Es ist Nacht, der Vollmond scheint, Schnee fällt vom Himmel und hunderte Menschen stehen auf ihren Langlaufskiern - das Moonlight Classic auf der Seiser Alm in Südtirol ist einzigartig. Auf zwei Routen über 15 und 30 Kilometer fuhren Skistars und Hobbysportler durch die mit Fackeln ausgeleuchtet Lopie in den Alpen.

Nur die eigenen Schritte knirschen im tiefen Schnee, der Atem bläst weiße Dampfwolken in den blauen Himmel. Es ist ganz still an diesem eisigen, sonnigen Morgen im Salzburger Land. Nur wenige Hundert Meter von den Skipisten entfernt zeigt sich der Wintersportort Leogang bei einer geführten Schneeschuhwanderung von einer anderen, gemütlichen Seite.