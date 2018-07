Jubel für singende Kinder und Buhs für klassischen Tanz: Das Publikum nahm als Jury des Gnadenlos Grand Prix zum Auftakt des Fürth Festivals am Freitagabend kein Blatt vor den Mund. Wie gewohnt durfte das Publikum den (vermeintlichen) Talenten die grüne oder die rote Karte zeigen - je nachdem, ob ihnen die Darbietung gefallen hat. Einmal mehr hatte das von der Comödie veranstaltete Spektakel um Talente aller Art für volles Haus auf der Fürther Freiheit gesorgt. Mehr Unterhaltung bietet das Fürth Festival am Wochenende außer auf der Freiheit am Grünen Markt, Lindenhain und Kirchenplatz St. Michael sowie auf dem Hallplatz und Königsplatz. © Hans-Joachim Winckler