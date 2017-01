Das Trio um Namensgeberin Sabine Seide hat in seinem Repertoire feinste Jazz- und Soul-Perlen in deutscher Sprache. In den kreativen Texten geht es um das Leben und die Liebe. Sie bleiben aber dank der cleveren Selbstironie jeglicher Kitsch-Gefahrenzone fern. Seide performen am Freitag im Kulturforum. Start: 20 Uhr. © pr_by Seide