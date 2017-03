Nashörnchen auf Erkundungstour: Sanjai schaut sich um

Nachwuchs der Nashörner flitzte am Samstag bereits durch sein Gehege - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der Frühling begrüßt Sanjai: Das kleine Nashorn im Nürnberger Tiergarten schaute sich am Samstag gemeinsam mit seiner Mutter sein Gehege an. Somit konnten die Besucher bereits einen Blick auf das kleine Kerlchen werfen, das erst am Mittwoch auf die Welt kam.

Bilderstrecke zum Thema Sanjai auf Tour: Ein Nashörnchen erkundet die Welt Da mussten die Besucher des Tiergartens nicht lange warten: Das kleine Nashorn Sanjai kam erst vor ein paar Tagen zur Welt. Doch der Samstag mit seinen frühlingshaften Temperaturen lockte ihn und seine Mama ins Außengehege. Und unser Leser Thomas Hahn hielt mit der Kamera drauf. Wir haben die Bilder seiner ersten Erkundungstour!



bb