Trotz des eher bedingt schönen Wetters lockte der Neustädter Bauernmarkt viele Besucher an. Klaus Meier, erster Bürgermeister der Stadt, sieht in dem wöchentlichen Bauernmarkt ein echtes Gütesiegel für die Außenwirkung der Stadt. © Harald Munzinger

