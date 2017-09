Pünktlich zur heißen Phase des Wahlkampfes machte Theodor zu Guttenberg am Sonntag mit Wirtschaftsminister Schmidt in der Fürther Stadthalle Station. In einer Talkrunde nahm Guttenberg das Publikum mit auf eine Reise um die Welt. Thema waren vor allem die weltpolitischen Herausforderungen für Deutschland.

Ein rappelvolles Zelt erwartete die Macher des Circus Sambesi am Samstagabend in Neumarkt. Zum 30-jährigen Jubiläum kamen zahlreiche Zuschauer, um sich Handstände in luftiger Höhe, einen Jonglier-Weltmeister, verknotete Gliedmaßen und vieles mehr anzusehen. Erlös und Spenden gingen wie immer an "Menschen für Menschen".