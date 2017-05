Fürth: Kein Leerstand mehr in der Friedrichstraße

Erst kamen Burgerheart, Fun & Sport und die Boutique Angel, jetzt füllt sich auch die Ex-Metzgerei Lode - vor 13 Minuten

FÜRTH - Gute Nachricht aus der Innenstadt: In der Friedrichstraße füllt sich nach 16 Jahren ein Dauerleerstand. Damit sind zum ersten Mal seit langer Zeit alle Ladenflächen belegt.

Die Friedrichstraße in Fürth © Hans-Joachim Winckler



Die Friedrichstraße in Fürth Foto: Hans-Joachim Winckler



Im Jahr 2001, erinnert sich die Innenstadtbeauftragte Karin Hackbarth-Herrmann, gab die Metzgerei Lode den Betrieb auf. Seitdem habe das Geschäft, abgesehen von einer kurzen Zwischennutzung durch das Teppichhaus Bonakdar, leer gestanden. Daran änderte sich auch nichts, als die Stadt die Friedrichstraße vor etwas mehr als zehn Jahren mit einem breiteren Gehsteig und Bäumen aufwertete. Von einem neuen "Boulevard" schwärmte Rathauschef Thomas Jung damals. Trotzdem gab es auf einigen Ladenflächen immer wieder hässliche Leerstände.

In diesem Jahr setzte sich aber eine beeindruckende Entwicklung in Gang: Mit der Kette "Burgerheart" fand sich ein interessanter Nachmieter aus der Gastronomie für die Hausnummer 7, in der zuvor das "Friedrichs" und bis März 2012 das "Sausalitos" zuhause waren. Außerdem zogen in den vergangenen Wochen das Geschäft "Fun & Sport" und die "Boutique Angel" in die Straße.

Der letzte Leerstand schließt sich auf dem Lode-Areal: Maria Tricarico, die bereits an der Fürther Freiheit den Laden "Mary Lou" betreibt, eröffnet dort am Mittwoch einen sogenannten Concept Store. Das Konzept in diesem Fall: Eine Mischung aus Mode, Wohnen und Genuss soll den Einkauf zum Erlebnis machen. Neben Kleidung bietet Tricarico in der Friedrichstraße 18 nicht nur italienische und deutsche Spezialitäten, sondern auch Wohnaccessoires und Möbel an.

Bei der Innenstadtbeauftragten ist die Freude über den Aufschwung in der Friedrichstraße groß. Allerdings: Schon in vier Wochen kündigt sich der nächste Leerstand an. Der Schnäppchenmarkt in der ehemaligen Norma-Filiale schließt Ende Juni, sagt Karin Hackbarth-Herrmann.

Angesichts der jüngsten Entwicklung hat sie jedoch wenig Zweifel, dass die Eigentümer für den Laden schon in naher Zukunft einen Nachmieter präsentieren werden.

