Geisterfahrer rammt Familie: ein Toter, sechs Verletzte

vor 1 Stunde

EUSKIRCHEN - Ein Geisterfahrer hat auf der Autobahn A1 bei Euskirchen frontal das Auto einer Familie gerammt. Der 32-jährige Falschfahrer starb. Vater, Mutter und Kind im gerammten Fahrzeug erlitten schwere Verletzungen.

Beschädigte Fahrzeuge stehen auf der A1 bei Euskirchen nach einem Geisterfahrer-Unfall. © Nonstopnews (dpa)



Mehrere Autofahrer hatten zuvor die Polizei über den Geisterfahrer informiert - doch noch bevor die Einsatzkräfte den 32-Jährigen stoppen konnten, sei es zu dem Frontalzusammenstoß gekommen, sagte ein Polizeisprecher.

Die Wucht des Zusammenpralls sei so groß gewesen, dass das Fahrzeug der Familie auf die Seite geschleudert wurde. Der 31-jährige Vater am Steuer wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Seine 29-jährige Frau und das fünfjährige Kind kamen ebenfalls schwer verletzt ins Krankenhaus - sie schwebten aber nicht in Lebensgefahr. Der Geisterfahrer starb hingegen noch an der Unfallstelle.

Wenig später seien noch zwei weitere Wagen in die Unfallstelle gefahren. Laut Polizei wurden dabei drei weitere Menschen leicht verletzt. Die Autobahn war in Richtung Süden acht Stunden lang voll gesperrt.

dpa