Unterwegs, wo mit den USA alles begann

BOSTON - Dort, wo einst die ersten Siedler landeten, trifft man in den USA noch heute auf europäisches Flair. Ein Besuch bei Historiendarstellern und Ureinwohnern in Neu England.

Jane Parker malt die Landschaft auf Martha‘s Vineyard. Foto: Alexander Brock



Es ist fast fertig. Nur noch ein paar Tupfer und Striche. Die breite Hutkrempe spendet Jane Parkers Gesicht Schatten. Der zieht sich zurück, sobald sie ihren Kopf hebt und den Leuchtturm in der Ferne fixiert. Blau, Grün und Weiß – das sind die dominierenden Farben auf dem Landschaftsgemälde der 65-Jährigen. Es sind die Farben, die Martha’s Vineyard leuchten lassen. Vorausgesetzt die Sonne kann ungehindert auf die Insel vor der Küste von Cape Cod im US-Bundesstaat Massachusetts scheinen.

Hier erinnert vieles an Skandinavien: die Holzfassaden der Wohnhäuser, Geschäfte und Kirchen, die flache, mit Teichen und Seen durchlöcherte sattgrüne Landschaft. Wenn da nicht an nahezu jedem privaten und öffentlichen Gebäude die Stars and Stripes der US-Flagge im Wind flattern würden.

Rund 15.000 Menschen leben auf der Insel. Die bleiben allerdings nicht unter sich. Vor allem in den Sommermonaten schwappen täglich bis zu 100.000 Besucher mit Fähren auf das 230 Quadratkilometer große Eiland. Nicht zuletzt in der Hoffnung, einen Blick auf den US-Präsidenten zu erhaschen. So verbrachte Barack Obama während seiner Präsidentschaft mit der Familie fast jede Sommerferien auf der Insel, die den Ruf eines Nobel-Ferienortes hat.

Reizvoller Mix

Drüben auf dem Festland setzt sich der reizvolle Mix aus Gewässern und flachem, buschigen Land fort. Wir sind unterwegs in einem Gebiet im Nordosten der USA — auch bekannt unter dem Namen „Neuengland“. Es umfasst die Bundesstaaten Connecticut, New Hampshire, Maine, Massachusetts, Rhode Island und Vermont. Anno 1620 landeten an der Halbinsel Cape Cod (Massachusetts) die ersten englischen Siedler.

Plimoth Plantation ist heute der Nachbau des ersten Dorfes, das die Pilger sieben Jahre nach der Landung bauten. Ein sanft abschüssiger Weg führt auf den Eingang des Ortes zu. Aus den Kaminen steigt Rauch auf, der süßliche Qualm der Kochstellen hängt in der Luft. In den Gärten knien Frauen in langen Röcken mit Hauben oder Strohhüten auf den Köpfen vor Beeten und buddeln. Über einem Bretterzaun hängt frisch gewaschene Wäsche, die heute wohl nur im Kostümverleih erhältlich wäre. Ein Mann in weißem Renaissance-Hemd und braunem Pilgerhut hackt Holz. Mit einem Hammer drischt er auf einen Eisenkeil, den er immer tiefer in einen splitternden Scheit treibt. Äxte gab es damals noch nicht.

Er summt ein unbekanntes Lied, erzählt, woher er kommt und wie sie hier leben. Jeden männlichen Besucher, der etwas wissen will, spricht er mit „Master“ an. Er redet ein Englisch mit sonderbarem Akzent. „Darf ich Sie fotografieren?“ Der Pilger guckt und fragt zurück: „Fotografieren? Was ist das?“ Die Darsteller bilden so authentisch wie möglich das Leben vor 400 Jahren ab, als die Siedlung noch eine englische Kolonie war. Für ihre Rolle erhalten die Mimen sogar extra Sprachunterricht und üben den alten Zungenschlag der Pilger ein.

Die Ureinwohner erzählen

Oberhalb des Dorfes aber erzählen andere Darsteller ihre Sicht der Dinge — als die Mayflower anlegte und die unbekannten Siedler Stück für Stück mehr Land besetzten und Ureinwohner verdrängten, etwa den Stamm der Wampanoag. Auch hier in diesem Lager werkeln Darsteller in historischem Outfit und mit nacktem Oberkörper. Einer schält Rinde von Baumstämmen, aus denen sie Körbe und andere Gebrauchsgegenstände flechten.

Im Zelt nebenan sitzt Devin, ein echter Nachfahre der Wampanoag, auf mehreren Lagen Tierfell. Er beherrscht die Sprache seiner Vorfahren. „Ich unterhalte mich mit meinen Verwandten in der alten Sprache“, sagt er. Wenige Meilen von hier entfernt befindet sich ein Reservat mit rund 5000 Leuten seines Stammes. Insgesamt, sagt er, gebe es noch rund 10 000 Nachkommen der Ureinwohner.

Nach diesem Trip in die Vergangenheit von Plimoth geht’s wieder zurück in die Gegenwart mit ihren Stadtansichten. Auch noch so kleine Großstädte wie Providence (178 000 Einwohner) oder New Haven (130 000) besitzen eine Skyline mit Wolkenkratzern. Staunend klettern europäische Blicke die Fassaden hoch. Das pralle Leben aber spielt sich in den Schluchten der Prestige-Gebäude ab. In der eiligen Menschenmenge fallen vor allem die auf, die es nicht so eilig haben und immer wieder mal stehen bleiben: Es sind die Verlierer einer Gesellschaft, die es nicht vermag, der Armut wirksam entgegenzutreten.

Europäische Architektur und Zuwanderer prägen die Stadtbilder und Stadtgesellschaften. In Providence etwa, der Hauptstadt des US-Bundesstaates Rhode Island, pulsiert das südeuropäische Leben in „Little Italy“. In einem italienischen Feinschmeckermarkt sitzt Romeo Moretti vor einer Portion Saltimbocca. Der 78-Jährige lächelt dem deutschen Gast mit Kamera zu. Der, so mag er sich gedacht haben, kommt sicher nicht von hier.

"Nahrung war knapp"

Mit einem Glas Soave prostet er zu. Providence ist seine zweite Heimat, erzählt er. In einem Vorort von Rom wuchs er die ersten Jahre seines Lebens auf. „Der 2. Weltkrieg war hart.“ Deutsche Truppen gingen in Italien grausam gegen die Bevölkerung vor, viel Blut wurde vergossen. Moretti will aber gar nicht über die Gräueltaten sprechen. Er will von Werner, einem deutschen Soldaten, erzählen.

Jetzt hält der 78-Jährige Messer und Gabel fest in der Hand, das Essen kann warten. Gerade jetzt. „Nahrung war knapp, 1944. Ich hatte riesigen Hunger.“ Dieser wurde immer stärker und die Angst vor den Soldaten immer schwächer. Also beschloss der damals sechsjährige Moretti, sich alleine einem deutschen Lager zu nähern. „Werner hatte Mitleid mit mir und gab mir einen Teller Suppe“. Es blieb aber nicht bei einem Teller. Mehrmals ist der Junge dann zu den Soldaten gegangen und ging satt wieder nach Hause.

Jetzt fährt Moretti mit der Gabel in das Kalbfleisch und säbelt mit dem Messer daran. „Arrivederci“, sagt er und schiebt das aufgespießte Stück Fleisch in den Mund.

Boston ist Neuenglands größte Stadt. Mit rund 620.000 Einwohnern ist die Hauptstadt von Massachusetts von der Zahl der Bevölkerung etwa so groß wie Fürth und Nürnberg zusammen. Das quirlige Leben auf den Straßen wird aber bestimmt von Touristen, Geschäftsleuten und Studenten. Der Freedom Trail (Freiheitspfad) führt die Gäste auf einer roten Linie auf dem Boden an 17 historischen Sehenswürdigkeiten vorbei. Auf der Route liegt auch das Old State House, erbaut anno 1713. Wie ein Anachronismus steht es mit seinen roten Backsteinen mickrig zwischen gläsernen Wolkenkratzern.

Hier nahm die Geschichte der Vereinigten Staaten ihren offiziellen Anfang. Auf dem Dach des historischen Verwaltungsgebäudes stellen zwei Holzfiguren einen Löwen und ein Einhorn dar — Symbole für die britische Monarchie. 1776 wurde vom Balkon des Old State Houses die Unabhängigkeit der USA aufgerufen.

Alexander Brock