichts des prall gefüllten Gartens. Dafür löst sie ein anderes Rätsel: Warum treffe ich in China auf Linda, Richard oder Anita statt auf Yan, Lin oder Ang? "Wir kriegen im Englisch-Unterricht alle einen Spitznamen verpasst, den nutzen wir später vor allem, wenn wir mit Leuten zu tun haben, die kein Chinesisch sprechen."

2. Wang Xiao schaut mir so tief in die Augen, dass es fast unangenehm ist. Wegschauen aber ist nicht drin, denn Wang prägt sich mein Gesicht ein. Zuvor hat er ein rotes Blatt Papier auf Handflächengröße gefaltet, nun schnippelt er mit einer Schere Marke Grundschule daran herum. Eine Viertelstunde später halte ich ein verblüffend gut getroffenes Porträt von mir in den Händen. Für den Mann in der blau-goldenen Tunika nur eine Fingerübung: Wang, Meister der schon 1800 Jahre alten chinesischen Papierschnitt-Kunst, schneidet auch Din-A-1-große Bilder mit etlichen Details.

3. Wie Wang Xiao hat auch Yuan Shi Long den Beruf seines Vaters ergriffen. Der 44-Jährige ist Koch in einem kleinen Restaurant außerhalb von Nanjing, dort kredenzt er Spezialitäten der Region, wie mit Ingwer und Anis gewürzte Fischklößchen. Oder Schweineköpfe, eine Delikatesse. Früher habe man den Kopf weggeworfen, dann aber doch erkannt, dass das Fleisch dort besonders zart ist.

4. Charlotte rettet mich, als ich in der Millionenstadt Suzhou verloren bin. Ohne Orientierung, ohne Handyempfang. Englisch aber sprechen nicht alle Chinesen. Zwei Frauen stellen mich Charlotte vor, die im Gemüseladen ihrer Eltern aushilft, eigentlich aber bei der Marketingfirma "user research" arbeitet. Ihr Englisch ist perfekt, ihre Fürsorge: typisch chinesisch. Sie findet den Weg zu meinem Hotel am Handy, erklärt die Busroute, will ein Taxi rufen oder einen Freund mit Roller organisieren. Ich will die fünf Kilometer aber zu Fuß laufen, was ihr Sorgen bereitet. Ich gebe ihr meine Mailadresse, damit sie sich erkundigen kann, ob ich überlebt habe. Mein "little China Girl" ist jetzt meine Online-Brieffreundin.

Vier Tipps für die Reise nach China

1. Manieren mal anders: Nein, das Nasehochziehen und Auf-den-Boden-spucken muss man nicht mitmachen, aber beim Essen darf man sich den Gastgebern anpassen: Also fröhliches Schlürfen und Schmatzen.

Eng geht es zu im „Garten des bescheidenen Beamten“. © Timo Schickler



Eng geht es zu im „Garten des bescheidenen Beamten“. Foto: Timo Schickler



2. Baukräne zählen: Zeitvertreib für Zug-, Auto-, oder Busfahrten, auch wenn ich zwischen Nummer 253 und 378 aufgegeben habe. Irgendwer hat die Zählerein in Shanghai durchgehalten, das Ergebnis: 4000 tonnenschwere Kräne schwenken aktuell ihre Arme über der Metropole.

3. Sonne finden: So beeindruckend die proppevollen chinesischen Städte sind, es liegt ein dicker Schleier über ihnen. Auch wenn chinesische Reiseleiter nicht müde werden zu erwähnen, dass der Nebel wieder stark ist: Es ist Smog. Wer sich aber weiter ins Land wagt, findet sie: die Sonne. Die Urlaubsfotos danken es.

4. Handy raus: Zum Schluss eine Challenge. Bitte ein Foto aus der U-Bahn in Shanghai schicken, aber zur Rush Hour. Ich habe es nicht geschafft, mein Smartphone aus der Hose zu fummeln. Sie sind dran!

Timo Schickler