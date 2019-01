Gleich zu Jahresbeginn rief am Samstagabend die Nürnberger Tafelhalle zum Kulturhöhepunkt: Zum 28. Mal wurde der Deutsche Kabarettpreis in Nürnberg vergeben. Mit seinem epischen Kabarett, sahnte Jochen Malmsheimer den mit 6000 Euro dotierten Hauptpreis ab. Publikumsliebling in der rappelvollen Tafelhalle war Anna Mateur, diese Wuchtbrumme mit Wahnsinnsstimme. Den Förderpreis bekam der aus dem Poetryslam kommende Nektarios Vlachopolous. © Roland Fengler