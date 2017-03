Gabriel fordert in Moskau Abrüstung in Europa

vor 1 Stunde

MOSKAU - Bundesaußenminister Sigmar Gabriel hat bei seinem Antrittsbesuch in Russland neue Abrüstungsschritte in Europa gefordert.

Sigmar Gabriel spricht in Moskau mit seinen russischen Amtskollegen Sergej Lawrow. © Kay Nietfeld (dpa)



Sigmar Gabriel spricht in Moskau mit seinen russischen Amtskollegen Sergej Lawrow. Foto: Kay Nietfeld (dpa)



Im Gespräch mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow sagte er mit Blick auf Truppenstationierungen und Rüstungsvorhaben der Nato und Russlands: "Wir haben die Sorge, dass wir zu einer neuen Aufrüstungsspirale kommen." Wie bei seinen vorherigen Besuchen als Wirtschaftsminister soll Gabriel auch in der neuen Position .

Außenminister Gabriel bei der Ankunft in Moskau. © Kay Nietfeld (dpa)



Außenminister Gabriel bei der Ankunft in Moskau. Foto: Kay Nietfeld (dpa)



"Das war heute ein guter Auftakt", sagte Gabriel in Moskau nach der Begegnung mit Lawrow. Dieser sagte, er spüre die Kontinuität der deutschen Außenpolitik. Allerdings stellte Gabriel seine Meinungsunterschiede zu Lawrow deutlicher heraus, als dies sein Vorgänger Frank-Walter Steinmeier getan hatte.

Lawrow wies Vorwürfe zurück, sein Land bedrohe die östlichen Nato-Mitglieder mit militärischer Übermacht. "Da haben wir eine andere Statistik." Russland werde selbst "von Nato-Waffen, von Nato-Einheiten umzingelt", sagte er. "An unserer Grenze erscheinen Bodentruppen der Nato, auch aus der Bundesrepublik Deutschland."

Gabriel konterte, bei allem Respekt vor Moskauer Sorgen sei "die Verletzung von Grenzen in der Mitte Europas etwas, das wir nicht akzeptieren können". Russland hatte sich 2014 die ukrainische Halbinsel Krim einverleibt. Zum Schutz für Polen und die baltischen Staaten verlegt die Nato derzeit 4000 Soldaten dorthin. Moskau stationiert zusätzlich Zehntausende Soldaten an seiner Westgrenze. Gabriel will unter anderem Maßnahmen, um das Risiko zufälliger Zusammenstöße im Ostseeraum zu verringern.

Bei der Sicht auf den Krieg in der Ostukraine lagen die Positionen weit auseinander. Dort kämpfen ukrainische Regierungstruppen gegen Separatisten, die von Moskau unterstützt werden. Gabriel sagte, beide Seiten hielten nicht einmal die vereinbarte Waffenruhe als Minimalstandard ein. Er kritisierte, dass Moskau seit neuestem Pässe der Separatistengebiete Donezk und Luhansk anerkenne. Lawrow machte vor allem Kiew für die andauernden Kämpfe verantwortlich.

Einig waren sich die Minister, die Beobachtermission der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) in der Ukraine zu verstärken. Sie solle in die Lage versetzt werden, das Konfliktgebiet rund um die Uhr zu überwachen. Gabriel und Lawrow sprachen sich auch dafür aus, das sogenannte Normandie-Format mit Deutschland, Frankreich, Russland und der Ukraine für Verhandlungen beizubehalten. Daneben sollten die USA eine größere Rolle spielen bei der Suche nach einem Frieden.

Die Bundesregierung habe keine Hinweise auf eine mögliche russische Einmischung in den Bundestagswahlkampf, sagte Gabriel. Er brachte aber eine Warnung an: Deutschland werde sich notfalls zu wehren wissen. Wahlkämpfe sollten "unbeeinflusst von wem auch immer stattfinden". US-Geheimdienste vermuten Russland hinter Angriffen auf Computer der Demokratischen Partei im Wahlkampf vergangenes Jahr. Deutsche Sicherheitsbehörden schließen Desinformationskampagnen oder Hackerangriffe zur Bundestagswahl nicht aus. "Alle diese Vorwürfe sind haltlos", entgegnete Lawrow. Es gebe dafür keine Beweise.

dpa