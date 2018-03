Von gediegener Atmosphäre bei Blues und Jazz über knallharte Rockmusik bis hin zu beliebten Party-Liedern: Das 5. Kneipenfetzt in Forchheim punktete mit tollen Musikern und ausgelassener Stimmung. 19 Kneipen, 21 Bands und 2200 Besucher ließen die Gemäuer der Altstadt am Samstagabend beben.

Trotz einer kämpferisch starken Leistung muss sich der 1. FC Nürnberg am Sonntag mit einem 1:1-Remis gegen den SV Darmstadt 98 zufrieden geben. Jetzt sind Sie an der Reihe, benoten Sie die Club-Profis!

Am Sonntagmorgen wurde auf dem Rastplatz Brunn an der A9 nahe Nürnberg-Fischbach ein toter Mann entdeckt. Die Leiche lag mit Kopfverletzungen neben einem Lastwagen. Ein weiterer Mann wurde verletzt in seinem Führerhaus auf dem Parkplatz gefunden. Derzeit laufen die Ermittlungen. Die Hintergründe sind bislang völlig unklar.