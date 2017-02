Fürths Pokal-Keeper knüpfte an seine starke Leistung gegen Mainz an. Am Berliner im Kleeblatt-Kasten, der bei einigen Gladbacher Großchancen großartig parierte und bei beiden Gegentoren machtlos war, lag es nicht, dass die weiß-grüne Reise nach Berlin beendet ist.

Redaktion: 2 | kicker: 2,5 | User: 2,2 (99 Stimmen) © Sportfoto Zink / WoZi