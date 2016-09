Zwei ungleiche Kanaren-Schwestern

Die Inseln El Hierro und Teneriffa liegen nah beieinander, gehen aber im Tourismus unterschiedliche Wege - vor 47 Minuten

VALVERDE - Sie sind Schwestern, und doch sehr unterschiedlich. Sie gehören beide zu Spanien, liegen im Atlantik, sind beide durch die Aktivität von Vulkanen entstanden. Doch Teneriffa, die größere Insel, ist als Urlaubsziel bekannt und begehrt. El Hierro dagegen, also die kleinere Schwester, wird von Touristen eher nebenbei zur Kenntnis genommen und kaum besucht.

Das faszinierendste Naturphänomen, das man auf Teneriffa beobachten kann: das Wolkenmeer. Verantwortlich dafür sind Passatwinde, die die Wolken gegen die Berghänge im Norden der Insel drücken. Foto: Stephanie Rupp



Fast 2000 Jahre lang verlief an diesem Teil der Atlantikküste der Nullmeridian. Und zwar im Süden der westlichsten Kanareninsel El Hierro und am westlichsten Punkt Europas, wenn man einmal von den Azoren absieht. Bis die Seemacht Großbritannien den Nullmeridian 1884 nach Greenwich im Süden Londons heimholte, um den Anfang und das Ende der Welt von da an allein für sich zu beanspruchen. Ein wenig wie am Ende der – westlichen – Welt fühlt man sich auch heute noch auf dieser kleinsten und westlichsten der sieben kanarischen Inseln.

Die Abgelegenheit – fast 1500 Kilometer vom spanischen Festland entfernt – hat dafür gesorgt, dass sich die 1,12 Millionen Jahre alte Vulkaninsel viel von ihren urtümlichen und vielseitigen Landschaften bewahren konnte. Da gibt es fruchtbare, mineralhaltige Böden im nordwestlichen Golftal, auf denen Ananas und Bananen ebenso gedeihen, wie auf den Terrassen Trauben für aromatische Weine wachsen.

Wanderer, die sich hier anders als auf Teneriffa oft allein auf weiter Flur wiederfinden, können zauberhafte, immergrüne, dichte Lorbeerwälder entdecken. Etwa in Cruce de la Llanía im bergigen Zentrum der Insel. Aber auch vom Wind zerzauste, knorrige Wacholderbaumhaine mit Ausblicken aufs tiefblaue Meer wie in El Sabinar im Westen. Sogar ein Pferd hat die Natur im Lauf der Jahre hier aus einem Baum geformt. Künstler könnten es kaum besser hinbekommen.

Dann sind da die sonnenverbrannten Steinwüsten aus erstarrter Lava im Norden, wo man sich nach einer Wanderung in Naturbadebecken im Atlantikwasser erfrischen kann, ohne die Brandung fürchten zu müssen – etwa in La Maceta bei Frontera. Aber auch am südöstlichen Zipfel der Insel, in La Restinga, sind Lavaformationen und ein Badestrand mit schwarzem Lavasand zu finden. Außerdem liegt hier ein Tauchgebiet, in dem sich Teufelsrochen, Muränen, Papageien- und Trompetenfische tummeln.

Über 60 Prozent der Fläche El Hierros steht unter Naturschutz, ein großer Teil des Strombedarfs wird aus erneuerbaren Energien gedeckt. Die Unesco hat das honoriert: Sie erklärte die Insel im Jahr 2000 zum Biosphärenreservat, und seit 2014 ist sie der erste Geopark der Kanaren.

Vom Massentourismus der Nachbarinseln ist El Hierro ganz weit weg – und die Bewohner möchten, dass das so bleibt. Ein paar Touristen mehr wünscht sich die Insel, die sich stärker als ideales Ziel für Wander- und Naturfreunde präsentieren möchte, aber in Zukunft doch.

Beste kanarische Küche

Die maximal 60.000 Besucher im Jahr sind im Vergleich zum nahen Teneriffa mit fünf Millionen ein Tropfen auf den heißen Stein. Kein Wunder also, dass das kleinste Hotel der Welt mit nur vier Zimmern laut Guinness-Buch der Rekorde auf El Hierro zu finden ist: das Punta Grande in Frontera.

Auch Juan Manuel alias Manolo würde gern mehr Touristen in seinem Fischrestaurant El Refugio in La Restinga bewirten, das kürzlich einen Sonderpreis für die beste kanarische Küche bekommen hat. Aber er möchte, dass die Insel, die er liebt, „umweltbewusst bleibt, und dass Umweltsünden, die es trotzdem gibt, bekämpft werden. Sein Vater und sein Bruder bringen täglich fangfrischen Fisch für die Fischplatten. Nachhaltig geangelt wird das Meerestier hier seit Generationen – Fischernetze sind tabu, und das solle auch so bleiben.

Manolo denkt viel darüber nach, wie die Insulaner die Urtümlichkeit bewahren sollten: Deutlich mehr Autos vertrage El Hierro nicht. Vor allem aber müsse man endlich „die Pestizide verbieten“, die auf den Obstplantagen im Golftal eingesetzt würden. Die hätten für ein Bienensterben gesorgt – und dafür, dass es dieses Jahr weniger Honig gebe. Obwohl der doch seit Jahrhunderten ein Grundnahrungsmittel und Naturmedikament für die Insulaner sei. Den schmackhaften El-Hierro-Käse etwa, den es auch im El Refugio gibt, macht etwas Honigdressing noch viel feiner. Und auch zu den traditionellen Käsekuchen-Törtchen wird oft Bienennektar gereicht.

Auf El Hierro geht es noch sehr ursprünglich und wild zu, entsprechend sehen auch die Strände aus. Um Baden zu können, muss man Becken bauen. Foto: Stephanie Rupp



Auf El Hierro ist der Tourismus also noch ausbaufähig. Dafür sind auf der Insel fast überall ruhige, ja einsame Momente möglich. In Teneriffa dagegen, der größten Kanareninsel, sind Tourismus-Profis am Werk. Das merkt man nicht nur an den deutlich besser ausgeschilderten Wanderwegen etwa im Landschaftspark Anaga, wo es außerdem am Mirador Cruz de Carmen ein Besucherzentrum mit Museum gibt. Auch hier findet sich ein zauberhafter Lorbeerwald aus dem Tertiär-Zeitalter. Aber zumindest auf den Hauptrouten ist man eher selten allein. Dafür gibt es sogar einen barrierefreien Weg – und ein Restaurant mit schmackhaften kanarischen Spezialitäten aller Art gleich am Ende des meistbesuchten Rundwegs.

Das Tourismusbüro gibt sich alle Mühe, auch die anderen 42 Naturschutzgebiete abseits des bekannten Teide-Parks mit seinem gleichnamigen Vulkan stärker zu vermarkten. Zum Beispiel beim Wanderfestival „Tenerife Walking Festival“, das 2017 vom 23. bis 27. Mai stattfinden wird. Die Anmeldung ist jetzt schon möglich. Von Puerto de la Cruz aus starten Busse zu vielen Wanderrouten auf der ganzen Insel, unter denen man die Qual der Wahl hat.

