Viele Radler und ein Boot

Inselhüpfen in Kroatien verbindet Sport und Erholung - vor 36 Minuten

OMIŠALJ - Eine Kreuzfahrt mit Landausflügen für Fahrradfans? In Kroatien ist das möglich. Inselhüpfen heißt die Verbindung von Boot und Bike - und das bietet interessante Erlebnisse in der Kvarner Bucht.

Neun Uhr morgens in Mali Lošinj – die Radler sind bereit zur Abfahrt (oben). Kurz vor der Rückkehr nach Omišalj, dem Ausgangspunkt der Reise von Insel zu Insel, kann man am Strand von Soline ein Schlammbad nehmen (unten).



Es ist alles im Lot aufm Boot, alles in Butter auf dem Kutter. Da sind sich die 32 Passagiere einig. Gemeinsam schmettern sie den Refrain des bekannten Seemannslieds am Abschiedsabend. Die beiden Reiseleiter Kristofor und Vili singen ebenso mit wie Kapitän Mischa und seine fünfköpfige Crew.

Ausgelassen geht es im schicken Salon der gerade mal vier Jahre alten Andela Lora zu. Man spürt gut, dass hier eine Reisegruppe in sieben Tagen mächtig zusammengewachsen ist. Und das hat viel damit zu tun, dass es sich hier um keine normale Kreuzfahrt durch die Kvarner Bucht in Kroatien handelt.

Inselhüpfen heißt das Motto der achttägigen Reise. Das Spezielle ist dabei die Verbindung von Schiff und Fahrrad oder – werbewirksam – Boot und Bike. Wer hier an Bord ist, liebt die Abwechslung und wählt für den Urlaub einen Mix aus entspanntem Schippern übers Meer und dem Nutzen der eigenen Muskeln beim Entdecken der Welt.

Das kann durchaus anstrengend werden, weil die Inseln ziemlich hügelig sind. Deshalb sollten sich auch jüngere Semester gut überlegen, ob sie zum 21-Gang-Trekkingrad oder E-Bike greifen. Letzteres kostet mit 160 Euro die doppelt so hohe Mietgebühr, aber es kann die Fahrt deutlich erleichtern – und weniger trainierte Damen müssen ihrem sportlichen Gemahl nicht hinterherhecheln.

Eine weitere Besonderheit ist die für eine Kreuzfahrt sehr überschaubare, aber nicht minder internationale Reisegruppe. Bei diesem Trip sind Mittelfranken, Oberpfälzer, Neubrandenburger, Westfalen, Berliner und Münchnerinnen ebenso an Bord wie Schweizer, Wiener, Kanadier und sogar drei Paare aus Australien. Das sorgt allein für viel Gesprächsstoff und ein weltoffenes Klima.

"Wir sitzen alle in einem Boot", sagt Kristofor bei der Begrüßung nach dem Ablegen in Omišalj auf der Insel Krk. Eine kleine Ermahnung, die sich als unnötig erweist, denn die 32 Leute an Bord, überwiegend Paare im höheren Alter, bilden bald eine launige Einheit.

Das hat auch damit zu tun, dass man sich auf dem 40 Meter langen und 8,50 Meter breiten Schiff immer wieder trifft. In der Regel gibt es um 8 Uhr Frühstück im Salon, um 9 Uhr startet die Radtour, die je nachdem zwischen 20 und 45 Kilometer lang ist; bis 12.30 Uhr ist man zum Mittagessen zurück auf dem Schiff, das in der Zwischenzeit zum nächsten Hafen getuckert ist; danach schippert man weiter zur nächsten Station – mit genug Zeit zum Lesen oder Dösen auf dem Sonnendeck.

Mehr Bilder von dieser Reise unter www.nordbayern.de/reise



Ob zu Wasser oder an Land: Eine Art Schicksalsgemeinschaft ist da unterwegs, die sich stützt, wenn bei Regen ein endlos langer Anstieg den Spaß am Radeln unterwandert, was gleich auf der ersten Etappe von Martinscica nach Osor auf der Insel Cres geschieht.

Gegenseitiges Aufmuntern, kollektives Schimpfen, fröhliches Witzeln, gemeinsames Absteigen und Schieben: Das verbindet Fred, Gisela, Greg, Debbie, Graham, Marina, Olga, Angelika, Rosy, Johanna, Ralf, Thomas sowie mehrere Petras und Peters. Ebenso wie die gemeinsamen Mahlzeiten, garniert mit historischen Häppchen plus Kroatisch-Grundkurs oder kleine Stadtbesichtigungen zu Fuß.

Abends legt die Andela Lora, die gut ausgestattete Kabinen (meist für zwei Personen) bietet, vor Sonnenuntergang in einem Hafen an. Von Cres geht die Reise über Mali Lošinj nach Molat, Dugi Otok, Pag und Rab zurück nach Krk. Fixpunkt dazwischen ist der Abstecher nach Zadar, wo man nicht nur die historischen Altstadt gesehen haben sollte. An der Promenade winken die berauschende Meeresorgel und die abends leuchtende Solarzellen-Installation "Gruß an die Sonne" des Architekten Nikola Bašic als kunstvolle Attraktionen.

Bei den Radtouren kann wegen der kopierten Tagesroute und den beiden Guides (am Anfang und Ende des Felds) im Prinzip niemand verloren gehen. Zwischenstopps sind aber möglich – und die sollte man sich schon deshalb gönnen, um die herrlichen Insellandschaften zu genießen und manche Sehenswürdigkeit am Rand zu entdecken. Da die Andela Lora wendig ist, sind aber auch Abstecher in kleine Badebuchten möglich, inklusive dem Sprung vom Boot ins angenehm warme Mittelmeerwasser vor Kroatien.

Abends sorgen dann Köchin Sonja und die Servicefrauen Zrinka und Kristina dafür, dass es allen gut geht. Spiele, Internet und eine Gitarre gibt es auch an Bord. Auf der letzten Etappe lockt übrigens nicht nur in Vrbnik die zweitschmalste Gasse der Welt, sondern kurz vor Schluss noch ein besonderes Schmankerl: das Schlammbad am Strand von Soline. Danach sieht man, da sind sich alle einig, deutlich jünger aus. Und so ist nach acht Tagen wirklich alles im Lot aufm Boot.

Mehr Informationen:

Jo Seuß