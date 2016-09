Wochenendtipps: Wo sich Drachen und Bräute tummeln

Rennen, Läufe, Wettbewerbe - Volles Programm in den kommenden Tagen - vor 57 Minuten

NÜRNBERG - Es geht abwärts - zumindest beim Nürnberger Seifenkistenrennen. Nach vorne müssen die Teilnehmer des Röthenbacher Stadtlaufs und nach unten in den Schlamm die Teilnehmer von Tough Mudder in Wassertrüdingen. Doch auch für Freunde der Kultur ist wieder genug geboten in den nächsten Tagen. Weitere richtungsweisende Anregungen in unseren Wochenendtipps!

Bilderstrecke zum Thema Saunen, Sausen und viel Schlamm: Unsere Wochenendtipps Nasse Hunde, seifige Kisten, trockene Gags: Am Wochenende ist wieder alles dabei. Wir haben uns durch die Veranstaltungskalender gewühlt und für euch die besten Termine rausgesucht. Also, einmal hier: Das geht am Wochenende in Franken!



