Silvester 2016: Ausgeh-Tipps für Nürnberg, Fürth und Erlangen

Das planen die Partymacher in der Metropolregion - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der Jahreswechsel steht an und viele Feierwillige sind sich noch nicht sicher, wo und wie sie ihn verbringen werden. Wir haben uns daher die erwähnenswertesten Partys der Region vorgeknöpft, bringen etwas Licht ins Dunkel und liefern somit eine kleine Entscheidungshilfe.

Mit Schwung ins neue Jahr: In Nürnberg, Erlangen und Fürth gibt es wieder zahlreiche Party-Hotspots. © Klaus-Dieter Schreiter



nordbayern.de hilft. Alle, die noch nicht wissen, was sie an Silvester treiben sollen, mögen bitte dran bleiben, sich eine Tasse Kaffee einschenken und jede Zeile des nun folgenden Artikels aufmerksam lesen. Denn wir servieren quasi frei Haus den Überblick über das Clubgeschehen am letzten Tag des Jahres:

Wir blicken zuerst in die Nürnberger Südstadt. Seit Jahren ein El Dorado für alle Vierviertelschwinger. Im Hirsch weht eine Flagge namens Timeship auf dem Dach. Zwanzig Stunden lang dürfen hier Jung und Alt übers Parkett schlittern. Damit auch jeder ins Rutschen kommt, stehen Gast-Acts wie Flug von CLR und Whyt Noyz parat. Auch beim Nachbarn auf Hausnummer 64 dröhnt's elektronisch aus dem Keller. Neben Zugereisten wie Markus Fix, La Fleur und Soukie & Windish drehen in der Rakete viele Locals an den Rädern aus Stahl.

Im Z-Bau feiert das ganze Haus den letzten Abend des Jahres. Saal, Galerie und Roter Salon haben geöffnet. Erwarten darf man eine Mischung aus Techno, House und verschiedenen Spielarten des Reggae und Jungle. Eben all das, was in die Beine geht. Selbstverständlich unterwirft sich auch die Mitte in der Neujahrsnacht einer strengen elektronischen Parole. Lutz, grauer Leitwolf der Bassbude, spielt Tech-House-Lieder ab. Sein Geschäftspartner Maui tut es ihm gleich. Die Mädchen kreischen. Kein Wunder bei dem Bizeps. Support an der Trommel leistet übrigens Aaron Palmer. Einen dicken Bizeps hat der zwar nicht. Dafür kann er aber toll trommeln.

Große Silvester-Sause auch im Haus 33. Die Fete ist sowohl für Gays und Lesben, als auch für das gemeine Volk ausgelegt. Aufs Ohr dringt vorwiegend erregende Elektronik. In der Badewanne schwingt Buchungsvorsteher Serdal das Zepter und macht das, was er am liebsten tut. Er lädt sich rumänische Freunde zu Tisch und freut sich mit ihnen, wenn bei einer Nummer nach etwa acht Minuten eine zarte Hi-Hat für einen schier ekstatischen Moment sorgt. Dann schreien alle vor Glück, gehen aufs Tanzquadrat und reißen die Arme in die Höhe. Von der Wanne in den Waschsalon. Im Nürnberger Norden kurbeln Van Paranoia, Von Ballon, Berklin und Daniel Singer wuchtiges Tanz-Gut auf den Dancefloor.

Eine weitere Fete für Techno- und House-Fans steigt auf der Mississippi Queen. Das Vier Farben Festival schubst lokale Mischer und Gast-Acts wie Atlantik und Fidelity Kastrow aus dem Sisyphos Berlin.

Zurück in die Innenstadt. Das Stereo beordert seine All Stars hinters Pult und zwingt sie Indie, BritRock, ElectroRock, IndieFolk, Indietronics und Classics auf die vor Ort verweilende Menschheit loszulassen. Der Eintritt beträgt super schmale fünf Euro. Auch in de Desi begrüßt man das neue Jahr. Zunächst steht Bird Berlin auf einem Podium. Anshchließend diverse Plattendreher. Drei Räume sind zum Besuch frei gegeben.

Im MUZclub fliegt man ab 0.30 Uhr durch die Neujahrsnacht. DJ Birdoderkaffee, Liedauswähler Kanke, Cris Crisis & DJ GOBO bilden eine Supergroup, geformt aus den Jahrgangsbesten der lokalen Flugschule. Sie kommen aus Projekten wie Bird Berlin, Deine Mutter, The Great Bertholinis, Die Ballkönigin und die Liga der außergewöhnlichen Liedauswähler. Klingt bunt. Vielfarbig geht es auch im Künstlerhaus zu. Dort haben Festsaal und Kulturkellerei geöffnet. Zur Begrüßung gibt es ein Gläschen Sekt aufs Haus.

In der Indabahn knallen ebenfalls etliche Sektkorken. Geeno Smith und Jen legen den urbanen Party-Mix auf. Die Gäste mögen bitte in hübscher Abendrobe erscheinen. Sneaker, Caps und Tanktops sind nicht erlaubt. Ob das Mach1 am 31.12. ähnlich strikte Einlassregelungen beschlossen hat, ist nicht bekannt. Offen hat der Kaiserstraßenclub allerdings gewiss.

Ein Blick nach Fürth: Im Kulturort Badstraße steigt die gewohnte Silvester-Party. Ab 23 Uhr heizen Multiboy und Fuchs ein. Der Eintritt ist frei. Spenden werden jedoch gerne angenommen. Das E-Werk in Erlangen dreht im ganzen Haus die Verstärker auf. Dabei handelt es sich nach Veranstalterangaben um die bunteste Glitter- und Glamour-Silvesterparty der Hugenottenstadt. Wer's etwas weniger bunt mag, kann auch das John Doe in der Nürnberger Straße aufsuchen. Musik läuft hier nämlich auch.

