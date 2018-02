Frostiger "Hartmut": Tiefste Temperatur des Jahres gemessen

vor 22 Minuten

BERLIN - Zweistellige Minustemperaturen haben in Deutschland zu Kälterekorden geführt. Auf der Zugspitze sank die Temperatur nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auf bitterkalte minus 30,5 Grad.

Nach Angaben des DWD wurden auf der Zugspitze minus 30,4 Grad gemessen - der niedrigste Wert des Jahres. © Angelika Warmuth (dpa)



Damit wurde der niedrigste jemals Ende Februar erreichte Wert seit Beginn der Messungen auf der Zugspitze im Jahr 1901 gemessen. Der absolute Kälterekord auf Deutschlands höchstem Gipfel wurde im Februar 1940 mit minus 35,6 Grad erreicht.

In Mecklenburg-Vorpommern hängt ein Auto bei starkem Schneetreiben im Straßengraben. © Jens Büttner (dpa)



Ein Überblick über aus der Nacht zum Dienstag:

Mit Eis und Schnee überzogene Segelschiffe im Werfthafen von Kirchdorf auf der Ostseeinsel Poel. © Jens Büttner (dpa)



- Viele Obdachlose suchten in Notquartieren Schutz vor der Kälte. In Aachen sammelten Polizisten die Wohnungslosen nach eigenen Angaben mit einem Mannschaftswagen an Orten ein, an denen sich wohnsitzlose Menschen erfahrungsgemäß aufhalten. Bereits am Montag hatten verschiedene Städte in Nordrhein-Westfalen mitgeteilt, zusätzliche Unterkünfte für Obdachlose bereitzustellen. In Duisburg und Köln konnten Hilfsbedürftige in U-Bahn-Stationen unterkommen.

Ein Obdachloser liegt bei eiskalten Temperaturen vor einer Bankfiliale. © Henning Kaiser (dpa)



- Auf der Oder bildeten sich in der Nacht zu Dienstag nach Angaben des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts (WSA) in Eberswalde an vielen Stellen des Grenzflusses Treibeisschollen. Die Oder ist derzeit für die Schifffahrt gesperrt, weil der Eisgang die Schiffe beschädigen könnte. Eisbrecher sind auf deutscher und polnischer Seite startklar - ob sie zum Einsatz kommen, ist bislang offen.

Ein Mann räumt in der Altstadt von Stralsund den Gehweg frei. Dichtes Schneetreiben hat Mecklenburg-Vorpommern in eine Winterlandschaft verwandelt. © Stefan Sauer (dpa)



- Im baden-württembergischen Remseck am Neckar wurde ein 61-Jähriger bei einem Brand in einem Wohnhaus schwer verletzt. Die Polizei geht davon aus, dass ein technischer Defekt in einem Infrarot-Heizgerät das Feuer auslöste. Der Bewohner wurde in eine Klinik gebracht, der Brand am Montagnachmittag schnell gelöscht. Es entstand ein Sachschaden von rund 20 000 Euro.

Winternacht: Spaziergänger im Mondschein auf dem Kronsberg in Hannover. © Julian Stratenschulte (dpa)



- Bei Lüneburg kam ein 24-Jähriger mit seinem Wagen ins Schleudern und verletzte eine junge Radfahrerin schwer am Kopf. Das Auto erfasste die 17 Jahre alte Jugendliche und prallte dann gegen einen Baum, wo es in Flammen aufging. Der Autofahrer konnte sich leicht verletzt retten, das Mädchen wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei geht von einem witterungsbedingten Unfall aus.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes wurden minus 30,4 Grad auf der Zugspitze gemessen. © Angelika Warmuth (dpa)



- Im Südwesten hat die Kältewettern Pannenhelfern einen Einsatzrekord beschert. Wie der ADAC mitteilte, rückte die Straßenwacht allein in Württemberg am Montag 2610 mal zu Hilfseinsätzen aus - der bisher höchste Wert in diesem Jahr. "Hauptursache für die Pannen sind schwache oder defekte Batterien sowie eingefrorene Kühlsysteme", sagte Michael Prelop, Bereichsleiter für Württemberg bei der ADAC Straßenwacht. "Aktuell haben wir alle verfügbaren Fahrer im Einsatz."

Räumfahrzeuge sind in Hamburg unterwegs. © Daniel Reinhardt (dpa)



- Eis und Schnee brachten manche Autofahrer an der Ostsee in Schwierigkeiten. So kam es im Raum Neubrandenburg zu Unfällen. "Es ist eben Winter", sagte ein Polizeisprecher. Autofahrer mussten insbesondere in Richtung Hamburg aufgrund des Schneefalls mehr Zeit auf den Straßen einplanen. Ein aus dem Osten herannahendes Tief bringt wohl noch mehr Schnee, wie der DWD mitteilte.

Ein Obdachloser in einer Unterführung in Köln. © Henning Kaiser (dpa)



- In der Nacht zum Dienstag schneite es vor allem auf den Ostseeinseln Rügen und Usedom schon ordentlich. "Die Ostsee ist im Verhältnis zu der Luft, die über sie strömt, recht warm. Das muss irgendwie ausgeglichen werden und dadurch bilden sich Schauer, die in Form von Schneefall runterkommen", sagte ein DWD-Sprecher über das Phänomen. In der Nacht zum Mittwoch sollte es laut Vorhersage nochmals etwas kälter werden.

dpa