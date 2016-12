Generalbundesanwalt: IS-Video von Anis Amri authentisch

vor 1 Stunde

BERLIN - Das Video, in dem der mutmaßliche Attentäter von Berlin sich zur Terrormiliz IS bekennt, ist nach Angaben der Bundesanwaltschaft authentisch. Anis Anmri sei den Ermittlungen zufolge darin zu sehen, sagte eine Sprecherin am Donnerstag in Karlsruhe.

dpa