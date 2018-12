Gelungener Jahresabschluss für die deutschen Kombinierer

vor 21 Minuten

RAMSAU - Die deutschen Nordischen Kombinierer haben sich mit einem Top-Resultat und zwei Podestplätzen aus dem goldenen Jahr 2018 verabschiedet.

Johannes Rydzek und Fabian Riessle spurten beide in Ramsau auf das Podest. © Helmut Fohringer (dpa)



Johannes Rydzek und Fabian Riessle spurten beide in Ramsau auf das Podest. Foto: Helmut Fohringer (dpa)



Die beiden Olympiasieger Johannes Rydzek und Fabian Rießle wurden in Ramsau am Dachstein Zweiter und Dritter und mussten sich nur dem Norweger Joergen Graabak geschlagen geben.

"Ich bin super happy mit dem zweiten Platz. So kann ich in aller Ruhe den Heiligabend verbringen", kommentierte Rydzek nach dem letzten Wettkampf in diesem Jahr mit einem Sprung und dem anschließenden Zehn-Kilometer-Lauf. Dem 27-Jährigen fehlten im Schlussspurt nur drei Zehntel zum ersten deutschen Sieg in diesem Winter.

"Mir hat vielleicht eine Viertelsekunde gefehlt, da müssen wir nicht groß diskutieren, was wir besser machen müssen", erklärte Rydzek, der sich nun auf ein paar besinnliche Tage in seiner Heimat Oberstdorf freut. "Es gibt Wild aus dem Allgäuer Wald, dazu ein gutes Bier", berichtete der sichtlich erschöpfte Rydzek.

Auch Bundestrainer Hermann Weinbuch zeigte sich über das starke Resultat und den deutlichen Aufwärtstrend bei seinen Schützlingen erfreut. "Ich bin sehr zufrieden. Wir sind mannschaftlich geschlossen ganz vorne an der Spitze", sagte Weinbuch. Hinter Rydzek und Rießle landeten auch Vinzenz Geiger als Fünfter und Terence Weber als Siebter in den Top-Rängen.

Taktisch konnte Weinbuch seinen Jungs keinen Vorwurf machen. "Sie haben in der letzten Runde alles richtig gemacht. Ich meine, dass Graabak einen schnelleren Ski gehabt hat", analysierte der jahrelange Erfolgstrainer in der ARD. Rießle, der schon am Samstag Dritter wurde, meinte, am Ende habe "etwas das Gas gefehlt". So konnte Graabak auf der Zielgeraden das Duo noch überholen und sich seinen ersten Saisonsieg sichern. Am Samstag hatte sein derzeit überragender Landsmann Jarl Magnus Riiber den vierten Saisonsieg eingefahren.

Dieser wurde am Sonntag schon beim Springen ausgebremst. Riiber kam nach Problemen in der Anlaufspur nur auf 79 Meter. "Sie haben mir keine zweite Chance gegeben, das ist schade für mich, weil ich um das Gelbe Trikot kämpfe", sagte der Norweger. Auf den anschließenden Langlauf verzichtete er. Der fünfmalige Gesamtweltcup-Sieger Eric Frenzel patzte ebenfalls auf der Schanze und landete am Sonntag auf Rang 18.

Patrick Reichardt und Gerald Fritsche, dpa