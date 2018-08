Gefangen im Heizkraftwerk - Uhu findet Weg ins Freie

vor 45 Minuten

WUPPERTAL - In der Halle eines Heizkraftwerks in Wuppertal hat sich ein Uhu in eine schwierige Lage gebracht. Am Sonntagvormittag konnte sich der Vogel, der dort feststeckte, jedoch selbstständig befreien, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Der Uhu fliegt unter der Dachkonstruktion der Halle eines Heizkraftwerks. © Claudia Otte/Agentur-u Pressefoto (dpa)



Vermutlich im Sturzflug war der Greifvogel durch Lüftungsschlitze in 40 Meter Höhe in das Kraftwerk gelangt. Auf demselben Weg war er dort nicht mehr herausgekommen.

Auf Rat eines Vogelexperten des Wuppertaler Zoos wurde der Uhu am Samstag nicht eingefangen. Über Nacht sollten vier Türen, die zu einer Außenterrasse des Kraftwerks führen, geöffnet werden. Die Hoffnung, dass der Vogel so den Weg nach draußen findet, hat sich am Sonntagvormittag erfüllt. Die Feuerwehr musste den Angaben zufolge nicht mehr eingreifen.

dpa